Eugenio Derbez responde a los rumores de reconciliación entre Aislinn y Mauricio Ochmann

Eugenio Derbez decidió salir al paso de los rumores sobre una posible reconciliación entre su hija Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, y lo ha hecho como mejor sabe: con humor. A través de un video publicado en sus redes sociales, el comediante aseguró estar cansado de las constantes preguntas sobre el tema.

“Oigan, me han estado pregunte y pregunte que qué opino de la situación entre mi hija Aislinn y Mauricio Ochmann. Yo ya dije que es algo que no me corresponde, pero me siguen pregunte y pregunte. Así es que, bueno, les voy a dar mi opinión“, expresó el actor antes de mostrar imágenes del tráiler de “Hasta el fin del mundo”, película en la que ambos comparten créditos.

Acto seguido, Derbez mostró escenas románticas de la cinta para rematar con una divertida explicación: “Ahí está. Más claro ni el agua. Claro que están juntos. Ya chequé y no es IA o AI. No es. No es. Sí están juntos. Se ve que se están viendo, se están hablando… Hasta cosas, ¿no? Se ve, claro. Después terminó la filmación y ya cada quien se fue para su casa”.

El comediante dejó claro que la única certeza es que ambos compartieron pantalla durante el rodaje, sin confirmar ninguna reconciliación.

El origen de los rumores

Las especulaciones sobre un posible regreso de la pareja surgieron tras el estreno de “Hasta el fin del mundo”, una producción que representa el reencuentro profesional de Aislinn y Mauricio después de su separación. La película fue planeada hace varios años, cuando aún eran pareja, pero diversos retrasos impidieron su estreno hasta ahora, lo que algunos seguidores interpretaron como una señal de reconciliación.

Cabe recordar que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann iniciaron su relación en 2014, contrajeron matrimonio en 2016 y en 2018 nació su hija Kailani. En marzo de 2020 anunciaron el fin de su relación, aunque desde entonces han mantenido una amistad cercana y una relación cordial por el bienestar de su hija.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado un posible regreso sentimental.

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