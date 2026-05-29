¿Eugenio Derbez planea el regreso de la Familia P. Luche? Esto se sabe

El actor Eugenio Derbez no descarta la posibilidad de llevar a las pantallas una nueva versión de la popular serie “La Familia P.Luche”, lanzada originalmente en el año 2002 y considerada uno de sus proyectos de comedia más aclamados por el público mexicano hasta la fecha.

Fue durante una dinámica de preguntas y respuestas que el protagonista de “No se aceptan devoluciones” reveló su deseo de revivir la historia que cautivó a los televidentes.

“Sí, tengo ganas de hacer un poquito más de la familia P. Luche”, señaló el famoso desde sus redes sociales. Y aunque la esencia de la serie se mantendría intacta, su intención es brindar a los fans una versión “más cercana a la realidad”.

“Me gustaría hacerle una versión de peluche un poquito más aterrizada”, añadió el famoso de 64 años en su mensaje a su comunidad digital de Instagram.

Sin embargo, hasta el momento este sueño no ha podido concretarse pese a sus intentos de llegar a una negociación con la cadena Televisa. A este obstáculo se le suma la coordinación de agendas de los miembros del elenco original, quienes en repetidas ocasiones han manifestado sus ganas de poder retomar sus papeles.

Mientras tanto, Eugenio Derbez decide enfocarse en los buenos momentos vividos durante la realización del show, así como el éxito obtenido gracias a la historia. Al ser cuestionado sobre algunas anécdotas divertidas de las grabaciones, el mexicano recordó con humor las ocurrencias de Consuelo Duval. “La única que siempre llegaba sin estudiar y sin leerlos era Consuelo”, contó a sus seguidores.

El origen de “La Familia P.Luche”

La exitosa serie de televisión arrancó de forma inesperada y como un proyecto secundario dentro del programa “Derbez en Cuando”, una producción en la que Eugenio Derbez realizaba sketches variados e incluía a actores invitados en cada edición.

Sin embargo, la originalidad de la trama y los divertidos vestuarios de peluche que se incorporaron como identidad visual del show lo convirtieron en todo un éxito ante el público. Como resultado, se convirtió en una serie semanal a partir de 2002 dentro del Canal de las Estrellas de Televisa.

La historia basada en una familia disfuncional conformada por Ludovico, Federica, Bibi, Junior, Ludoviquito y la sirvienta Excelsa, se transmitió de 2002 a 2012 en tres temporadas, sumando cerca de 80 episodios.

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