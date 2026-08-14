Eugenio Derbez habla sobre la supuesta ruptura entre José Eduardo y Paola Dalay

En un nuevo encuentro con los medios de comunicación, Eugenio Derbez evitó profundizar sobre el rumor de separación entre su hijo José Eduardo y la influencer Paola Dalay.

Al ser cuestionado, Derbez fue claro al señalar que el tema no ha sido comunicado directamente por la pareja. “No sé, la verdad es que no nos ha dicho. No nos han comentado si están separados o no”, declaró el actor.

¿Qué dijo Paola Dalay al respecto?

Por su parte, Paola Dalay también se pronunció el pasado 13 de agosto ante los medios. La creadora de contenido explicó que José Eduardo se encuentra actualmente trabajando en España, mientras que ella permanece en México por compromisos profesionales.

Prefirió no confirmar ni desmentir la ruptura y condicionó cualquier declaración oficial al regreso del actor: “Ya que llegue José Eduardo, hablaremos los dos con ustedes y les contaremos a ver qué está pasando”.

Dalay reconoció que toda relación tiene altibajos, pero aseguró que ambos resuelven sus diferencias mediante el diálogo: “Todo se arregla, todo se resuelve, todo se habla”, afirmó. La pareja lleva seis años de relación y tiene una hija en común, Tessa, nacida el 30 de junio de 2024.

Las especulaciones comenzaron cuando Paola Dalay eliminó de su cuenta de Instagram todas las fotografías en las que aparecía junto al actor.

La creadora de contenido Chamonic3, especializada en espectáculos, fue quien detonó los rumores al señalar que la influencer también habría compartido canciones de desamor en sus historias. Mientras tanto, José Eduardo conservó las imágenes con ella en su perfil y ambos continúan siguiéndose en la plataforma.

Uno de los señalamientos más polémicos involucró a Mafer Reséndiz, colaboradora del programa de José Eduardo, Mixologando.

Dalay salió en su defensa y aseguró que no ha habido infidelidad de por medio: “Mafer es lindísima, una mujer educada, con valores, cuernos no ha habido aquí, ¿okay?”. También descartó que la diferencia de edad de diez años sea un factor de conflicto y calificó las versiones como “rumores falsos, falsísimos”.

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