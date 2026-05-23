José Eduardo Derbez y su agridulce experiencia al crecer con papás famosos: “Se me han cerrado puertas”

José Eduardo Derbez ha logrado consolidar una carrera actoral que lo posiciona como uno de los favoritos del público; sin embargo, el camino para lograr sus sueños no ha sido tan fácil como parece. Y es que según sus declaraciones, el peso de su apellido y la trayectoria impecable de su madre complicaron su ascenso.

Esta inesperada confesión sobre su experiencia como hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se dio en el más reciente episodio de su podcast “Mixologando”, donde se abordó la temática del término “nepo baby”.

Según las palabras del histrión, él mismo se considera parte de este grupo selecto de personas, pues se trata de “alguien que sus papás se dedican a algo y ellos se dedican a lo mismo”.

Sin rodeos, el protagonista de “El Tío” aseguró que en su experiencia no se trató de algo positivo: “Se me han cerrado muchas puertas (…) En muchos trabajos, si el señor tiene un bufete de abogados o es dueño de un hospital, sus hijos trabajan ahí. Eso no lo ven tan mal como en este medio”, contó.

Para el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez fue difícil desmarcarse de los logros que se atribuyen a sus apellidos y demostrar su capacidad de forjarse un legado propio.

“Te exigen más, hay comparaciones. No es algo feo, pero siento que la gente lo dice feo (…) Creo que no hay que juzgarnos tanto”, añadió durante el episodio.

Pese a lo agridulce de la experiencia, la oportunidad de convertirse en papá de su pequeña Tessa le ha dado una perspectiva diferente de la vida y la infancia que tuvo. Hoy, el artista tiene más que claro que su prioridad no es el reconocimiento público, sino una paternidad presente y amorosa.

“Siempre ponerla primero a ella que el trabajo, obviamente siempre que se pudiera. Nos la llevábamos al parque, hacer muchas cosas con Tessa”, comentó hace unos meses en el podcast Vida Sintonía, conducido por Laura Ferretti.

Para finalizar, José Eduardo Derbez recalcó: “Estoy muy feliz, la verdad. Me cambió muy bonito la vida desde el primer momento. Tengo que ver por alguien más que depende de mí y debo cuidar a esa persona y estar ahí pendiente”.

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