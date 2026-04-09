El público pide “De viaje con los Ruffo”, con José Eduardo Derbez y Victoria Ruffo

“Mixologando” es el nuevo programa de YouTube en el que José Eduardo Derbez está demostrando su talento como entrevistador y consumado conversador. En este espacio ha contado con la presencia de varias celebridades de la industria del entretenimiento mexicano. Se destacan Wendy Guevara, Faisy, Abelito, Celia Lora y Lalo España, entre otros.

Sin embargo, más allá de los antes mencionados, está la química que este siempre ha tenido con su mamá Victoria Ruffo, una de las actrices más reconocidas de la televisión mexicana a nivel internacional, y que siempre ha sabido apoyar cada proyecto de su hijo. Y “Mixologando” no iba a ser la excepción.

La primera entrevista que sostuvo con su madre le gustó tanto al público que lo acusaron de que durase tan poco. A los fans de Victoria les pareció que menos de dos horas de conversación con ella era casi una “falta de respeto”. Claro que el comentario nunca salió de manera negativa, sino por lo mucho que disfrutan al verlos juntos.

Por esto, ante la petición del público, José Eduardo retoma la conversación con su mamá, solo que ahora en compañía de Maribel Guardia, una de las más ilustres comadres de Ruffo. Todo el éxito que tiene el carisma de Victoria Ruffo ha generado que el público pida que se cree el reality “De viaje con los Ruffo”.

Para muchos, descubrir el humor y la forma de ser de Victoria merece un reality junto a su hijo. Los fans han podido comprobar que el buen humor y carácter de este le vienen heredados de su mamá y no de su papá.

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