José Eduardo Derbez sorprende en redes sociales con inesperado cambio de look

A solo unas semanas de haber dado la bienvenida a sus 34 años de edad, el actor José Eduardo Derbez abraza otro cambio en su vida. En esta ocasión, se trata de una transformación física que tomó por sorpresa a sus seguidores de Instagram.

En una publicación compartida por su pareja, la modelo Paola Dalay, el protagonista de “El Tío” se mostró por primera vez ante sus fans con un look muy diferente al que los tenía acostumbrados. Y es que tras varios años, finalmente decidió despedirse de su barba.

“Pequeño cambio de look del guapo”, escribió la mamá de la pequeña Tessa desde sus historias de Instagram, siendo la primera en informar al público de la nueva apariencia del también comediante.

La postal destacó, no solo por mostrar a una Paola Dalay de lo más elegante en un blazer a cuadros, top y collar de perlas, sino también por el rostro de José Eduardo Derbez libre de vello facial.

De acuerdo con la influencer, este cambio radical de look se dio de forma inesperada y “a escondidas”: “De repente entro al baño casi a las 2 de la mañana y veo a @jose eduardo92 quitándose la barba”, indicó en sus redes sociales con una imagen del famoso afeitándose.

Horas más tarde, Paola Dalay dio otro vistazo a la nuevo estilo de su enamorado: “¿Qué tal el cambio de look del guapo? YO LO AMÉ, tenía SIGLOS que no lo veía sin barba, lo veo rarísimo, pero muy guapo”, expresó la nuera de Victoria Ruffo en un segundo post.

Las respuestas a esta transformación no se hicieron esperar por parte de los internautas: “Que buen cambio… se ve mejor así”; “Quedó al millón, sí le queda muy bien”; “Se quitó 10 años, se ven muy bien”; “En esa foto se parece mucho a su mamá” y “Hermosos los dos, él se quitó añitos”, son algunas de las reacciones.

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