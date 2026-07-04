José Eduardo Derbez recuerda tenso encontronazo entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo.

El actor José Eduardo Derbez desbloqueó un recuerdo no grato de su niñez, donde los protagonistas fueron sus padres: Victoria Ruffo y Eugenio Derbez. De acuerdo con sus declaraciones, el desacuerdo terminó con un tremendo pleito entre la expareja que casi amerita llamar a la policía.

Fue durante el último episodio de su programa en YouTube “Mixologando”, donde Mario Bezares acudió como invitado especial, que el famoso rememoró algunos momentos de su infancia, destacando las visitas al polémico restaurante “El Charco de las Ranas”, donde perdió la vida el presentador Paco Stanley.

“Imagínate, me dejaban ver lo poco y luego pasa lo que pasa”, dijo haciendo referencia a la poca convivencia que tuvo durante su infancia con el comediante mexicano.

Este comentario abrió la puerta a cuestionamientos por parte de Mayito con respecto a la relación entre José Eduardo y Eugenio Derbez: “¿Sentías gacho cuando te decían que no podías ver a tu papá?“, mencionó el ganador de “La Casa de los Famosos México”.

Ante esto, el protagonista de “El Tío” respondió: “Por cuestión de trabajo de mi mamá, yo crecí mucho con mi nana y con mi chofer. Entonces de repente mi papá iba y me buscaba y ellas llegaban y me decían: ‘Oye, pues no puedes ver a tu papá'”, recordó.

El famoso profundizó diciendo: “Yo sabía que había un tema legal, y obviamente no era tan fácil que mi papá fuera a buscarme (…) Legalmente no podía ni siquiera acercarse o verme… yo sí quería verlo, pero sabía que tenían sus problemas“, concedió.

En la charla, José Eduardo Derbez destacó uno de los momentos en los que presenció un encontronazo entre sus papás a causa de su poca convivencia.

“Cuando era la hora de mi salida de la escuela, el chofer, la enfermera ya estaban ahí a primera hora”, comenzó la historia. “Mi papá agarró y dijo ‘vengo por mi hijo’ y me sacó de la escuela (…) Mi papá me saca, me acuerdo perfectamente, a un lugar que se llama El Lugar de la Mancha“, recordó.

Tremenda sorpresa se llevó Victoria Ruffo cuando los cuidadores de José Eduardo le avisaron que este no se encontraba en la escuela cuando lo fueron a recoger: “Como ellos habían tenido sus pleitos, chance y mi mamá pensó ‘se lo va a robar'”, detalló.

Mientras ambos disfrutaban de una comida padre e hijo, Eugenio Derbez le comentó que, probablemente, las consecuencias podrían incluir a las autoridades: “Me dijo: ‘En cualquier momento puede llegar la policía por mí, por ti, a detenerme a mí. Tú vas a tu casa a gusto, yo a ver dónde acabo (…) Y yo le dije: ‘No, pues yo no quiero que acabes así’, pero yo no sabía cómo estaba el tema”, añadió.

La historia concluyó con un fuerte encontronazo entre ambas estrellas, así lo reveló José Eduardo: “Me dijo: ‘No, no te preocupes’. Me subió a su coche, me llevó a casa mi mamá y ahí fue ya un caos que no contaré nunca. Fue un caos muy feo… Pasaron cosas muy feas y de ahí dejé de ver a mi papá otro rato porque obviamente el juez se involucró y fue como de ‘no tenías que pasar por el niño‘”, finalizó.

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