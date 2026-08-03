Victoria Ruffo reacciona a los rumores de separación de su hijo José Eduardo y Paola Dalay

¿Están separados? Esa es la pregunta que todos los medios de comunicación se están haciendo. Desde hace dos semanas circula el rumor sobre el final de la relación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay. El silencio por parte de los involucrados solo ha permitido que la prensa intensifique sus cuestionamientos y que los fans sumen más argumentos alrededor del rumor.

De Paola dicen que ha borrado todo el material que compartía junto al padre de su hija de su cuenta de Instagram. Esto no es del todo cierto. Si bien es verdad que hay algunos posts que al parecer ya no están, hay otros en los que José Eduardo sigue estando presente.

En el siguiente link podrán ver que Paola no ha borrado a José Eduardo de su vida:

La prensa de entretenimiento, al no encontrar en la pareja las respuestas a sus cuestionamientos, ha ido en busca de Victoria Ruffo, mamá del conductor de “Mixologando”.

Ante las preguntas, la estrella de las telenovelas respondió: “Mientras mi hijo no me diga nada a mí, yo no estoy enterada de nada. A mí no me gusta meterme en lo que no me importa. Siempre le he dado buenos consejos de que sea buen hijo, padre, marido, hermano, etc. Con ella me llevo bien en lo que se puede; tampoco es de darnos el cacerolazo, pero somos cercanas en lo que se debe ser”, según declaraciones recogidas por Mezcal TV.

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