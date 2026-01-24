Victoria Ruffo estaría planeando su regreso a las novelas junto a El Güero Castro, según su hijo

La icónica actriz Victoria Ruffo, aclamada por décadas como la auténtica “Reina de las telenovelas”, genera expectativa tras insinuarse su posible regreso a los melodramas en los próximos meses.

Las declaraciones más recientes provienen de su hijo, el también actor José Eduardo Derbez. En un encuentro con la prensa, Derbez reveló que, aunque no maneja todos los detalles, su madre ha sostenido pláticas al respecto. “Creo que tuvo una plática con el ‘Güero’ Castro, pero hasta ahí. No sé más”, explicó.

Sin embargo, resaltó el cariño del público: “A la gente le gusta mucho ver a mi mamá en las telenovelas”.

Por su parte, José Alberto “El Güero” Castro es uno de los productores más importantes de México. Es reconocido por su extensa trayectoria en Televisa; es la figura detrás de la producción de exitosas telenovelas como Rubí, Teresa, Por amar sin ley y Los hilos del pasado. Además, es hermano de la actriz Verónica Castro y tío del cantante Cristian Castro.

Declaraciones de Ruffo

Estos comentarios encuentran eco en palabras de la propia Ruffo. En noviembre de 2025, la actriz confirmó que ya tiene entre manos “un proyecto importante”, aunque prefirió no dar detalles prematuros.

“En los planes de Dios no se sabe, pero sí hay planes de hacer una“, señaló con cautela. Para ella, los elementos fundamentales de un buen melodrama son un buen personaje, un reparto sólido, una producción de calidad y un horario adecuado.

Hasta el momento, no existe un anuncio oficial de Televisa, pero la productora tiene nuevos proyectos en puerta, lo que abre la puerta a una posible sorpresa para los fanáticos.

Con una trayectoria de más de cuatro décadas, Victoria Ruffo es una de las figuras más queridas y respetadas de la televisión hispana. Entre sus telenovelas más destacadas se encuentran: La fiera (1983), Simplemente María (1989-1990), La madrastra (2005), Corona de lágrimas (2012-2013) y más.

