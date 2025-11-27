“¿Tres pesos y cambio?”: La picante anécdota de Victoria Ruffo sobre la pensión de Eugenio Derbez

Victoria Ruffo, una de las actrices más emblemáticas de México, habló sobre los retos que enfrentó en la crianza de su hijo, José Eduardo, después de separarse de Eugenio Derbez.

En una nueva entrevista en ‘Ventaneando’, la actriz fue enfática al decir que Derbez solo le daba “tres pesos” de manutención.

Sin embargo, llamó la atención el tono sarcástico que usó y citó la canción de Chava Flores: “Ahí te dejo estos $3, todavía me das cambio por favor”.

Aunque la anécdota fue contada con una sonrisa, Ruffo enfatizó que lo que recibía “era muy poco”. Pese a esto, aclaró que ya no guarda rencor por el pasado: “Las cosas malas ya se me olvidaron, hay que dejarlas afuera”.

El trabajo como madre soltera

La protagonista de telenovelas como ‘La madrastra’ recordó que, a pesar de las circunstancias, nunca le faltó nada a su hijo ni a sus hermanos. Atribuyó esto al esfuerzo conjunto de su familia, el trabajo de su madre y, especialmente, a sus propias largas jornadas en el teatro, la televisión y los foros de grabación.

“Gracias a mi familia, al trabajo de mi madre y a todo lo que pasé trabajando, logré sacar a mis hermanos y a mis hijos adelante“, relató.

“Siempre he estado acostumbrada a trabajar y aparte mi madre me enseñó a ser ahorrativa“.

La dinámica entre la expareja ha estado marcada por comentarios públicos. En una ocasión anterior, el mismo José Eduardo Derbez expresó su perplejidad sobre qué pudieron haberse visto sus padres el uno en el otro.

Ruffo, por su parte, bromeó al respecto: “Ahorita, ya a estas alturas de la vida, digo lo mismo, no sé qué le vi, qué me gustó, porque feo es, payaso es, codo es”.

Ante esto, Derbez respondió con un “Qué bonito se expresa”, a lo que Victoria remató: “Pues fui descubriendo poco a poco todas esas ‘maravillas voladoras’”.

Aunque su relación terminó en 1996 tras un pleito legal por la custodia y la famosa “boda falsa”, ambos han mantenido una distancia cordial y un respeto por el bien de su hijo. Siempre han declarado que, si bien no son amigos, se guardan respeto.

Pero, hace poco, también acapararon los titulares porque se encontraron en el nacimiento de su nieta. Una fotografía que circuló en redes sociales documentó este reencuentro después de años de distancia.

