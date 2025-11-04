Victoria Ruffo habló de su experiencia al trabajar con Mauricio Ochmann: “Besa bien”

Vaya revuelo generó la primera actriz Victoria Ruffo con la reciente ola de confesiones que hizo sobre su vida profesional y personal durante la entrevista que concedió a su hijo, José Eduardo Derbez, en su programa de YouTube “Mixologiando”. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Con el carisma y apertura que la caracteriza, la protagonista de melodramas como “La Madrastra” y “Corona de Lágrimas” se sinceró como pocas veces sobre las experiencias que ha acumulado gracias a su amplia trayectoria en la actuación, incluyendo aquellas junto a los galanes con los que ha compartido pantalla.

Uno de los nombres que no tardó en salir a relucir fue el de Mauricio Ochmann, quien por más de 6 años formó parte de la familia Derbez gracias a su matrimonio con la hija mayor del comediante, Aislinn. Y es que en el año 2007, el mexicoamericano y la reina de las telenovelas protagonizaron “Victoria”, una historia en la que interpretaban a una pareja con diferencia de edad.

“Me han tocado muy buenos actores y muy buenos besadores“, declaró Victoria Ruffo en plena la charla. Ante esta aseveración, José Eduardo Derbez no dudó en preguntarle si el ex esposo de su hermana figura en esta lista: “Sí, besa bien”, respondió la histrionisa.

Asimismo, a pesar del paso del tiempo y la poca frecuencia con la que coinciden en eventos, recuerda con cariño haber colaborado en dicho proyecto: “Me cae re bien, es un niñote, yo tenía escenas con él en la que nos poníamos a bailar, evidentemente yo soy una mujer mayor, y cuando bailábamos, en vez de cantarme algo romántico me cantaba ‘eres tú, el príncipe azul’“, recordó.

Yo decía no puede ser es como si estuviera con un niño, pero me cae bien y besa bien" Victoria Ruffo – Actriz

Otro de los nombres que salió a relucir en la charla fue el del primer actor Saúl Lisazo, a quien llenó de halagos por otro atributo que lo hizo destacar del resto: “Huele delicioso”, destapó.

Esta no es la primera vez durante la semana que el actor Mauricio Ochmann encabeza los titulares, pues recordemos que recientemente el galán de telenovelas confirmó su separación de Lorena “Lolo” González, hija del conocido empresario Víctor González Torres, mejor conocido como “Dr. Simi”.

Fue durante un encuentro con la prensa que el famoso abordó su vida amorosa, sorprendiendo a más de uno con su confesión: “No, hace varios meses que yo estoy soltero. Sí, ya“. Y al ser cuestionado sobre la razón detrás de su ruptura, se limitó a decir: “Pues porque sí, porque así es la vida. No, ya, o sea, todo bien desde hace muchos meses“.

