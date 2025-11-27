Victoria Ruffo anuncia su regreso a las telenovelas en el 2026

A un mes de concluir el año, la actriz Victoria Ruffo ha confirmado que su 2026 estará lleno de sorpresas para sus fanáticos más fieles; comenzando por su esperado regreso a la televisión en un proyecto que ha decidido mantener en secreto. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En un encuentro reciente con la prensa, la denominada ‘reina de las telenovelas’ se sincero sobre varios aspectos de su vida, incluyendo la posibilidad de volver a los foros de televisión con algún melodrama.

De acuerdo con Victoria Ruffo, la idea de volver a los melodramas está cada vez más cerca de concretarse: “Sí, yo creo que sí volveré a las telenovelas ya hay un proyecto importante, interesante para el año que entra en televisión”, dijo ante las cámaras.

Al ser cuestionada sobre cuál será la historia que podría marcar su regreso a la pantalla chica, la famosa se limitó a revelar que de concretarse, estaría saliendo a la luz a mediados del año 2026.

“Acuérdate que luego Diosito se burla y se ríe de nosotros para contar nuestros planes. Claro. Está uno cuente y cuente y él le decía: ‘No me digas todo eso, ¿vas a hacer?’ En los planes de Dios no se sabe, pero sí hay planes de hacer una“, añadió.

Asimismo, explicó que antes de sumarse a un proyecto toma en cuenta muchos factores: “Principalmente una buena historia, un buen personaje, un buen reparto, una buena producción, un buen director, un buen horario. O sea, yo creo que tiene que haber todo eso“, destacó.

A lo largo de sus cuatro décadas de trayectoria artística, Victoria Ruffo ha participado en algunas de las historias más queridas por el público mexicano. Tal es el caso de: “Simplemente María” (1989), “La Madrastra” (2005), “En nombre del amor” (2008) y “Corona de lágrimas” (2012), cuya éxito le aseguró una segunda parte que se estrenó en 2023.

