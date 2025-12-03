Victoria Ruffo envía sus condolencias a Aislinn Derbez tras la muerte de su mamá

A solo unos días de confirmarse el fallecimiento de Gabriela Michel, madre de la actriz Aislinn Derbez, su colega y madre de su medio hermano, Victoria Ruffo, apareció ante las cámaras con un mensaje de apoyo en esta etapa de duelo. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En un encuentro con la prensa, la protagonista de historias como “Corona de Lágrimas” y “Simplemente María” se pronunció sobre la pérdida de la también actriz y argumentó que si bien no tuvo contacto con ella, la partida de una madre siempre es una pérdida irreparable.

“Nunca tuvimos contacto, la verdad no la conocía, pero finalmente es una mamá que se va (…) La falta de una mamá es bien difícil, es terrible, Aislinn Derbez está muy triste y muy consternada“, sentenció.

Al ser cuestionada si su hijo José Eduardo se ha mantenido en contacto con la primogénita de Eugenio Derbez, Victoria Ruffo indicó que hasta ahora el apoyo le ha sido otorgado desde la distancia porque se encuentra completando compromisos laborales fuera del país.

“Yo creo que sí han hablado. La verdad José Eduardo está fuera de México, está trabajando, entonces yo me imagino que ya estaba en contacto con su hermana“, detalló ante los medios de comunicación.

Para finalizar sus declaraciones, Victoria Ruffo decidió dedicarle unas palabras de cariño a Aislinn, pues sabe que el proceso de duelo es el más difícil de sobrellevar: “Que se resigne pronto, que encuentre la paz y que su madre siempre va a estar junto a ella en todos los momentos”, compartió.

“Perder a una mamá es muy importante y muy difícil en la vida. Yo creo que, entre hermanos, lo mejor que puede haber es el apoyo en cualquier momento, en los momentos padres y en los momentos difíciles… Ellos se quieren mucho, ellos siempre están muy pegados y nada más a Aislinn abrazarla con cariño, nunca te recuperas de ese golpe, pero pasa el tiempo y te vas conformando un poquito”, reiteró.

