Antonelli queda a un paso de su primer título de F1 tras ganar en Austin

Andrea Kimi Antonelli llegará al Gran Premio de México con la posibilidad de asegurar el campeonato mundial de Fórmula Uno, después de conseguir este domingo su novena victoria de la temporada en el circuito de Austin, Texas. El piloto italiano de Mercedes ganó la carrera, pero los resultados de sus principales perseguidores le impidieron coronarse matemáticamente en Estados Unidos.

Con 365 puntos, Antonelli mantiene una ventaja de 123 unidades sobre su compañero de equipo, el británico George Russell, y de 124 respecto al siete veces campeón mundial Lewis Hamilton, quien compite con Ferrari. La siguiente cita del calendario será el próximo fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en Ciudad de México.

El joven piloto, de 20 años, había conseguido la pole position y terminó por delante del monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, y del neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, quien suma cuatro títulos mundiales. Los dos acompañaron al italiano en el podio del Gran Premio de Estados Unidos.

México puede definir el campeonato de Antonelli

Las condiciones para que Antonelli conquistara el título en Austin dependían tanto de su resultado como del desempeño de sus rivales. El italiano necesitaba ganar y que Russell terminara noveno o peor, además de que Hamilton no superara el quinto puesto.

Aunque Antonelli cumplió con su parte al cruzar primero la meta, Russell finalizó octavo y Hamilton terminó cuarto. Esos resultados aplazaron la definición del campeonato hasta la próxima carrera, donde el piloto de Mercedes tendrá una nueva oportunidad de asegurar la corona.

Antonelli será campeón en México si termina entre los nueve primeros. También podrá conquistar el título si acaba fuera de esas posiciones, siempre que ninguno de sus dos rivales directos consiga la victoria.

De concretarse, el italiano se convertiría en el campeón mundial más joven de la historia de la Fórmula Uno y en el tercer piloto de su país en ganar el campeonato de la categoría.

La diferencia de puntos le permite llegar a la cita mexicana con un margen importante, aunque la definición matemática todavía depende de los resultados de la próxima carrera.

A DOMINANT drive from Kimi Antonelli! ??



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Sainz, Alonso y Pérez terminan fuera de los primeros puestos

La carrera de Austin dejó resultados menos favorables para los pilotos hispanohablantes. El español Fernando Alonso, de Aston Martin, terminó en la decimosexta posición, mientras que su compatriota Carlos Sainz, de Williams, cruzó la meta en el puesto 18.

El mexicano Sergio Pérez, que compite con Cadillac, concluyó decimonoveno. Por su parte, el argentino Franco Colapinto, piloto de Alpine, no pudo completar la prueba y tuvo que abandonar.

Con la victoria en Estados Unidos, Antonelli sumó su noveno triunfo del año y mantuvo el control de la clasificación general. Ahora, toda la atención se traslada al Gran Premio de México, donde podría cerrar la temporada con su primer campeonato mundial.

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