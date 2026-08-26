Miami: pronóstico del tiempo para este miércoles 26 de agosto

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este miércoles 26 de agosto indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 90 grados Fahrenheit (32ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 55% y se esperan nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 9.32 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 81 grados Fahrenheit (27ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 55 y tendremos cielos cubiertos. Las ráfagas de viento serán de 8.08 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 106ºF (41ºC) de máxima y 106ºF (41ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:58 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:46 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que se prevén nubes y claros con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 82 y los 88 grados Fahrenheit (28 y 31ºC). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos visitar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami incluye el final de la primavera y el verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede apreciar en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses de mayores precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas ciudades envidian el clima de Miami, con inviernos templados y veranos no excesivamente cálidos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy elevada y hace que también incrementa la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami es alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año coincide con el mes de enero, donde las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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