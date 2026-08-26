Narcodrones y otras armas temidas de los arsenales criminales de México

Cada decomiso de armas a los cárteles mexicanos asesta un golpe a sus estructuras de poder. Asimismo, permite hacerse una idea del estado y las dimensiones de los arsenales criminales.

En un reciente operativo en el municipio sinaloense de El Rosario, el 18 de agosto de 2026, las autoridades mexicanas incautaron más de 300 artefactos explosivos improvisados.

Ya en junio pasado, las fuerzas de seguridad habían decomisado 550 artefactos explosivos de fabricación artesanal en el mismo municipio, entre ellos, minas antipersonales y dispositivos para ser lanzados desde drones.

Estos y otros hallazgos revelan una tendencia de los grupos criminales a fabricar sus propias armas.

Aumenta fabricación artesanal

“El descubrimiento de explosivos de fabricación artesanal no es algo nuevo”, puntualiza la experta en seguridad Paloma Mendoza Cortés.

“Existen registros, al menos desde 2010, de los primeros decomisos de hidrogel explosivo, utilizado en la minería para destruir rocas de grandes dimensiones”, dice a DW.

“En esa época, los explosivos representaban una mínima parte de los arsenales decomisados al crimen organizado. Tomaron mayor relevancia a partir de una serie de ataques con explosivos en Michoacán en 2021, llevados a cabo por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”, cuenta Mendoza, del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del Instituto Tecnológico Autónomo de México (CESIG-ITAM).

15 millones de armas ilegales

Dada la naturaleza clandestina de los grupos criminales, se desconoce la cantidad de armas que tienen a su disposición. Sin embargo, Víctor Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), estima que aproximadamente 15 millones de armas ilegales circulan en México.

Los cárteles mexicanos, señala el experto en seguridad Sánchez, también compran cada vez más material bélico en Europa, África y Sudamérica, sobre todo en países donde hay guerras civiles.

México, mercado de armas

Además, ha aumentado la fabricación ilegal de armamento en México en los últimos años. Sánchez menciona, por ejemplo, las armas producidas por impresión 3D o los llamados “camiones monstruo” o “narcotanques”, vehículos acorazados y blindados en talleres clandestinos.

En estados como Guerrero, Jalisco y Michoacán, los grupos criminales hacen un uso intensivo de minas antipersonales y drones explosivos, material hallado en 17 de las 32 entidades del país.

Cárteles especializados en drones

Tanto Víctor Sánchez como Paloma Mendoza mencionan la presencia de mercenarios de origen colombiano y salvadoreño, algunos con experiencia en los campos de batalla en Ucrania, que han ayudado a los cárteles mexicanos a especializar su conocimiento en explosivos.

Los criminales también reclutan a jóvenes profesionales, ya sea por medio de engaños o de forma forzada, detalla la doctora Paloma Mendoza.

Según la experta en seguridad, entre 2020 y 2025, la Secretaría de la Defensa Nacional de México decomisó algo más de 15,000 artefactos explosivos improvisados, de los cuales casi 10.000 fueron incautados en 2025. “El aumento es exponencial”, afirma.

Los cárteles mexicanos también contratan a profesionales de tecnología altamente capacitados, por ejemplo, a hackers. Con fines de espionaje, los grupos criminales han llegado a instalar redes completas de videovigilancia en ciudades, indica Sánchez Valdés.

La respuesta del Estado mexicano

El investigador de la UAdeC hace hincapié en que ni México ni Estados Unidos, el principal país de origen de las narcoarmas, han podido frenar su tráfico ilegal.

A pesar de ello, asegura que el Estado mexicano sigue siendo más poderoso que el crimen organizado: la cantidad de armas del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional es superior a la de los cárteles.

Por su parte, el Gobierno mexicano no publica el inventario de sus arsenales por razones de seguridad nacional y estrategia militar.

Sin embargo, el doctor Sánchez matiza que, en algunas regiones, los criminales tienen mayor capacidad de fuego que las autoridades. Si bien el Ejército cuenta con mecanismos para contrarrestar las nuevas tecnologías militares que desarrollan los cárteles, “lamentablemente casi siempre va un paso atrás”, dice. Con ello, se refiere, por ejemplo, a unidades especializadas en la desactivación de minas antipersonales.

En el marco del Mundial de Fútbol, el Gobierno mexicano adquirió pistolas especiales para derribar drones y evitar atentados en los estadios. Pero esta tecnología aún no llega a las zonas más afectadas por los drones explosivos artesanales.

A juicio de Paloma Mendoza, el Estado tiene capacidades “muy limitadas” para contrarrestar los arsenales criminales, sobre todo, porque “el avance de la tecnología sobrepasa rápidamente la legislación y la burocracia”.

La experta insiste en la necesidad de que el Gobierno mexicano cree un sistema nacional defensivo y ofensivo contra los vehículos no tripulados y para la detección de explosivos.

En días recientes, comenta Mendoza, los Ejércitos de México y Estados Unidos anunciaron públicamente la firma de un acuerdo para que México tenga acceso a la adquisición de Sistemas Aéreos No Tripulados, y a su vez, de tecnología Contra Sistemas Aéreos No Tripulados, “lo cual puede significar un paso importante no solo para México, sino también en la cooperación bilateral en materia de seguridad”.

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(ms)