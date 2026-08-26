Un robot chino corrió los 100 metros más rápido que Usain Bolt

Ver a un robot caminar ya no impresiona tanto como hace unos años. Verlo bailar, cargar objetos o servir bebidas empieza a entrar en la categoría de demostración tecnológica esperable. Pero cuando una máquina con forma humanoide cubre los 100 metros en un tiempo inferior al del hombre más rápido de la historia, la situación cambia radicalmente.

Lightning logró registrar 9.32 segundos en una carrera de prueba previa a los segundos Juegos Mundiales de Robots Humanoides, celebrados en Pekín. Según la información divulgada por medios estatales chinos, el robot alcanzó una velocidad máxima de 14.5 metros por segundo. La cifra tiene un peso simbólico enorme porque supera por 0.26 segundos la legendaria actuación de Usain Bolt en el Mundial de Berlín de 2009.

Chinese humanoid robot by smartphone maker Honor (“Lightning”) ran 100m in 9.32 seconds (Usain Bolt’s record is 9.58 seconds).



Perhaps more impressively: it crashed into a safety wall without having its waist implode with sparks flying off. pic.twitter.com/Edzg9pzY7s — Trung Phan (@TrungTPhan) August 22, 2026

El matiz importante está en el contexto deportivo. Lightning no compite en el atletismo humano ni su tiempo reemplaza el récord oficial de Bolt, que continúa intacto bajo las reglas de World Athletics. Lo que sí consigue el robot es algo igual de llamativo para la industria tecnológica. Demuestra que los humanoides ya pueden ejecutar movimientos explosivos, mantener el equilibrio a gran velocidad y coordinar sus articulaciones en una prueba física extrema.

En la competición de Pekín, el robot Tiangong Ultra se impuso en una manga oficial con un registro de 9.39 segundos. Lightning terminó segundo con 9.47 segundos, también por debajo de los 9.58 segundos de Bolt. El dato curioso es que Lightning había liderado la carrera al comienzo, aunque Tiangong Ultra lo adelantó cerca de la línea de meta.

Hay algo casi cinematográfico en esa escena. Un robot creado por una compañía de smartphones acelera como un velocista, otro humanoide lo persigue y lo supera, mientras las marcas dejan atrás el registro que durante años parecía una cifra de otra especie. Es el tipo de imagen que funciona muy bien en video y en redes sociales, aunque detrás del espectáculo hay ingeniería muy seria.

El sprint revela una nueva etapa

La velocidad de Lightning no depende solo de motores potentes. Un humanoide que corre necesita interpretar el terreno, controlar cada apoyo, ajustar el centro de gravedad y recuperar estabilidad en milisegundos. Un mínimo error en la pisada puede terminar en una caída aparatosa. Quien haya visto carreras de robots en los últimos años sabe que esos accidentes siguen ocurriendo.

Por eso, correr 100 metros a ese ritmo no representa una simple mejora estética en la robótica humanoide. Es una prueba de avance en sensores, sistemas de control, algoritmos de movimiento, diseño mecánico, baterías y modelos de inteligencia artificial capaces de reaccionar ante cambios físicos en tiempo real.

Lightning también ganó el medio maratón humanoide de este año con un tiempo de 50 minutos y 26 segundos, según Reuters. Esa combinación entre explosividad para el sprint y resistencia para una prueba de larga distancia deja claro que los fabricantes están persiguiendo capacidades físicas cada vez más amplias.

El objetivo final no consiste en llenar estadios de robots velocistas. Las carreras ofrecen una vitrina muy eficaz para medir hardware y generar atención global. La misma capacidad de mantener el equilibrio, calcular trayectorias y moverse con agilidad puede trasladarse a una fábrica, un almacén, un hospital o una zona de rescate. Un humanoide capaz de correr no será necesariamente el más útil para todos los trabajos, aunque su tecnología puede ayudar a crear máquinas más estables y autónomas.

También hay una lectura cultural. El robot humanoide sigue siendo una de las imágenes más potentes de la tecnología moderna porque hace visible una pregunta que normalmente se queda escondida entre chips y líneas de código. Hasta dónde puede llegar una máquina cuando empieza a moverse con destreza dentro del mundo físico.

China acelera su apuesta humanoide

Lightning no aparece como un experimento aislado. China lleva varios años convirtiendo la robótica humanoide en una prioridad industrial, tecnológica y económica. El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información planteó que el país alcanzara producción masiva de humanoides en 2025 y que estos sistemas se consolidaran como un nuevo motor de crecimiento económico para 2027.

El apoyo se nota en dinero, políticas y demanda pública. Reuters informó que las autoridades chinas habían asignado más de $20,000 millones de dólares al sector durante el último año analizado y que Pekín preparaba un fondo de un billón de yuanes para startups de áreas como inteligencia artificial y robótica. Las compras estatales de robots humanoides y tecnologías relacionadas subieron de 4.7 millones de yuanes en 2023 a 214 millones de yuanes en 2024.

A escala local, varias ciudades han lanzado incentivos propios. Pekín presentó un plan de tres años para la inteligencia incorporada, respaldado por un fondo de 100,000 millones de yuanes. Shenzhen, Guangdong, Sichuan y Shanxi también han impulsado programas vinculados a esta industria.

La apuesta china tiene una lógica muy concreta. El país busca reforzar su capacidad manufacturera, enfrentar los efectos del envejecimiento de la población y capturar una parte decisiva de la cadena de valor de la IA física. No se trata únicamente de fabricar robots completos. También importa dominar actuadores, cámaras, sensores, baterías, chips, software de control y datos para entrenar modelos de inteligencia incorporada.

Lightning pone una imagen muy clara a esa estrategia. China no solo quiere que sus robots sean capaces de moverse, quiere que sorprendan, compitan y aceleren el paso de toda una industria. El cronómetro de los 100 metros funciona como titular, pero el verdadero mensaje está en todo lo que hace falta para detenerlo antes que nadie.

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