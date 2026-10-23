Precio del dólar en México hoy, 23 de octubre del 2026: el billete verde es el gran ganador de la semana

Esta semana tiene tintes claroscuros en el mercado intercambiario, dependiendo de tu situación: mientras que para la mayoría de los mexicanos es negativo que el peso pierda valor, para quienes reciben dólares es una noticia formidable, porque obtienen más dinero.

Este viernes 23 de octubre, el dólar estadounidense abrió en un promedio de $18.79 pesos mexicanos, un incremento del 0.43% frente al cierre anterior de $18.71 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones. Durante la jornada, el precio promedio de venta se sitúa alrededor de los $18.80 pesos por unidad.

En los últimos siete días, la moneda estadounidense acumula un avance del 1.62%, mientras que su variación interanual alcanza el 1.75%. La volatilidad del mercado cambiario se ubica en 8.66%, por encima de la referencia del 8.03%, lo que refleja fluctuaciones mayores a las habituales en el comportamiento del tipo de cambio.

La moneda mexicana volvió a depreciarse este jueves 22 de octubre, presionada por factores internacionales y por los datos de inflación publicados en el país. En la recta final de las operaciones, el peso cotizaba en 18.7110 unidades por dólar, con una caída del 0.22%.

Antes de conocerse las cifras de inflación, la divisa mexicana llegó a debilitarse hasta las 18.8550 unidades por dólar, un nivel que no se observaba desde septiembre de 2025. Sin embargo, durante la jornada logró moderar parte de sus pérdidas.

El Banco de México (Banxico) reportó que el tipo de cambio al cierre del jueves fue de $18.7134 pesos por dólar, con base en el promedio de las transacciones bancarias. Por su parte, la cotización de la divisa estadounidense en el mercado cambiario terminó el 22 de octubre cerca de los $18.72 pesos por unidad.

Para este viernes, el tipo de cambio FIX establecido por Banxico y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) quedó en $18.7005 pesos por dólar. Esta referencia oficial se utiliza para determinadas operaciones financieras y obligaciones, por lo que no necesariamente coincide con el precio que ofrecen los bancos a sus clientes.

En cuanto al tipo de cambio aplicable al pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses, la referencia se fijó en $18.6425 pesos por cada dólar.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones bancarias presentan diferencias importantes entre instituciones. El promedio de cotizaciones bancarias reportado para la compra es de $18.4271 pesos por dólar, mientras que para la venta se ubica en $18.8531 pesos. No obstante, los bancos presentan diferencias, por lo que estos son los precios de compra y venta reportados para este viernes 23 de octubre:

Banamex: compra en $18.10 pesos y venta en $19.18 pesos.

y venta en $19.18 pesos. Banco Azteca: compra en $17.65 pesos y venta en $19.24 pesos.

Afirme: compra en $17.60 pesos y venta en $19.20 pesos.

Scotiabank : compra en $16.71 pesos y venta en $17.41 pesos .

: compra en $16.71 pesos y . BBVA México: compra en $17.56 pesos y venta en $18.70 pesos.

Banorte: compra en $17.50 pesos y venta en $19.05 pesos.

Entre estas instituciones, Scotiabank ofrece el precio de venta más bajo, por lo que puede ser una alternativa para quienes necesitan comprar dólares. Para quienes desean venderlos al banco, Banamex presenta el precio de compra más alto entre las opciones mencionadas.

Los trabajadores hispanos que envían parte de sus ingresos a sus familiares en México también deben prestar atención al tipo de cambio ofrecido por las compañías de transferencias internacionales. Una pequeña diferencia en la cotización puede modificar la cantidad de pesos que recibe el destinatario. Estas son las referencias reportadas para este viernes 23 de octubre:

Western Union: $18.31 pesos por dólar .

. MoneyGram: $19.25 pesos por dólar .

. Wise: $18.57 pesos por dólar.

Antes de completar una transferencia, conviene comparar cuánto pagará el remitente en dólares y cuántos pesos mexicanos recibirá su familiar. Además, tanto los bancos como las compañías de remesas pueden modificar sus precios durante el día. Si necesitas comprar dólares, vender tus ahorros o enviar dinero desde Estados Unidos a México, consulta la cotización vigente antes de confirmar la operación y verifica el monto final después de aplicar las comisiones correspondientes.

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