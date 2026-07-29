EE.UU. prohíbe importaciones de robots chinos al considerarlos una amenaza para la seguridad nacional

A través de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), la administración Trump prohibió las importaciones de robots humanoides y cuadrúpedos fabricados en China por considerarlos amenazantes para la seguridad nacional.

La Casa Blanca emitió un comunicado donde advierte sobre la posibilidad de que este tipo de máquinas automáticas o sistemas electromecánicos programables, cuya capacidad les permite realizar tareas de manera autónoma o semiautónoma, también pueden servir para recopilar información de las personas o las compañías que las adquieren, lo cual implica un enorme riesgo.

“Los dispositivos robóticos avanzados recopilan datos que podrían ser utilizados por agentes malintencionados para vigilar a los estadounidenses, mejorar las capacidades de los servicios de inteligencia extranjeros o para controlar los robots de forma remota”, indica parte del texto.

La posición asumida por Washington eleva todavía el nivel de tensión en las relaciones diplomáticas con el gobierno de Beijing, esto en virtud de que China es el mayor productor de robots humanoides a nivel global y cerrarle la puerta de la mayor economía de América representa un duro golpe para sus operaciones comerciales ligadas al sector tecnológico.

Algunos analistas coinciden en señalar que otro de los temores del gobierno encabezado por Donald Trump está relacionado con la distancia que ya le saca China a Estados Unidos en el desarrollo y manejo de la Inteligencia Artificial (AI), algo similar a lo que ocurre en la fabricación de vehículos eléctricos y hasta autónomos.

En otra misiva, la FCC planteó un escenario más complejo e incluso fantasioso si alguien tuviera la capacidad de manipular a los robots humanoides más allá de las fronteras estadounidense.

“Podrían crear vulnerabilidades en la cadena de suministro, perturbar la seguridad económica y nacional de Estados Unidos y crear un riesgo de ciberseguridad que amenazara la infraestructura crítica estadounidense”, describe el mensaje.

A pesar de temor del gobierno, quienes ya cuenten con un robot humanoide pueden continuar utilizándolo, pues la restricción va dirigida únicamente a futuras compras ligadas a la industria tecnológica.

Mao Ning, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, señaló que la producción de robots chinos lleva la delantera a nivel global y por ello el gobierno estadounidense en realidad está apostando por una política proteccionista dirigida hacia sus fabricantes.

“El proteccionismo no mejorará la competitividad de Estados Unidos; solo perjudicará los intereses de las empresas y los consumidores estadounidenses”, anticipó en rueda de prensa.

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