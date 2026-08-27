Destinan millonaria suma a cinco bases del ejército estadounidense para dotarlas de microrreactores nucleares

Con el objetivo de reforzar la seguridad nacional apostando por una fuente de energía alternativa con relación a que se ha venido utilizando durante décadas, el ejército estadounidense destinará $2,200 millones de dólares a la fabricación y puesta en marcha de microrreactores nucleares destinados a cinco de sus bases militares.

Estos sistemas de fusión nuclear tienen la facultad de producir entre uno y 20 megavatios de energía térmica, a la cual se le puede transformar en energía eléctrica.

El Departamento del Ejército dio a conocer que a través de un proyecto conocido como “Programa Janus” se seleccionó a cinco proveedores de energía nuclear para desarrollar el ambicioso plan.

Al respecto, Dan Driscoll, secretario del ejército, emitió un comunicado donde abordó la importancia de dotar de energía a zonas claves para la defensa de la nación en caso de ser necesario.

“Desde el lanzamiento del Programa Janus, el mandato que nos han dado el presidente Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha sido claro: garantizar la energía que nuestros combatientes necesitan para entrenar, desplegarse y ganar.

La adjudicación de estos contratos acelera nuestra capacidad para suministrar energía de base segura y confiable directamente a nuestras instalaciones. Estamos construyendo la resiliencia energética necesaria para proyectar energía de combate a nivel mundial, sin depender de redes externas potencialmente vulnerables”, detalla parte del documento.

La base militar ubicada en Fort Bragg, Carolina del Norte, fue una de las cinco seleccionadas para dotarla de un microrreactor nuclear. (Crédito: Chris Seward / AP)

La estimación del Ejército es llegar a contar más de 20 microrreactores nucleares una vez que se haya puesto a prueba su funcionamiento.

Mientras tanto, se determinó que Antares Nuclear Inc. instale un microrreactor nuclear en Fort Bragg, Carolina del Norte; BWXT Advanced Technologies LLC en Fort Campbell, Kentucky; General Atomics Electromagnetic Systems en Fort Hood, Texas; Radiant Industries Inc. en Fort Benning, Georgia; y Westinghouse Government Services en Fort Drum, Nueva York.

Al ser pequeños, estos sistemas de fusión nuclear pueden ser transportados en un camión, pero la energía que producen resulta determinante a medida que el costo de la electricidad continúa incrementándose.

Previo a aprobarse su instalación en bases militares, un comité de decisión, así como un panel de expertos nucleares y técnicos del Departamento de Energía, laboratorios nacionales y representantes de las distintas divisiones de las Fuerzas Armadas analizaron los riesgos técnicos, la situación financiera y el potencial de estos microrreactores.

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