Kaiisito: la nueva cara de la música urbana

Luis David Rosales Hernández es Kaiisito, una deformación de un apodo que tenía en el bachillerato y que adoptó como nombre artístico “porque suena bonito y porque desafía un poco el molde del artista urbano”.

Eso porque este cantante originario del Estado de México —que ahora vive al norte de Ciudad de México—, tiene una propuesta musical que transita entre el garaje del Reino Unido, el house, el pop, el rock y la música electrónica.

Y aún así, su nuevo disco se llama “Mexicanote”, un disco con el que este novel artista quiere redefinir el “sueño mexicano”, que lo concibe no como un trabajo individual, sino como un proyecto colectivo centrado en el esfuerzo grupal y en el apoyo a la familia.

“En ‘Mexicanote’ quisimos redefinir y redireccionar un poquito lo que implica ser mexicano”, dijo. “Siento que actualmente, cuando uno habla de México en música urbana, pensamos en regional mexicano o reguetón mexicano”.

El problema, explicó, es que México es un país muy diverso en géneros musicales, y es por eso que él prefirió dejar de lado esas tendencias y buscó por otros lados. Eso en la parte rítmica. Y en la parte temática, se inclinó más por el lado menos “bélico” y en su lugar se enfocó en temas como la resiliencia mexicana.

“Que creo que es lo que más nos representa”, dijo.

El álbum además, en lugar de hablar solamente de su vida, se enfoca en la vida de cualquier persona que esté buscando un sueño, dijo, y de la resiliencia y los sacrificios que tiene que hacer para cumplirlos.

Por ejemplo, el tema que abre el disco se llama “Hijo de obreros”, que está inspirado en los padres de Kaiisito, que en la vida real así se ganaban la vida. Es un corte cuya temática contrasta con los ritmos garaje y los sonidos cluberos.

“Yo soy orgullosamente hijo de obreros”, dijo. “Es algo que ha formado mi carácter y que me ha brindado esta resistencia y resiliencia que he tenido por mucho tiempo”.

“En una estrofa, la canción dice, ‘soy hijo de obreros. A mí no me ofrende el mal tiempo ni la falta de dinero’. Y eso lo escribí justo pensando en mi papá”.

El padre de Kaiisito pudo terminar sus estudios universitarios recientemente, pero mientras no tuvo una profesión se ganó la vida con hasta tres trabamos al mismo tiempo. Su madre, por su parte, era repostera.

“Yo me acuerdo en mi niñez que a muchos niños que les daba pena decir, ‘mi papá tiene un oficio’, o, ‘mi papá no tiene un título'”, dijo. “Y a mí siempre me ha enorgullecido muchísimo ser hijo de obreros, porque hoy por hoy soy consciente de que eso me ha hecho ser tan fuerte como soy”.

El álbum también incluye un cortometraje que profundiza en el carácter y en la vida cotidiana de Kaiisito e invita a los que vean el corto a que compartan sus propias historias.

“Soy muy consciente de que si a veces siento que la vida está dura para mí, pienso en cómo debió haber sido para mis papás”, dijo. “Esta canción es un homenaje a la historia de lucha de mis papás”.