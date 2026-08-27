Muere a los 97 años Yayoi Kusama, la artista japonesa que convirtió los lunares en un símbolo del arte contemporáneo

La artista vanguardista japonesa Yayoi Kusama, famosa por sus coloridas esculturas e instalaciones cubiertas de lunares, falleció a los 97 años.

Kusama, que vivió voluntariamente en un hospital psiquiátrico durante décadas, era conocida por su peluca roja brillante y sus creaciones gigantescas y extravagantes.

Sus exposiciones atrajeron a grandes multitudes en todo el mundo, y sus vibrantes obras alcanzaron algunos de los precios más altos jamás pagados por una artista femenina.

Un comunicado de su compañía anunció: “A lo largo de una vida extraordinaria dedicada por completo a la creación artística, Kusama desarrolló una carrera aclamada internacionalmente como artista vanguardista pionera, cuya práctica creativa abarcó las artes visuales, la performance, la narrativa y la poesía”.

Getty Images: La artista obtuvo reconocimiento internacional en una etapa ya avanzada de su carrera.

Kusama falleció en un hospital de Tokio el pasado 14 de agosto, según el comunicado.

Y en el comunicado, la compañía añadió: “Siguió pintando hasta sus últimos días sin soltar jamás el pincel y continuó explorando el amor eterno y el alma eterna”.

“Llevaremos adelante los deseos de Kusama y, a través del arte, continuaremos brindando esperanza y fortaleza para el futuro a personas de todo el mundo”, agregó.

Kusama se convirtió en una de las artistas más reconocidas del mundo y en un ícono cultural global cuando tenía entre 80 y 90 años, después de haber sido prácticamente ignorada durante décadas.

Aunque no fue bien recibida en el ambiente artístico neoyorquino, dominado por los hombres, en la década de 1960, Kusama causó revuelo con sus exposiciones de esculturas fálicas, incluyendo un sofá con cientos de bullones de tela, y con sus frecuentes exhibiciones de desnudez.

NY Daily News via Getty Images: La frecuente presencia de desnudos en sus obras provocó burlas en Japón, país natal de Kusama.

En 1965, su obra “Salas de espejos infinitos”, en la que espejos y luces crean espacios aparentemente sin fin, atrajo a millones de visitantes. Posteriormente, sus obras de lunares y calabazas se volvieron muy codiciadas.

Sin embargo, se sintió angustiada cuando sus ideas fueron copiadas por o “inspiraron” a sus contemporáneos masculinos, entre ellos Andy Warhol, Claes Oldenburg y Lucas Samaras, cuyas obras se exhibían en galerías más prestigiosas.

Tras pasar años viendo cómo artistas masculinos obtenían reconocimiento por su trabajo, regresó a su casa en Japón, sintiéndose abatida y angustiada.

Ingresó en un centro psiquiátrico para recibir tratamiento por enfermedades mentales, donde vivió y trabajó el resto de su vida.

Milagrosamente, logró encontrar un hospital donde los médicos estaban interesados en la arteterapia y se internó. Ese entorno seguro le permitió concentrarse en la creación artística.

Durante la década de 1970 y principios de 1980, su obra se caracterizó por series de collages inusualmente oscuras en las que adoptó imágenes de los ciclos de la vida natural.

Getty Images: Las Salas Infinitas de Kusama sumergieron a los visitantes en la instalación mediante espejos y luces.

AFP via Getty Images: Para una importante retrospectiva en Basilea en 2025, combinó este concepto con instalaciones de globos en su característico estilo de lunares.

Kusama se convirtió en la primera artista solista de Japón en representar al país en la Bienal de Venecia de 1993. Veintisiete años antes, se había presentado sin invitación y había colocado 1.500 bolas de espejos en el suelo.

El rotundo éxito de la exposición provocó una enorme transformación en la forma en que fue recibida tanto en Japón como en el extranjero.

En 2001, recibió el Premio Asahi, que reconoce las destacadas contribuciones culturales, académicas y artísticas en Japón.

Uno de sus cuadros alcanzó un precio de alrededor de US$10,5 millones en una subasta en 2022, lo que convierte a sus obras en algunas de las más costosas del mundo para una artista femenina.

Posteriormente, su obra se expuso en importantes museos y colaboró con marcas de lujo como Louis Vuitton.

AFP / Chesnot via Getty Images: En 2023, se erigió una escultura de Yayoi Kusama en el exterior de la Maison Louis Vuitton en París, y la tienda quedó cubierta de coloridos lunares.

De niña, Kusama experimentó alucinaciones de brasas y destellos, y más tarde utilizó su arte como vehículo para que otros comprendieran su visión del mundo.

“Un día, tras ver un mantel con un estampado de flores rojas sobre un escritorio, vi el mismo estampado de flores rojas por todo el techo, las ventanas y las columnas. Llenó la habitación y me cubrió el cuerpo”, escribió en su autobiografía.

Kusama nació en 1929 en la localidad rural de Matsumoto, en la región central de Nagano, Japón.

Sus padres no apoyaron su decisión inicial de estudiar pintura en Kioto.

Posteriormente, le dijeron que su arte causaba gran vergüenza a su familia conservadora.

Algunos sectores de la prensa estadounidense también criticaron lo que consideraban un afán insaciable de publicidad, ya fuera en sus mensajes de promoción de la paz o en sus críticas al mundo artístico tradicional.

BBC: Kusama organizó una importante exposición en Manchester en 2023.

El mundo, junto con su Japón natal, cambió radicalmente su percepción de Kusama en la última etapa de su vida.

Las redes sociales impulsaron un aumento repentino del interés en los últimos años, y las llamativas formas florales y las brillantes esferas de acero de su museo se convirtieron en un telón de fondo deseado para selfies y poses.

Entre sus numerosos motivos, la calabaza se ha convertido en un elemento icónico de su obra. Para ella, este vegetal representaba consuelo y nostalgia.

En una ocasión, dijo en una entrevista: “Las calabazas me hablan”.

“Transmiten una sensación de estabilidad y me dan tranquilidad”, agregó.

En su ciudad natal de Naoshima, los visitantes que llegan en ferry son recibidos por su escultura al aire libre “Calabaza Roja”, cubierta de llamativos lunares negros.

*Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.