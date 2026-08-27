Servicio de espionaje ruso confirma visita del director de la CIA a Moscú

El jefe del Servicio de Espionaje Exterior (SVR) de Rusia, Serguei Narishkin, aseguró hoy haber tratado asuntos “delicados” con el jefe de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA), John Ratcliffe, quien realizó el martes una visita relámpago a Rusia, la primera desde el inicio de la guerra en Ucrania.

“Durante la reunión tratamos una serie de cuestiones que son competencia de los servicios de inteligencia. Y, como ustedes saben bien, la competencia de los servicios secretos es un asunto bastante delicado y especial“, comentó a la prensa local.

Añadió que “no hay nada inusual” en que dicha reunión tuviera lugar, ya que, en el marco de las actividades de los servicios de inteligencia “las reuniones entre jefes sean presenciales o telemáticas, forman parte de nuestro trabajo”. “El encuentro con John Ratcliffe fue una reunión de trabajo”, afirmó, según la agencia Interfax.

El Kremlin valoró positivamente la visita, aduciendo que “los propios contactos entre los servicios secretos son algo positivo”, más aún, añadió, cuando “esos contactos continúan, a menudo, incluso en los momentos más complicados de nuestras relaciones”.

Mientras, el presidente de EE.UU., Donald Trump, negó que la visita tuviera que ver con un posible ataque ruso contra la OTAN o sobre la operación militar en Irán. Y añadió que Washington quiere que termine cuanto antes la guerra en Ucrania.

Esta fue la primera visita a Rusia que realiza un director de la Agencia Central de Inteligencia desde noviembre de 2021, cuando William Burns viajó a Moscú para intentar convencer al jefe del Kremlin, Vladimir Putin, que renunciara a sus planes de invadir Ucrania.

Advertencia sobre posible ataque a la OTAN

Según medios estadounidenses, el inusual viaje del director de la CIA a Moscú esta semana fue para disuadir a Rusia de cualquier ataque contra estados miembros de la OTAN. El Wall Street Journal y CBS News informaron sobre esta tarea encomendad a John Ratcliffe, lo que concluye de los informes de inteligencia estadounidense que aseguran que Moscú podría buscar poner a prueba la alianza.

Aunque la Casa Blanca ha negado que esté en juego un eventual ataque contra la OTAN. Incluso Trump dijo que el director de la CIA realizó una visita de “semi rutina” a Moscú y dio a entender que trató con las autoridades rusas sobre la guerra en Ucrania. El multimillonario aseguró que este desplazamiento no estaba relacionado ni con Irán ni con amenazas rusas contra la OTAN.

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