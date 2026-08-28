Así fue la llamada desde México que informó al director de la DEA sobre la muerte de “El Mencho”

El director de la DEA, Terry Cole, reveló que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, le comunicó personalmente el resultado del operativo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante un foro celebrado en Buenos Aires, Argentina, Cole explicó que recibió la llamada de García Harfuch poco después de que concluyera la operación.

De acuerdo con su relato, transcurrieron alrededor de 30 minutos antes de que el funcionario mexicano se comunicara con él para informarle que la misión contra Oseguera había tenido éxito.

El episodio ocurrió el 22 de febrero de 2026, cuando fuerzas de seguridad mexicanas realizaron un operativo en Tapalpa, Jalisco, que terminó con la muerte del entonces líder del CJNG. La operación contó con participación de unidades militares mexicanas y apoyo de inteligencia y tecnología de Estados Unidos.

De la celebración a la tristeza

Cole recordó que en Estados Unidos se encontraban celebrando la obtención de una medalla de oro en hockey sobre hielo cuando recibió la llamada de García Harfuch.

Según el funcionario estadounidense, la noticia provocó inicialmente una reacción de celebración por el resultado de la operación, pero el ánimo cambió al conocerse que elementos de seguridad habían perdido la vida durante las acciones relacionadas con la misión.

“Por un momento estábamos celebrando la captura, pero al siguiente nos volvimos tristes”, relató Cole al referirse a la pérdida de integrantes de las fuerzas de seguridad involucrados en la operación.

El director de la DEA calificó el operativo como parte de una misión en la que existe cooperación entre México y Estados Unidos, y destacó la coordinación que mantienen ambas naciones en materia de seguridad.

La revelación de Cole puso de manifiesto el nivel de comunicación que mantienen el jefe de la DEA y García Harfuch.

Cole y García Harfuch han señalado además que su relación profesional tiene un componente personal, debido a que ambos comenzaron sus respectivas carreras en labores policiales.

El funcionario estadounidense destacó que esa experiencia compartida contribuyó a construir una relación de confianza entre ambos.

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