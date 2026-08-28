Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy viernes 28 de agosto en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos indica que su valor sigue siendo fuerte en el mercado ante varios de sus pares emergentes, aunque está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este viernes 28 de agosto de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.02 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 16.71 y 16.72 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza con valores similares a un valor de 17.02 pesos por dólar y la tendencia se mantiene al alza esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar baja su valor y la tendencia se sitúa al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.84 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa en negativo tras el cierre de mercados. El precio está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar no experimentó cambios evolución en su cotización de hoy. Tras mantener ayer sin cambios, hoy cotizó a 446.65 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantuvo su tendencia a la baja y sus valores al cierre fueron de 58.61 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.02 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.84 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 446.65 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 58.61 PESOS DOMINICANOS

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