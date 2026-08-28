Departamento de Justicia demanda a cuatro estados donde se ayuda a universitarios sin estatus migratorio

El Departamento de Justicia (DOJ) demandó a Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington, cuyas leyes les permiten a estudiantes sin estatus migratorio recibir ciertos beneficios para cursar una carrera universitaria.

El objetivo de la querella consiste en impugnarles el acceso a matrículas con descuento y cualquier tipo de acceso a ayuda financiera.

Bajo la óptica del gobierno federal, los beneficios educativos que reciben los alumnos carentes de estatus migratorio colocan a los ciudadanos estadounidenses en desventaja, pues a ellos no se les otorga lo mismo.

De acuerdo con el DOJ, la ley federal prohíbe a las instituciones de educación superior ofrecerles a extranjeros beneficios que no se extienden hacia los ciudadanos estadounidenses.

Uno de los puntos más controversiales expuestos es que esto resulta un incentivo para incrementar la inmigración hacia el territorio estadounidense.

?The Department of Justice Files Complaints Against Arizona, New Mexico, Oregon, and Washington Challenging State Laws that Provide In-State Tuition to Illegal Aliens



“Over 30 years ago, Congress made clear that States cannot put illegal aliens before our Nation’s own? pic.twitter.com/B1ASkH3qsh — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) August 27, 2026

Con el objetivo de sustentar tal afirmación, en la demanda señalada se cita un informe divulgado por el Arizona Center for Investigative Reporting, organismo sin fines de lucro ni afiliación partidista, donde se afirma que, más de 3,600 extranjeros carentes de la documentación correspondiente para avalar su estancia en territorio estadounidense, podrían beneficiarse con tarifas de matrícula que sólo deberían ser contempladas para residentes. Sin embargo, bajo la ley de Arizona, esto todavía es posible.

A través de una declaración, Stanley E. Woodward, fiscal general adjunto del DOJ, señaló que dejar la ley como estaba hasta antes de que Donald Trump gobernara a la nación por segunda ocasión sería un costoso desacierto.

“Hace más de 30 años, el Congreso dejó claro que los estados no pueden dar prioridad a los inmigrantes indocumentados sobre los ciudadanos de nuestra nación.

Al conceder tarifas de matrícula para residentes a extranjeros indocumentados, Washington, Oregón, Nuevo México y Arizona están relegando a los ciudadanos e ignorando la ley federal. Se acabó”, puntualizó en un comunicado.

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