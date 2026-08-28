Horóscopo de hoy de Nana Calistar 28 de agosto de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
PISCIS – 28 de agosto de 2026
Hay amistades que últimamente te están mirando con otros ojos, y no precisamente porque te hayas cambiado de peinado. Alguien cercano podría estar desarrollando sentimientos por ti y buscando cualquier pretexto para acercarse, escribirte o hacerse presente. El problema es que este 28 de agosto de 2026 traes la desconfianza hasta el copete y, aunque te juren amor eterno con una mano en la Biblia, con la otra tú ya estás buscando dónde escondieron la mentira. No estás para entregar el corazón nomás porque alguien te habló bonito.
El horóscopo de Piscis para hoy señala que necesitarás distinguir entre intuición y paranoia. Una cosa es que tu sexto sentido te avise que algo huele raro y otra muy diferente andar viendo fantasmas donde ni muerto hay. No todas las personas nuevas vienen a fregarte la existencia. Hay alguien que podría demostrarte con hechos que sus intenciones son sinceras, pero necesitarás darle tiempo al tiempo antes de sacar conclusiones.
En cuestiones de trabajo y dinero para Piscis, aparecen nuevos proyectos y una oportunidad que podría comenzar como algo pequeño, pero crecer bastante si eres constante. No andes contando tus planes antes de tiempo porque luego nunca falta la comadre metiche que pregunta cuánto vas a ganar, cuándo empiezas y hasta de qué color serán los calzones que vas a estrenar cuando te vaya bien. Trabaja calladito y deja que los resultados hagan el escándalo.
También comenzarás a planear un viaje o una escapada que necesitas más de lo que imaginas. Quizá todavía no tengas fecha definitiva, pero empezarás a revisar lugares, costos o posibilidades. Ese cambio de ambiente podría ayudarte a despejar la cabeza y recuperar entusiasmo por cosas que habías dejado olvidadas.
Ahora sí: ponles un alto a esas personas que tiran la piedra y esconden la mano. Has permitido demasiado comentario disfrazado de consejo, demasiada indirecta acompañada de risita y mucha gente que primero te abraza y después te anda dejando como chancla vieja cuando no estás presente. Si alguien constantemente te roba tranquilidad, no necesitas una investigación del FBI para saber que ahí no es.
Cuida también los accidentes dentro de casa: prisas, pisos mojados, objetos atravesados, escaleras o andar haciendo varias cosas al mismo tiempo podrían darte un susto. No significa que tengas que caminar envuelto en plástico burbuja, simplemente bájale a las carreras y presta atención a lo que haces.
Emocionalmente tendrás momentos en los que vas a querer mandar todo al carajo, agarrar una maleta y desaparecer donde nadie te conozca ni te pregunte nada. Pero huir no solucionará lo que necesitas enfrentar. Hay pendientes emocionales, decisiones y conversaciones que requieren pantalones, no boleto de avión.
Para Piscis este 28 de agosto, la enseñanza será sencilla: deja de regalar energía donde solamente recibes cansancio. Algunas respuestas que llevabas tiempo buscando comenzarán a aparecer cuando dejes de querer controlar cómo y cuándo deben llegar. Lo que hoy parece atraso podría estar evitando que metas la pata hasta el pescuezo.
Y en el amor, no cierres la puerta con veinte candados solamente porque anteriormente entraron sin limpiarse los zapatos. Aprende del pasado, sí, pero no conviertas las heridas viejas en sentencia para quien todavía no te ha hecho nada. Observa, escucha y deja que los hechos hablen. Quien quiera permanecer tendrá que demostrarlo sin cuentos, sin migajas y sin esas fregaderas de “no sé qué quiero”. A estas alturas, tú tampoco estás para andar criando sentimientos ajenos.
ACUARIO – 28 de agosto de 2026
No le tengas miedo a las nuevas oportunidades laborales, pero tampoco te avientes como el Borras nomás porque alguien te prometió el cielo, las estrellas y hasta oficina con aire acondicionado. Este 28 de agosto de 2026 tendrás movimientos importantes relacionados con trabajo, dinero o proyectos personales, y podrías recibir una propuesta que de entrada se escuche bastante atractiva. Antes de mandar todo a la fregada donde estás actualmente, revisa bien sueldo, horarios, estabilidad y posibilidades reales de crecimiento, porque no todo lo que brilla es oro; algunas veces es puro aluminio bien boleado.
El horóscopo de Acuario para hoy marca posibilidades de crecimiento económico, pero necesitarás utilizar más la cabeza que la emoción. Si actualmente tienes un empleo estable y aparece otra oferta, no renuncies hasta tener algo verdaderamente seguro. Podrías cambiar seis por media docena y después andar lamentándote porque donde estabas tenías ciertas ventajas que solamente vas a valorar cuando ya no las tengas.
La vida sí te está preparando cosas buenas y oportunidades que anteriormente parecían muy lejanas, pero también te exigirá madurez. Aprende que crecer no siempre significa cambiarlo todo. Algunas veces avanzar consiste precisamente en conservar lo que funciona mientras mejoras aquello que ya se quedó corto.
Una persona de tez morena clara podría entrar con fuerza en tu entorno y causar cierta controversia dentro de tu familia. Puede tratarse de alguien relacionado con amistad, trabajo o interés sentimental. No permitas que una persona recién llegada termine provocando discusiones con quienes llevan años contigo. Tampoco juzgues antes de conocer la historia completa, porque podrías defender a quien no debes o atacar a quien únicamente intenta abrirte los ojos.
Viene además un cambio de planes de última hora que podría hacerte pegar el grito en el cielo. Algo que considerabas prácticamente asegurado tendrá modificaciones de horario, fecha o condiciones. No hagas berrinche antes de tiempo; esa alteración podría terminar favoreciéndote y acomodando una situación que parecía complicada.
En amistades habrá descubrimientos. Te llegará el chisme de que alguien ha estado hablando mal de ti o contando cuestiones que solamente unas cuantas personas conocían. Antes de reclamar como verdulera en quincena, confirma quién dijo qué, porque los chismes llegan más modificados que foto con veinte filtros. Si compruebas la traición, tampoco necesitas organizar un circo: retírate, deja de compartir información personal y que esa persona se entretenga hablando sola.
En la familia habrá preocupación por la salud de un familiar. Podría presentarse un malestar o situación que genere nervios, aunque las cosas tenderán a mejorar. Procura acompañar sin convertirte en médico de WhatsApp ni comenzar a diagnosticar enfermedades porque viste tres síntomas en internet.
También deberás tener precaución con pies y rodillas, principalmente al caminar deprisa, subir escalones, entrenar o moverte sobre superficies resbalosas. Hay tendencia a tropiezos y caídas, así que no quieras hacerle al acróbata porque después hasta para sentarte vas a andar pidiendo permiso.
En el amor para Acuario, tendrás que preguntarte si realmente quieres una relación o solamente quieres dejar de sentirte solo. Son cosas completamente diferentes. No aceptes migajas por miedo a quedarte sin nadie y tampoco tengas a una persona esperando mientras decides qué demonios quieres.
Este 28 de agosto, Acuario tendrá que aprender a elegir con calma. Trabajo, amistades, familia y sentimientos pondrán pequeñas pruebas sobre la mesa. No necesitas cambiar toda tu vida de un jalón. Primero observa qué suma, qué resta y quién solamente ocupa espacio. Porque una cosa es abrirle la puerta a las oportunidades y otra muy distinta dejar entrar hasta al que venía preguntando por el vecino.
CAPRICORNIO – 28 de agosto de 2026
Busca el equilibrio porque últimamente quieres cargar hasta con el muerto y todavía preguntas quién necesita aventón. Este 28 de agosto de 2026, Capricornio tendrá que aprender a separar los problemas que verdaderamente le corresponden de aquellos que otras personas quieren aventarle por comodidad. No todo merece tu preocupación, mucho menos los comentarios de gente que tiene demasiado tiempo libre y la lengua trabajando horas extras.
En estos días podrían llegar a tus oídos chismes, indirectas o comentarios sobre tu persona. Alguien anda opinando acerca de tus decisiones sin siquiera conocer la mitad de lo que has vivido. No permitas que esas fregaderas te cambien el humor. Quien realmente está ocupado construyendo su propia vida difícilmente tiene tiempo para andar levantando el drenaje de la ajena. Aprende a escuchar únicamente aquello que pueda ayudarte a mejorar; lo demás, que entre por una oreja y salga por donde encuentre puerta.
En cuestiones del amor para Capricornio, se aproxima un encuentro con alguien del pasado. Puede darse mediante mensaje, llamada, coincidencia inesperada o porque esa persona buscará deliberadamente volver a tener contacto contigo. Mucho cuidado, porque el cuerpo tiene memoria y a veces se le olvida preguntarle al cerebro si aquello conviene. Podría haber química, recuerdos y hasta ganas de repetir viejas mañas, pero emocionalmente no sería lo más saludable.
Ese pasado podría presentarse más bonito de lo que realmente fue. La memoria es condenada y cuando uno anda sensible recuerda los besos, pero misteriosamente se le olvidan las lloraderas, los corajes y las noches preguntándose por qué demonios seguía ahí. Antes de abrir nuevamente una puerta, recuerda por qué la cerraste.
La diferencia es que ahora estás en condiciones de decir “hasta aquí”. Ya aprendiste ciertas lecciones y aunque todavía pueda moverte algo por dentro, sabrás identificar las mismas señales que anteriormente ignoraste. No confundas una disculpa con un cambio verdadero. Las palabras bonitas cualquiera las acomoda; sostenerlas con acciones ya es otro boleto.
También has endurecido demasiado el corazón. Después de varias decepciones aprendiste a protegerte y ahora algunas personas pagan facturas que ni siquiera generaron. No tengas miedo de expresar lo que sientes. Mostrar cariño no te hace débil y decir “me importas” tampoco significa entregar las escrituras de tu dignidad.
Tu problema ha sido esperar demasiado de los demás. Das lealtad y esperas exactamente la misma cantidad; apoyas y supones que cuando necesites algo todos correrán hacia ti. Y pues no, criatura, la vida no funciona como tanda. Cada persona quiere, responde y demuestra de manera diferente. Aprende a dar porque deseas hacerlo, pero también establece límites para que nadie convierta tu nobleza en servicio gratuito las 24 horas.
En dinero y trabajo, procura no tomar decisiones importantes desde el coraje. Una diferencia con alguien podría hacerte pensar en mandar todo a la fregada, pero primero analiza consecuencias. Tu economía necesita orden más que movimientos impulsivos. Se aproxima una oportunidad para acomodar un pendiente financiero o recuperar estabilidad si administras mejor lo que entra.
Este horóscopo de Capricornio del 28 de agosto de 2026 también marca necesidad de descanso mental. Has estado pensando demasiado situaciones que probablemente nunca sucedan. No quieras resolver hoy los problemas del próximo mes.
Dale vuelta a esa página que llevas demasiado tiempo releyendo. La paz que estás buscando no llegará cuando los demás reconozcan lo que hicieron, sino cuando a ti te deje de importar recibir esa explicación. Hay ciclos que no terminan con una disculpa; terminan cuando decides que ya no vas a seguir viviendo dentro de ellos. Y recuerda: perdonar puede ser muy cristiano, pero volver a donde ya te fregaron es andar tentando al diablo.
SAGITARIO – 28 de agosto de 2026
No le tengas miedo a los cambios que comienzan a moverse alrededor de tu vida, porque este 28 de agosto de 2026 podrías empezar a entender que muchas cosas que parecían estar saliendo al revés solamente estaban acomodándose de otra manera. Sagitario entra en una etapa donde será necesario dejar de querer tener todo bajo control y permitir que ciertas situaciones avancen a su propio ritmo. Lo que viene puede sorprenderte, principalmente en cuestiones sentimentales, proyectos personales y planes relacionados con lugares lejanos.
En el amor para Sagitario, una persona especial que recientemente llegó o que está próxima a aparecer podría cambiar bastante tu manera de mirar las relaciones. No será necesariamente de esas historias donde a los tres días ya están escogiendo nombres para los chamacos; aquí las cosas podrían comenzar despacio, con conversaciones, coincidencias y una confianza que irá creciendo. Vas a disfrutar momentos que posteriormente recordarás con una sonrisa de esas que hasta dan coraje cuando alguien pregunta de qué te ríes.
Si ya tienes pareja, será buen momento para romper ciertas rutinas. Una salida improvisada, una conversación diferente o hasta una encerrona romántica podría devolverle sabor al caldo. Nomás recuerda que creatividad no significa andar buscando ingredientes fuera de la olla, porque ahí es donde comienzan los problemas.
Precisamente las tentaciones estarán fuertes. Puede aparecer alguien que te mueva el tapete o una situación donde pienses: “nadie se va a enterar”. Y mira, cuando uno empieza una fregadera pensando eso, generalmente termina enterándose hasta la señora que vende tamales. Piensa antes de actuar porque un momento de calentura, emoción o curiosidad podría poner en riesgo algo que te ha costado mucho construir.
El horóscopo de Sagitario del 28 de agosto de 2026 también señala movimientos interesantes en proyectos relacionados con el extranjero. Podrías consolidar una negociación, recibir noticias de otra ciudad o país, retomar un trámite o comenzar a darle forma seria a una idea que anteriormente solamente estaba en tu cabeza. No quieras resultados para mañana; organiza documentos, contactos, dinero y tiempos. Las oportunidades grandes también necesitan estructura.
Tus sueños son responsabilidad tuya. Deja de pedir permiso para perseguirlos y, sobre todo, deja de explicárselos a personas que jamás los entenderán. Algunos te dirán que estás soñando demasiado simplemente porque ellos se acostumbraron a vivir poquito. Tú trabaja en silencio y después que los resultados hagan el mitote.
También tendrás que sacar de tu vida a quien únicamente ofrece mentiras, engaños y traiciones. Ya estuvo bueno de perdonar la misma fregadera con diferente fecha. Recuerda: para perra, perra y media. Pero tampoco significa rebajarte al nivel de quien te dañó; tu mejor cachetada será dejar de darle acceso a tu tranquilidad.
Ten especial precaución al manejar. Se marcan distracciones y riesgo de accidentes automovilísticos, así que nada de celular al volante, manejar con prisas o querer ganarle al semáforo como si te fueran a entregar medalla. Si sales a carretera, revisa tu vehículo y evita conducir cansado.
En dinero vienen gastos relacionados con planes personales, viaje, hogar o algún gusto que llevas tiempo queriendo darte. Puedes hacerlo, pero sin querer aparentar una economía que todavía no tienes.
Este viernes será importante para aprender a vivir más ligero. No cargues traiciones que ya sucedieron ni preocupaciones de cosas que todavía ni pasan. Hay noticias agradables acercándose y una oportunidad que puede modificar tus próximos meses. Sagitario, atrévete a cambiar lo necesario, pero no destruyas por impulso aquello que sí funciona. Porque una cosa es renovarse y otra muy distinta hacer un desmadre, llamarlo “nuevo comienzo” y después andar recogiendo los pedazos.
ESCORPIÓN – 28 de agosto de 2026
Se vienen cambios bastante fuertes en tu manera de tratar a ciertas personas, y qué bueno, porque llevabas demasiado tiempo haciéndote de la vista gorda con actitudes que claramente no te gustaban. Este 28 de agosto de 2026, Escorpión comenzará a quitarse la venda de los ojos y entenderá que no toda persona que sonríe merece confianza, ni todo aquel que dice “cuenta conmigo” realmente estará cuando el barco empiece a hacer agua. Vas a comenzar a darle a cada quien el lugar que se ha ganado con sus acciones.
Eso sí, tampoco conviertas el despertar en venganza. Una cosa es poner límites y otra andar repartiendo fregadazos emocionales con intereses acumulados. Hay personas que no necesitan castigo; con quitarles tu atención, tu confianza y el acceso a tu vida tienen más que suficiente.
En el trabajo para Escorpión aparece una oportunidad de cambio que podría agarrarte con los calzones abajo. Puede tratarse de otro puesto, propuesta, negocio o posibilidad de comenzar algo diferente. Te sentirás entre la espada y la pared porque una parte de ti quiere seguridad, mientras otra lleva meses pidiendo movimiento. Antes de decidir, analiza qué opción te acerca realmente a tus metas. El dinero importa, claro que sí, porque con abrazos no se paga la luz, pero también considera horarios, ambiente, estabilidad y crecimiento.
Toma el toro por los cuernos. Si una oportunidad te asusta porque representa crecimiento, probablemente valga la pena analizarla; si te asusta porque desde el principio huele a problemas, tampoco te hagas menso con tu intuición.
Una situación del pasado podría regresar convertida en conflicto. Quizá alguien saque nuevamente un tema que considerabas enterrado o recibas información que modifique la versión que conocías. No respondas desde la primera calentura. Investiga, escucha y después habla, porque podrías descubrir que faltaban piezas importantes en ese rompecabezas.
También se marca la posibilidad de un cambio de residencia, mudanza o modificación importante dentro de tu hogar. Tal vez todavía no ocurra inmediatamente, pero comenzarán conversaciones, búsquedas o decisiones relacionadas con dónde quieres vivir próximamente. No descartes una opción solamente porque implica salir de tu zona conocida.
Una amistad nueva llegará con una manera diferente de pensar y podría hacerte entender situaciones que antes veías únicamente desde tu perspectiva. Escucha. No porque tengas carácter fuerte significa que siempre tengas la razón. Esa persona podría convertirse en un apoyo importante o incluso conectarte con oportunidades interesantes.
En cuestiones del amor para Escorpión, una expareja estará rondando tus pensamientos. Incluso podrías soñarla y despertar preguntándote por qué fregados apareció ahí si ya ni te acordabas. No conviertas automáticamente ese sueño en señal divina para mandarle mensaje a las tres de la mañana. Algunas veces el cerebro solamente anda sacudiendo el clóset emocional y encuentra cosas viejas.
Si tienes pareja, controla ese carácter porque podrías comenzar una discusión actual y terminar sacando pleitos de cuando todavía usaban cubrebocas. Si decidiste perdonar algo, no puedes utilizarlo como arma cada vez que te enojas. Y si realmente nunca lo perdonaste, entonces habrá que hablarlo de frente.
El horóscopo de Escorpión del 28 de agosto de 2026 anuncia una etapa para comenzar desde cero en algo importante. No necesitas demostrarle al mundo quién eres; primero demuéstratelo tú. Recupera proyectos, ambiciones y esa seguridad que habías dejado estacionada por estar resolviendo vidas ajenas.
Lo que viene requiere una versión más despierta de ti: menos tolerancia a las fregaderas, más inteligencia para escoger tus batallas y suficiente amor propio para retirarte de cualquier mesa donde constantemente tengas que explicar por qué mereces respeto. Porque quien necesita perderte para aprender a valorarte, que aprenda la lección completita y desde lejos.
LIBRA – 28 de agosto de 2026
Una amistad podría comenzar a sacar las uñas por celos, aunque quiera disfrazarlos de preocupación, bromitas o comentarios supuestamente inocentes. Este 28 de agosto de 2026, Libra tendrá que observar mejor las actitudes de quienes están cerca, porque existe una persona que un día te demuestra interés sentimental, te busca y hasta parece que quiere bajarte la luna, pero al siguiente se hace más fría que refrigerador de carnicería. No te desgastes tratando de descifrar señales contradictorias: quien realmente quiere estar contigo encuentra la manera de demostrarlo sin ponerte a jugar adivinanzas.
Esa persona podría incomodarse al verte convivir con alguien más o al descubrir que tienes otras opciones. Mucho ojo, porque los celos no siempre significan amor. Algunas personas no quieren tenerte, pero tampoco soportan imaginar que alguien más pueda hacerlo. Y tú no eres apartado de tienda para que alguien te tenga ahí mientras decide si te lleva.
El horóscopo de Libra para este 28 de agosto también anuncia una fiesta, reunión o celebración donde podrías encontrarte con personas que llevabas tiempo sin ver. Ahí podría surgir una noticia especial relacionada con familia, compromiso, embarazo, trabajo o algún acontecimiento que pondrá a todos a comentar. Disfruta el momento, pero mide el tequila y también la lengua, porque después de ciertas copitas hasta los secretos familiares quieren salir a bailar.
Si tienes pareja, cuidado con andar prendiendo el boiler donde no piensas meterte a bañar. Una conversación aparentemente inocente podría subir de temperatura y después no sabrás cómo apagar el incendio. Tal vez disfrutes sentirte deseado o deseada, pero no confundas atención con necesidad. Si tu relación tiene problemas, resuélvelos dentro de ella antes de buscar afuera aquello que no estás encontrando en casa.
También podrías distanciarte o incluso perder una amistad debido a un malentendido. Antes de mandar a alguien por un tubo, escucha las dos versiones. Existe riesgo de que terceras personas agreguen de su cosecha y conviertan una tontería en pleito de lavadero. Sin embargo, si descubres que sí existió mala intención, tampoco forces una reconciliación solamente por los años compartidos. La antigüedad no convierte una mala amistad en buena.
Un familiar lejano comenzará a acercarse más al núcleo familiar. Quizá había existido distancia, diferencias o simplemente cada quien estaba ocupado con su vida. Dale oportunidad de reintegrarse sin empezar a desempolvar asuntos que ya deberían estar enterrados.
Y controla esas ganas de opinar cuando nadie te pidió consejo. A veces quieres ayudar, pero puedes terminar metiendo la cuchara en una olla que ni siquiera estaba en tu estufa. Hay verdades que, aunque sean ciertas, necesitan momento y manera.
En el amor para Libra, tus cambios de humor podrían afectar bastante a tu pareja. No descargues sobre quien te quiere el coraje que te provocó otra persona. Tu pareja no tiene por qué pagar los platos que rompieron en el trabajo, la familia o una amistad.
También te enterarás del rompimiento sentimental de alguien cercano. No tomes partido inmediatamente porque hoy te cuentan una versión y mañana aparece la otra con recibos, capturas y hasta testigos.
Finalmente llegará un chisme relacionado con alguien de tu pasado. Puede sorprenderte, pero no permitas que te revuelva sentimientos que ya habías acomodado. Esa historia ya tuvo principio, desarrollo y final; no quieras hacerle segunda temporada solamente porque apareció información nueva.
Libra, este viernes aprende a escoger dónde colocas tu energía. No todo merece respuesta, explicación ni pleito. A veces conservar la paz consiste en entender que hay trenes que puedes mirar pasar sin necesidad de subirte. Y si el chisme no paga tus cuentas ni te calienta la cama, tampoco merece quitarte el sueño.
VIRGO – 28 de agosto de 2026
Hay momentos en los que te desesperas porque volteas a ver tus metas y sientes que siguen igual de lejos que hace meses, pero este 28 de agosto de 2026 necesitarás recordar algo muy sencillo: lo único que cae del cielo sin pedirlo es la lluvia, y hasta esa algunas veces se hace del rogar. Si quieres resultados diferentes tendrás que moverte diferente, organizarte mejor y dejar de esperar el momento perfecto, porque mientras tú lo esperas, alguien con menos talento pero más iniciativa ya comenzó.
El horóscopo de Virgo para hoy marca avances importantes en una meta que has trabajado durante bastante tiempo. Quizá todavía no veas el resultado completo, pero aparecerá una señal, respuesta, llamada, oportunidad o movimiento que confirmará que no estás perdiendo el tiempo. No abandones cuando estás más cerca de conseguirlo solamente porque te cansaste de esperar.
En trabajo y dinero, será fundamental que dejes de compararte. Cada persona tiene procesos diferentes y tú últimamente podrías estar midiendo tus logros con la regla ajena. Que fulano compre carro, mengana viaje o alguien presuma dinero en redes sociales no significa que tú estés fracasando. Acuérdate que en internet todos enseñan el mole, pero nadie presume los trastes sucios.
Tampoco aparentes algo que no eres para encajar, conquistar o impresionar. Quien tenga que quererte deberá conocer tanto tus virtudes como tus fregaderas. Gastar dinero que no tienes, presumir una felicidad inexistente o modificar tu personalidad para agradarle a alguien únicamente terminará cansándote. Virgo necesita recuperar autenticidad y dejar de pedir aprobación hasta para respirar.
Mentaliza claramente qué quieres para los próximos meses. Tus objetivos necesitan nombre, fecha y estrategia. “Quiero estar mejor” no es una meta; define qué significa estar mejor para ti. Puede ser ahorrar determinada cantidad, cambiar de trabajo, iniciar un proyecto, arreglar tu casa o terminar algo pendiente. Cuando sabes exactamente hacia dónde vas, dejas de desperdiciar energía caminando en círculos.
En el amor para Virgo, si tienes pareja podrían aparecer celos debido a una conversación, una persona cercana o alguna situación malinterpretada. No armes una telenovela con tres likes y un “hola”. Pregunta antes de acusar. Curiosamente, después de esa tensión ocurrirá algo que podría unirlos mucho más y hacerlos hablar sobre cuestiones que habían estado evitando.
También ponte muy listo o lista con los embarazos no planeados. Si actualmente no entra en tus planes ampliar la familia, la prevención tiene que ser responsabilidad y no asunto de “a ver qué pasa”. Porque en ciertas cuestiones el “se nos fue” termina durando dieciocho años y pidiendo colegiatura.
Una persona que te traicionó todavía provoca cierto rencor dentro de ti. Tal vez dices que ya no te importa, pero basta escuchar su nombre para que hasta se te acomode diferente la ceja. La vida podría ponerlos nuevamente frente a frente y ofrecer una segunda oportunidad, aunque eso no significa necesariamente regresar a la misma relación de antes.
Podría tratarse simplemente de aclarar, pedir perdón, cerrar correctamente una historia o reconstruir algo desde condiciones completamente nuevas. Escucha lo que esa persona tenga que decir, pero observa principalmente sus acciones. Perdonar no obliga a volver a confiar de inmediato.
Este viernes 28 de agosto, Virgo deberá comprender que sus metas no están detenidas: algunas simplemente requieren más disciplina de la que imaginabas. Deja las excusas, acomoda prioridades y ponte a trabajar en serio por eso que tanto dices querer. Porque pedirle al universo está muy bonito, prender la veladora también ayuda a la fe, pero después de pedir el milagro hay que levantarse a hacer la parte que a uno le toca. Dios aprieta, pero tampoco llena solicitudes de empleo por ti.
LEO – 28 de agosto de 2026
No permitas que nadie quiera manejarte como títere de feria, porque este 28 de agosto de 2026 tendrás que recuperar terreno en decisiones que únicamente te corresponden a ti. Últimamente podrías haber permitido demasiadas opiniones sobre lo que debes hacer, con quién relacionarte o hacia dónde llevar tus proyectos. Escuchar consejos está bien, pero entregar el volante de tu vida ya es otra fregadera. Tú tendrás la última palabra y también tendrás que hacerte responsable de las consecuencias.
El horóscopo de Leo para hoy marca una etapa donde recibirás exactamente el trato que estés dispuesto a aceptar. Si permites migajas, no esperes banquete. Aprende a poner condiciones claras en relaciones, amistades y trabajo. No necesitas gritar ni sacar las uñas para hacerte respetar; basta con mantenerte firme cuando alguien intente cruzar una línea que ya marcaste.
Una amistad podría terminar una relación sentimental y buscarte para desahogarse. Escúchala y apóyala, pero no te conviertas en costal emocional disponible las veinticuatro horas. Mucho menos comiences a insultar a la expareja porque ya sabes cómo son estas historias: hoy te cuentan que es el mismísimo demonio y mañana amanecen reconciliados, mientras tú quedas como la lengua larga que habló de más.
En cuestiones del amor para Leo, deja de fingir sentimientos que realmente no tienes. Si alguien ya no te mueve el tapete, dilo con respeto. Mantener una relación por costumbre, miedo a estar solo o compromiso termina lastimando más que una verdad dicha a tiempo. También revisa lo que estás exigiendo: quieres atención, fidelidad, detalles y comprensión, pero necesitas preguntarte si tú estás ofreciendo exactamente eso.
Hay otro asunto que necesitas trabajar: sueles prestarle demasiada atención a quien te complica la existencia y dejar en segundo plano a quien genuinamente te trata bien. Parece que cuando alguien te da tranquilidad te aburres, pero cuando llega uno que te trae como calzón de prostituta, de arriba para abajo, ahí sí dices que encontraste al amor de tu vida. No confundas intensidad con amor. La tranquilidad también puede tener pasión sin necesidad de andar llorando cada tercer día.
En trabajo y proyectos, existe una energía bastante favorable para consolidar algo que llevas tiempo imaginando. Una idea puede comenzar a tomar forma mediante una conversación, contacto o decisión que estabas postergando. Tu capacidad está, lo que necesitas es dejar de esperar reconocimiento antes de comenzar.
Puedes demostrarles a quienes alguna vez dudaron de ti hasta dónde eres capaz de llegar, pero procura que esa no sea tu principal motivación. El éxito construido únicamente para cerrar bocas termina dejándote vacío. Hazlo porque quieres una vida mejor, porque deseas crecer y porque sabes que puedes conseguir más.
Ten precaución con accidentes en el trabajo o en la calle. Distracciones, prisas, herramientas, escalones o andar viendo el teléfono mientras caminas podrían ocasionarte un susto. No necesitas vivir espantado, solamente estar más atento.
También podrían llegar chismes sobre tu persona. Antes de engancharte, observa de quién vienen. No puedes permitir que alguien cuya vida parece programa de Laura en América venga a darte clases sobre cómo manejar la tuya. Algunas provocaciones solamente buscan obtener una reacción tuya.
Este viernes 28 de agosto, Leo tendrá una oportunidad importante para cambiar su manera de relacionarse. Empieza a valorar la reciprocidad: quien te cuida merece cuidado, quien te escucha merece ser escuchado y quien únicamente aparece para lastimarte merece conocer la puerta.
Tienes capacidad suficiente para cumplir varios sueños que anteriormente parecían demasiado grandes. Pero deja de anunciar lo que vas a hacer y comienza a hacerlo. Porque el león que necesita rugir cada cinco minutos para demostrar que manda probablemente todavía está buscando quién le crea. Tú trabaja, avanza y permite que los resultados hagan el ruido.
CÁNCER – 28 de agosto de 2026
Deja de llevarte todos los problemas a la cama porque últimamente apoyas la cabeza en la almohada y en lugar de dormir parece que abres junta extraordinaria con tus preocupaciones. Este 28 de agosto de 2026, Cáncer necesitará bajarle volumen a la mente y comprender que no puedes resolver a medianoche aquello que requiere tiempo, dinero, decisiones o conversaciones pendientes. Disfruta lo que tienes enfrente y deja de fabricar tragedias que todavía ni suceden. El futuro déjaselo un poquito a Dios, que bastante trabajo tienes tú con organizar el presente.
El horóscopo de Cáncer para hoy marca movimientos relacionados con viajes, vehículo o vivienda. Podrías comenzar a considerar una escapada, cambio de carro, mudanza, remodelación o una compra importante que represente comodidad. Si económicamente puedes hacerlo sin quedarte comiendo aire el resto del mes, date ese gusto. También trabajas para disfrutar lo que ganas y no solamente para pagar recibos como alma en pena.
Se aproxima un ciclo favorable para Cáncer donde varias situaciones comenzarán a destrabarse casi al mismo tiempo. Algo que parecía detenido podría recibir respuesta y una preocupación irá perdiendo fuerza. Además, llegarán noticias de personas importantes para ti con quienes quizá existe distancia física o menor comunicación. Un mensaje inesperado podría alegrarte bastante y hasta provocar planes para verse próximamente.
En cuestión de amistades, conocerás gente nueva, pero no entregues inmediatamente hasta el acta de nacimiento. Eres capaz de agarrar confianza rápidamente cuando alguien sabe llegarte por el lado sentimental y después terminas preguntándote cómo demonios esa persona conoce hasta los pleitos que hubo en Navidad de 2018. Primero observa y después comparte.
Una nueva amistad podría acercarse con buenas intenciones y aportar ideas interesantes, pero también aparecerá alguien demasiado preguntón. Cuando una persona quiere saber cuánto ganas, con quién sales, qué problemas tienes y qué piensas hacer el próximo mes desde la segunda conversación, ahí no es amistad: parece levantamiento del INEGI. Aprende a reservar información.
También llegarán explicaciones absurdas de alguien que cometió un error contigo. Intentará justificar una mentira, incumplimiento o comportamiento que te molestó. Y como últimamente traes el detector de fregaderas bien calibrado, vas a notar rápidamente dónde no cuadran las cuentas. No necesitas hacer interrogatorio de ministerio público; permite que hable. Hay gente que cuando intenta explicar demasiado termina exhibiéndose sola.
Eso sí, antes de poner a alguien en evidencia asegúrate de tener toda la información. Tu intuición suele ayudarte, pero cuando estás emocionalmente involucrado puedes confundir sospechas con certezas.
En amor para Cáncer, procura no pedir pruebas constantemente. Si tienes pareja y existe algo que te inquieta, pregunta directamente en lugar de hacer investigaciones clandestinas por redes sociales. Si estás soltero, una conversación aparentemente casual podría comenzar a generar interés, aunque esta vez convendrá avanzar despacio.
En cuanto a tu bienestar, necesitas descansar más y respetar tus horarios. Has querido rendir como si tuvieras batería industrial cuando algunas noches apenas completas la carga. Dormir mal también afecta tu paciencia, concentración y estado de ánimo. Si alguna molestia persiste o te preocupa, atiéndela profesionalmente en lugar de acostumbrarte a ella.
Este viernes 28 de agosto de 2026, Cáncer deberá aprender algo importante: no todo necesita resolverse inmediatamente. Algunas respuestas llegarán cuando tengan que llegar y otras aparecerán cuando dejes de perseguirlas.
Disfruta las buenas noticias, date ciertos gustos y abre espacio para nuevas personas, pero conserva la llave de tu intimidad. Tu corazón podrá ser muy grande, pero tampoco es central camionera para que cualquiera llegue, deje sus maletas emocionales y todavía quiera quedarse gratis. Quien entre a tu vida tendrá que aportar tranquilidad, porque problemas, criatura, de esos ya puedes producir tú solito antes de dormir.
GÉMINIS – 28 de agosto de 2026
Ya no te compliques la existencia tratando de conservar personas que únicamente te dejan dolores de cabeza, dudas y corajes. Este 28 de agosto de 2026, Géminis comenzará una depuración importante de su círculo cercano y, aunque alguna despedida pueda doler, también vas a sentir como si te quitaran un costal de cemento de la espalda. No toda persona que lleva años contigo merece quedarse otros tantos; la antigüedad no garantiza lealtad y una fotografía vieja juntos tampoco convierte una traición en accidente.
El horóscopo de Géminis para hoy señala que vas a descubrir ciertas verdades mediante comentarios, mensajes o información que llegará cuando menos lo esperes. Entre esas revelaciones podría aparecer una relacionada con una amistad muy querida. Al principio quizás quieras justificarla porque existe cariño y muchos recuerdos, pero cuando las piezas comiencen a acomodarse comprenderás que hubo cosas hechas a tus espaldas que no fueron precisamente por accidente.
No armes un circo inmediatamente. Primero confirma y después decide. Pero si compruebas que jugaron chueco contigo, tampoco quieras reparar una amistad que solamente tú estabas cuidando.
Dentro de tantas revelaciones llegará también una noticia bonita: un embarazo dentro de tu círculo de amistades podría darte muchísima alegría. Quizá se trate de alguien que llevaba tiempo esperando ese momento o simplemente será una noticia inesperada que cambiará la dinámica de varias personas cercanas.
En dinero para Géminis, se visualiza un ingreso extra en próximas fechas. Puede provenir de un pago pendiente, comisión, devolución, venta o trabajo adicional. Cuando llegue, procura no gastarlo antes de que termine de caer en la cuenta. Una parte podría servirte para cubrir un pendiente y otra para darte un gusto sin remordimiento. Tampoco necesitas guardar cada peso como si fueras a llevártelo al otro mundo.
Ahora controla esa lengua, porque cuando te enojas tienes facilidad para encontrar exactamente la palabra que más duele. Podrías lastimar a una persona que genuinamente quieres por decir algo durante un momento de coraje. Y aunque después pidas disculpas, hay frases que se quedan pegadas como chicle en zapato. Antes de responder, pregúntate si quieres solucionar el problema o simplemente ganar la discusión.
También llegará una noticia relacionada con un familiar que podría decepcionarte. Descubrirás una actitud, comentario o comportamiento que te hará cuestionar la confianza que le tenías. Recuerda que compartir sangre no obliga a soportar fregaderas. Puedes querer a alguien y al mismo tiempo poner distancia.
En cuestiones de bienestar, cuida lo que comes fuera de casa. Una comida pesada o en mal estado podría ocasionarte malestares estomacales, mientras que el cansancio podría venir acompañado de molestias musculares. No significa que debas vivir a base de agua bendita y galletas saladas; simplemente revisa dónde comes, hidrátate y descansa. Si un malestar es fuerte o persistente, corresponde atenderlo con un profesional.
Los cambios personales también estarán presentes. Si quieres modificar tu apariencia, hábitos, rutina o manera de vivir, adelante, pero hazlo porque tú lo deseas, no porque alguien te hizo sentir insuficiente. Quien te quiera deberá acompañar tu crecimiento, no diseñarte a su conveniencia.
Este viernes 28 de agosto, Géminis entrará en un proceso de madurez donde aprenderá a dejar de negociar su tranquilidad por conservar compañía. Algunas personas saldrán y otras demostrarán que sí merecen quedarse.
No tengas miedo de cerrar puertas. Hay gente que solamente ocupa espacio y todavía se ofende porque ya no le das llave. Y cuando descubras quién te traicionó a tus espaldas, nada de andar organizando venganza: mándalo bien lejos y continúa. Porque perder una amistad falsa no es quedarse solo; es hacer espacio para que por fin llegue alguien que no necesite clavarte el cuchillo para demostrarte cuánto te “quiere”.
TAURO – 28 de agosto de 2026
Andarás con el corazón más confundido que señora buscando la salida en estacionamiento de plaza, y todo por culpa de una persona que apareció recientemente o que comenzó a despertar emociones que no tenías contempladas. Este 28 de agosto de 2026, Tauro necesitará aprender a disfrutar lo que está sucediendo sin querer ponerle nombre, fecha de caducidad y hasta planes de boda antes de saber qué terreno está pisando. Hay conexiones que llegan para quedarse y otras que solamente vienen a enseñarte algo, sacudirte la monotonía y después continuar su camino.
El horóscopo de Tauro para hoy te recomienda no clavarte antes de tiempo. Si esa persona demuestra interés, disfruta la conversación, las salidas, los mensajes y esa emoción sabrosa de conocer a alguien, pero no construyas una relación completa dentro de tu cabeza cuando apenas llevan los cimientos. Deja que los hechos te indiquen si realmente existe futuro.
Si estás soltero, recuerda que la soltería no representa ningún fracaso. Al contrario, puede convertirse en una de las mejores etapas para conocerte sin tener que estar negociando hasta de qué lado de la cama vas a dormir. Sal, conoce personas, viaja, aprende cosas nuevas y disfruta responsablemente. No necesitas agarrar cualquier relación nomás porque diciembre se acerca y no quieres salir solo en la foto familiar.
Y si aparece oportunidad de darle vuelo a la hilacha, disfrútala con responsabilidad y acuerdos claros. Una cosa es vivir plenamente y otra despertar después preguntándote nombre, signo zodiacal y por qué demonios tienes siete llamadas perdidas.
En cuestiones personales viene una salida fuera de la ciudad que podría surgir por diversión, trabajo, familia o algún pendiente. Este movimiento te servirá para cambiar de ambiente y observar ciertas situaciones desde otra perspectiva. También comienza a tomar fuerza la posibilidad de un cambio de residencia. Quizá todavía no tengas las maletas listas, pero podrías empezar a revisar opciones, precios o lugares donde te gustaría establecerte.
En trabajo y dinero para Tauro, tendrás momentos de desesperación porque una meta no avanza con la rapidez que esperabas. Ahí es donde necesitas controlar tu famosa terquedad. Ser perseverante es bueno; insistir exactamente de la misma manera cuando claramente no funciona ya es andar golpeando la misma puerta esperando que mágicamente se convierta en ventana.
Tus sueños necesitan trabajo, estrategia y paciencia. Esperar el momento adecuado no significa quedarse sentado viendo cómo pasan los meses. Prepárate mientras llega esa oportunidad: aprende, ahorra, pregunta, haz contactos y corrige errores. Cuando la puerta finalmente se abra, necesitas estar listo para entrar y no comenzar apenas a buscar los zapatos.
También aprende a disfrutar los fracasos de otra manera. Obviamente nadie celebra cuando algo sale mal, pero cada caída puede enseñarte dónde estabas confiándote demasiado. Lo que no funcionó anteriormente podría darte precisamente la experiencia necesaria para que una nueva oportunidad sí prospere.
Este viernes también tendrás que cuidar tu tendencia a querer controlar personas y situaciones. Hay cosas que simplemente no dependen de ti. No puedes obligar a alguien a quererte, quedarse, responder como deseas ni caminar al ritmo que tú escogiste.
Tauro este 28 de agosto de 2026 entra en una etapa donde necesitará vivir más y calcular menos. Disfruta lo bonito mientras dure, aprende de lo que salga mal y no conviertas cada persona que llega en candidata inmediata para quedarse toda la vida.
Si el amor quiere permanecer, que lo demuestre. Si una oportunidad es para ti, trabaja para alcanzarla. Y si actualmente estás soltero, disfruta esa libertad sin sentir que te falta una pieza. Tú ya vienes completo de fábrica; una pareja debe llegar a acompañar el viaje, no a convertirse en la llanta de refacción que necesitas para poder avanzar.
ARIES – 28 de agosto de 2026
Una noticia inesperada en cuestiones laborales podría cambiarte los planes y hacerte pensar seriamente qué quieres para los próximos meses. Este 28 de agosto de 2026, Aries tendrá movimiento en trabajo, proyectos o dinero: puede aparecer una propuesta, cambio de horario, nueva responsabilidad, llamada o información que inicialmente te saque de onda, pero que después podría convertirse en una oportunidad interesante. No respondas desde la emoción del primer momento; escucha condiciones, pregunta lo necesario y después decide.
El horóscopo de Aries para hoy también te pide que dejes de jugarle al inmortal. Necesitas dormir mejor y darle descanso al cuerpo. Has querido hacer demasiadas cosas al mismo tiempo y posteriormente te preguntas por qué amaneces como si hubieras cargado un ropero seis cuadras. Cuida alimentación, hidratación y horas de sueño. Si aparece algún malestar importante o persistente, atiéndelo profesionalmente y no quieras curarlo todo con “mañana se me quita”.
Hay un viaje en puerta que comenzará a tomar forma mediante fechas, invitación o conversación. Puede convertirse en una experiencia bastante agradable porque también aparecen nuevas personas alrededor de ti. Una de esas amistades podría ayudarte a conocer ambientes diferentes o incluso conectarte con una oportunidad que no habías contemplado.
Eso sí, trabaja la paciencia. Últimamente puedes explotar por errores pequeños y hacer una tormenta donde apenas estaba cayendo una gotita. Recuerda que tú también te equivocas, aunque tu orgullo algunas veces quiera borrar las pruebas. Antes de reaccionar, distingue entre alguien que cometió un error y alguien que deliberadamente quiso fregarte.
En el amor para Aries, traerás la feromona bastante alborotada y con harto pegue. Miradas, mensajes y propuestas podrían aparecer, y hasta alguien que anteriormente no pelabas podría comenzar a hacerte ojitos. Disfruta la atención, pero tampoco quieras abrir sucursal en cada colonia. Mucho pegue también significa tener criterio para escoger dónde sí vale la pena invertir tiempo.
Podrías sentir necesidad de buscar a alguien del pasado, principalmente durante un momento de nostalgia o soledad. Antes de mandar ese mensaje, pregúntate si realmente extrañas a la persona o simplemente extrañas sentirte acompañado. Son cosas muy diferentes. La soledad durante mucho tiempo fue tu enemiga porque te obligaba a enfrentarte contigo mismo, pero en los últimos meses has aprendido que estar solo también puede significar tranquilidad.
Si estás soltero o soltera, tu prioridad en estos momentos debería ser tu crecimiento profesional y económico. Eso no significa cerrar el corazón ni mandar a volar a cualquier pretendiente; significa no abandonar oportunidades, proyectos o metas solamente para acomodar tu vida alrededor de alguien que apenas está llegando. Una pareja correcta suma al camino, no te obliga a estacionarte para que ella pueda avanzar.
Además, cada vez te afectan menos las habladurías y comentarios negativos. Continúa así. Quien te critique sin conocer tu historia puede seguir haciendo corajes desde la comodidad de su casa mientras tú avanzas con la tuya.
Y bájale a los celos. Que anteriormente te hayan traicionado no significa que toda persona nueva venga con cuchillo escondido. No conviertas una experiencia pasada en condena para alguien que todavía no ha cometido ningún delito sentimental. Observa comportamientos, sí, pero tampoco interrogues hasta al repartidor porque tardó tres minutos en entregar la comida.
Este viernes 28 de agosto de 2026, Aries tendrá que elegir entre seguir reaccionando desde viejas heridas o comenzar a disfrutar lo nuevo sin tanta defensa levantada. Trabajo, viaje, nuevas amistades y oportunidades sentimentales comienzan a moverse.
Tu crecimiento debe ocupar el primer lugar. El amor puede acompañarte, pero no convertirse en tu proyecto principal. Primero construye la vida que deseas y después observa quién tiene los tamaños para caminar contigo. Porque pareja puede aparecer cualquiera; encontrar alguien que no estorbe, no drene y además sume, ahí sí está más difícil que hallar estacionamiento gratis en pleno centro.