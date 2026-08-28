Horóscopo de hoy para Sagitario del 28 agosto de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 28 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Las primeras horas del día serán ideales para informarte, actualizar tus conocimientos y mantenerte atento a nuevas ideas. Por la tarde buscarás refugio en tu hogar y en tus afectos más cercanos. Compartir con tu familia te permitirá sentir mayor pertenencia y conexión con tus raíces.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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