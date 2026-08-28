Horóscopo de hoy para Sagitario del 28 agosto de 2026

Las primeras horas del día serán ideales para informarte, actualizar tus conocimientos y mantenerte atento a nuevas ideas. Por la tarde buscarás refugio en tu hogar y en tus afectos más cercanos. Compartir con tu familia te permitirá sentir mayor pertenencia y conexión con tus raíces.

Horóscopo de amor para Sagitario En tu vida romántica estas experimentando una situación crítica, que no es tan difícil de resolver como parecía en un inicio. No siempre busques la culpa en tu pareja, reexamina las cosas desde tu propia perspectiva y mejor trata de reconocer los conflictos personales como oportunidades para que las cosas cambien para mejorar.

Horóscopo de dinero para Sagitario Con respecto a las finanzas, puedes tener algunas experiencias poco placenteras el día de hoy y serás forzado a estar consciente de tu propia debilidad. Se fuerte cuando otros te hagan verte a tí mismo en el espejo, podría ser una experiencia positiva de aprendizaje. Te ayudará a prepararte para proyecto a gran escala. Evita las inversiones grandes por el momento.