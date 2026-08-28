“La Señora”, operadora del CJNG en Texas se declaró culpable de tráfico de armas y de personas

María del Rosario Navarro-Sánchez, alias “La Señora”, se declaró culpable ante la justicia federal de Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de personas, armas y metanfetamina, así como por proporcionar apoyo material al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que Estados Unidos ha designado como terrorista.

De acuerdo con las autoridades de EE.UU., la mujer, de 40 años, habría operado una red criminal en la zona fronteriza de El Paso, Texas, mediante la cual se coordinaba el traslado de personas y drogas, además del tráfico de armamento en dirección a México.

Según los reportes, Navarro-Sánchez se declaró culpable de cuatro cargos: tráfico de metanfetamina, tráfico de armas, tráfico de personas y proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera.

La red en la que participaba utilizaba las rutas fronterizas para movilizar metanfetamina y personas hacia territorio estadounidense, mientras que también se coordinaba el traslado de armas desde Estados Unidos hacia México para su entrega a integrantes del CJNG.

Entre el armamento mencionado en la investigación aparecen rifles AK-47 y calibre .50. El caso también involucra a Gustavo Castro Medina, señalado como colaborador de Navarro-Sánchez.

EL TRASLADO DE PRESOS MEXICANOS A ESTADOS UNIDOS



Aquí parte del operativo de traslado de presos mexicanos hacia Estados Unidos. En la lista: María del Rosario Navarro, alias “La Señora”; José Gerardo Álvarez, “El Indio”; y Juan Pablo Bastidas, “El Payo”.pic.twitter.com/ZSszalotPg — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) January 20, 2026

Un caso inédito

El proceso contra “La Señora” cobró especial relevancia desde que las autoridades estadounidenses la señalaron como la primera mujer mexicana acusada de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, en referencia al CJNG.

Navarro-Sánchez fue detenida en México antes de ser trasladada a Estados Unidos. Su caso posteriormente quedó en manos de la justicia federal estadounidense, donde finalmente aceptó su responsabilidad mediante un acuerdo de culpabilidad.

La sentencia definitiva todavía no ha sido establecida. Sin embargo, por los cargos que enfrenta podría recibir una condena que va desde 10 años de prisión hasta cadena perpetua.

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