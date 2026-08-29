Horóscopo de hoy de Nana Calistar 29 de agosto de 2026

PISCIS – 29 de agosto de 2026

Una noticia inesperada podría ponerte de malas este 29 de agosto de 2026, Piscis, y vas a traer la paciencia más cortita que quincena después de pagar deudas. Antes de contestar, reclamar o mandar gente a la fregada, piensa bien qué vas a hacer, porque enojándote no solucionarás absolutamente nada y hasta podrías hacer más grande un problema que todavía tiene remedio. Tú ya traes un plan entre manos para salir de cierta situación que te ha estado quitando tranquilidad, así que deja de darle tantas vueltas y comienza a mover las piezas necesarias. Cuando quieres algo eres capaz de encontrar hasta la puerta que nadie había visto.

En cuestiones de dinero y trabajo, se visualizan mejoras que llegarán después de una etapa de incertidumbre. Puede presentarse una propuesta, cambio de responsabilidades, oportunidad para ganar un dinerito adicional o una conversación que te permitirá saber hacia dónde va tu situación laboral. Eso sí, no cuentes tus planes antes de tiempo, porque nunca falta la persona que no hace ni deja hacer y todavía quiere meter su cuchara donde nadie la llamó. Trabaja calladito y deja que los resultados hagan el escándalo.

En el amor, aguas con los amores baratos que prometen mucho cuando traen la hormona alborotada y al día siguiente desaparecen como abonero cuando le quieres pagar. Podrías vivir un encuentro intenso, coqueto y bastante sabroso, pero tendrás que distinguir perfectamente entre pasión y sentimientos. Si solamente quieres darle vuelo a la hilacha, adelante, pero no quieras convertir una noche de calentura en una historia de amor digna de novela. Si estás soltero o soltera, alguien podría atraerte muchísimo físicamente, aunque emocionalmente no tenga ni para darte los buenos días.

Si tienes pareja, será importante no descargar en ella el estrés que traes acumulado. Tus cambios de humor podrían ocasionar una discusión por una tontería. Recuerda que una cosa es tener confianza y otra agarrar al ser amado de costal de boxeo emocional.

También necesitas una renovación personal. Cambiar de look, acomodar tu espacio, comprar algo para ti, modificar hábitos o simplemente volver a cuidar tu apariencia te ayudará muchísimo. Últimamente has atendido pendientes ajenos mientras tus propios deseos permanecen estacionados. Ya estuvo bueno. Verte bien no es superficialidad cuando también sirve para recuperar seguridad y sentirte a gusto contigo.

Durante estos días podrías recibir otra noticia relacionada con familia, dinero, documentos o una persona que se encuentra lejos. Al principio te pondrá pensativo o nervioso, pero no adelantes desgracias que todavía ni existen. Tu imaginación tiene la mala costumbre de hacer una película completa con cinco minutos de información. Espera a conocer todos los detalles antes de sacar conclusiones.

Con la familia, lleva la fiesta en paz. Alguien podría buscarte la lengua o tocar un tema que sabes perfectamente que termina en pleito. No necesitas demostrar que tienes razón en cada discusión. A veces ganar significa quedarse callado y dejar que la otra persona haga su circo sin comprar boleto.

Este cierre de agosto también traerá una decisión importante: continuar cargando costumbres, personas y situaciones que ya caducaron o comenzar una etapa distinta. El cambio que necesitas no será solamente de ropa, cabello o apariencia; deberá comenzar en la manera en que permites que los demás entren y salgan de tu vida. Aprende a poner precio a tu tiempo, a tu cariño y a tu tranquilidad. Quien quiera permanecer tendrá que aportar, porque tú ya no estás para mantener relaciones a base de migajas.

Números de la suerte: 08, 21 y 34.

Color para atraer buena energía: azul turquesa.

Consejo de Nana: no hagas permanente un problema que solamente venía de visita.

ACUARIO – 29 de agosto de 2026

Si tienes pareja y últimamente la relación parece reunión de vecinos donde todos hablan y nadie resuelve nada, este 29 de agosto de 2026 será momento de poner las cartas sobre la mesa. No sigan acumulando molestias esperando que desaparezcan por arte de magia. Hablen de lo que quieren, de lo que necesitan y también de aquello que ya no están dispuestos a soportar. El amor no significa convertirse en propiedad privada de nadie; ambos necesitan conservar su libertad, amistades, proyectos y espacios personales. Querer bonito también significa confiar sin andar oliendo calzones ajenos buscando pruebas de algo que quizá solamente existe en la imaginación.

Si estás soltero o soltera, cuidado con una persona que podría comenzar a darte señales contradictorias. Un día te buscará como cobrador de Coppel y al siguiente parecerá que ni te conoce. No desperdicies energía descifrando personas que ni ellas mismas saben qué quieren. Se aproxima una oportunidad amorosa más interesante, pero primero tendrás que dejar de entretener a quien únicamente aparece cuando se siente solo, aburrido o con ganas de arrimarte el camarón.

En la familia hay asuntos que necesitan atención. Has estado concentrándote tanto en tus problemas, trabajo o proyectos que podrías estar alejándote de personas importantes. Una llamada, mensaje o visita cambiará mucho las cosas. No esperes hasta Navidad, cumpleaños o alguna dificultad para recordar que tienes familia. Podría surgir una conversación con una persona mayor que te hará comprender situaciones del pasado desde otra perspectiva.

Ahora, abre bien los ojos con ciertas amistades envidiosas. Hay alguien cercano que pregunta demasiado sobre tus planes, dinero, relación o próximos movimientos. No necesariamente quiere tener lo que tú tienes; simplemente le revienta que seas tú quien lo tenga. Y esas envidias son las más peligrosas porque vienen disfrazadas de interés y preocupación. Aprende a contestar menos. Si vas a emprender algo, realizar una compra, cambiar de trabajo o iniciar un proyecto, primero hazlo y después cuentas. No anuncies el embarazo cuando todavía ni conoces al padre de la criatura.

También será conveniente mantener identificadas a las personas con quienes has tenido diferencias. No significa que debas convivir con ellas ni hacerlas tus comadres; simplemente no las pierdas completamente de vista. Hay movimientos y comentarios a tus espaldas que tarde o temprano terminarán llegando a tus oídos. Cuando suceda, evita reaccionar inmediatamente. La información bien utilizada vale más que cualquier pleito.

En trabajo y dinero, viene una oportunidad de demostrar lo que sabes hacer. Podrían aumentar responsabilidades o pedirte resolver algo que otros no pudieron sacar adelante. Hazlo, pero tampoco permitas que después quieran cargarte hasta con el muerto. Tu capacidad tiene valor y deberás comenzar a poner límites cuando alguien pretenda aprovecharse de ella.

Respecto a tu bienestar físico, si estás haciendo ejercicio, retomando gimnasio o aumentando intensidad, evita querer recuperar en una semana lo que descuidaste durante meses. Entrena con cabeza, descansa y escucha las señales de tu cuerpo. Una molestia por sobrecarga, mareo o pequeña lesión podría obligarte a bajar el ritmo si te exiges innecesariamente. Ante síntomas importantes, mejor atenderlos con un profesional y no andar jugando al doctor con videos de internet.

Este final de agosto también te enseñará algo importante: no todas las batallas merecen respuesta. Estás entrando en una etapa donde tendrás que seleccionar mejor a quién le entregas explicaciones, tiempo y energía. Habrá personas que intentarán provocarte solamente para comprobar que todavía pueden alterarte. No les des ese gusto.

El verdadero cambio para Acuario comenzará cuando comprendas que proteger tu paz no significa aislarte, sino aprender quién merece sentarse en tu mesa. Cierra agosto limpiando contactos, pendientes y emociones atoradas. Septiembre necesitará espacio porque traerá movimientos importantes y oportunidades que no deberías recibir cargando todavía las maletas del pasado.

Números de la suerte: 06, 17 y 29.

Color para atraer buena energía: verde esmeralda.

Consejo de Nana: al envidioso no le presumas ni le expliques; déjalo mirando desde lejos mientras tú sigues avanzando.

CAPRICORNIO – 29 de agosto de 2026

Si estás soltero o soltera, este 29 de agosto de 2026 deja de mirar tu estado sentimental como si fuera una desgracia nacional. No tener pareja también puede convertirse en una etapa maravillosa cuando aprendes a utilizarla para reencontrarte contigo, recuperar gustos que abandonaste y hacer planes sin tener que pedir permiso ni andar informando hasta cuándo vas al baño. Antes de querer enamorarte nuevamente, enamórate de la vida que estás construyendo. Porque cuando aprendes a estar bien contigo, dejas de aceptar cualquier cucharada de cariño nomás porque te la sirven caliente.

Has pasado etapas donde por miedo a quedarte solo o sola toleraste comportamientos que hoy ni de chiste permitirías. Precisamente ahí está tu crecimiento. Este cierre de agosto será para reconocer cuánto has cambiado y cuáles errores ya no estás dispuesto a repetir. Podría aparecer alguien interesado en conocerte, posiblemente mediante amistades, trabajo o redes sociales, pero no corras. Observa primero si esa persona trae buenas intenciones o solamente anda buscando dónde estacionar temporalmente sus necesidades emocionales.

Si tienes pareja, necesitarás cuidar una situación relacionada con responsabilidades y dinero. Uno podría sentir que está cargando más que el otro. Hablen antes de que las cuentas pendientes terminen cobrándose también en la cama, porque luego empiezan peleando por quién pagó la luz y terminan recordándose hasta lo ocurrido en 2019.

En cuestiones de dinero, vienen movimientos interesantes. Se marca la posibilidad de recibir un ingreso extra, pago pendiente, comisión, devolución o dinerito que no tenías completamente contemplado. No te lo gastes inmediatamente celebrando que llegó, porque el dinero también se espanta cuando ve que uno trae la tarjeta más caliente que comal de gorditas.

Además, vuelve a tomar fuerza una idea relacionada con negocio, inversión o ingreso adicional. Algo que llevas tiempo pensando podría comenzar a tomar forma durante los próximos días. Investiga costos, proveedores, competencia y ganancias reales antes de meter dinero. Tu intuición puede señalarte el camino, pero las cuentas tienen que confirmar que no vas directo al barranco. Evita asociarte únicamente por amistad; los negocios mal organizados han terminado con amistades que parecían eternas.

Con la familia, llegó el momento de poner límites. Hay personas acostumbradas a que tú resuelvas, prestes, ayudes, acompañes y todavía sonrías mientras lo haces. Ayudar está bien; permitir que administren tu vida ya es otra cosa. Si alguien intenta manipularte utilizando culpa, chantaje sentimental o aquello de “pero somos familia”, recuerda que compartir sangre no significa entregar las llaves de tus decisiones.

También deberás andar con precaución en escaleras, pisos mojados, banquetas, gimnasio o actividades donde puedas sufrir alguna caída. No significa que algo necesariamente tenga que suceder, sino que conviene evitar andar a las carreras o distraído. Una imprudencia pequeña puede convertirse en una molestia grande.

Emocionalmente necesitas hacer limpieza. Has guardado resentimientos, decepciones y recuerdos que aparecen cuando estás cansado o vulnerable. No llenes tu presente con la amargura que dejaron personas que posiblemente ya están viviendo muy tranquilas. Perdonar no siempre significa reconciliarte; muchas veces significa dejar de permitir que alguien que ya se fue continúe rentando espacio gratis dentro de tu cabeza.

Antes de terminar agosto, haz algo diferente por ti. Cambia rutinas, reorganiza tu habitación, sal a un lugar nuevo, compra algo que realmente necesites o comienza ese proyecto que siempre postergas. Capricornio entra en una etapa donde la estabilidad dependerá menos de controlar todo y más de aprender qué cosas sí merecen esfuerzo.

Y recuerda: quien quiera caminar contigo deberá sumar tranquilidad, no convertirse en otra mensualidad emocional. Ya tienes suficientes responsabilidades como para adoptar adultos que todavía no saben hacerse cargo ni de sus propios problemas.

Números de la suerte: 11, 26 y 38.

Color para atraer buena energía: vino.

Consejo de Nana: aprende a decir “no” sin escribir después una tesis explicando tus motivos; quien respeta tus límites no necesita tanta explicación.

SAGITARIO – 29 de agosto de 2026

Mucho ojo con el dinero, inversiones y decisiones económicas este 29 de agosto de 2026, Sagitario, porque podrías emocionarte con una propuesta que aparentemente deja más ganancias que puesto de tacos afuera de un antro, pero al revisar bien los números descubrirás que no todo está tan bonito como te lo pintaron. No hagas movimientos drásticos solamente porque alguien te asegure que “es una oportunidad que no volverá”. Cuando te meten prisa para entregar dinero, firmar o decidir, precisamente ahí es cuando más despacio debes caminar. Investiga, compara y no metas los huevos de la gallina en una sola canasta.

Tu situación económica puede mejorar durante las próximas semanas, pero dependerá mucho de evitar compras impulsivas y proyectos que todavía no tienen pies ni cabeza. Podrías encontrar una forma nueva de generar ingresos utilizando alguna habilidad que has dejado abandonada. Lo que sabes hacer vale más de lo que estás cobrando por ello, así que comienza a darle seriedad.

En cuestiones del amor, necesitas reconocer que algunas relaciones no prosperaron porque llegaste a ellas cargando heridas que pertenecían a otra persona. No puedes exigirle al nuevo que pague las facturas emocionales que dejó el anterior. Si te engañaron, abandonaron o hicieron sentir insuficiente en otro momento, trabaja esas experiencias antes de convertirlas en sospechas contra alguien que apenas está entrando a tu vida.

Si estás soltero o soltera, ni te apures. No necesitas conseguir pareja como si estuvieran cerrando la tienda. Estás atravesando un cierre de ciclos que te ayudará a entender por qué ciertas personas llegaron, qué te enseñaron y por qué era necesario que se fueran. Una persona podría comenzar a coquetearte durante los próximos días, pero será mejor conocerla lentamente. Traerá buena labia y posiblemente hasta maripositas te provoque, pero primero averigua si también trae responsabilidad afectiva o solamente lengua entrenada.

Y precisamente tendrás que cuidarte de las promesas falsas. Alguien podría ofrecerte amor eterno, negocio seguro, amistad incondicional o hasta las perlas de la Virgen con tal de conseguir algo de ti. Ya estás grandecito para saber que las palabras se las lleva el viento y algunas hasta salen volando antes de terminar la conversación. Observa hechos.

Si tienes pareja, necesitan sacudir la monotonía porque últimamente podrían estar viviendo más como compañeros administrativos que como enamorados. Trabajo, pendientes, celular y cansancio están dejando la relación en último lugar. Inventen algo diferente: una salida improvisada, una escapada, una cena, un detalle inesperado o incluso cambiar ciertas costumbres en la intimidad. Tampoco necesitan colgarse del abanico, pero mínimo recuerden por qué comenzaron a gustarse.

Vienen aventuras, salidas y nuevas experiencias que te devolverán energía. Una invitación de último momento podría terminar convirtiéndose en uno de los mejores recuerdos de estas semanas. También conocerás personas nuevas y, curiosamente, esas convivencias te ayudarán a identificar quién realmente aporta algo a tu vida y quién nomás estaba de oquis ocupando silla, tomando café y enterándose del chisme.

En estudios, cursos, capacitaciones y exámenes traes excelente energía. Si estás preparando una evaluación, certificación, entrevista académica o aprendiendo algo nuevo, tendrás facilidad para retener información siempre que organices tus tiempos. No quieras estudiar todo cinco minutos antes y luego pedirle milagros hasta al santo que ni conoces. La suerte ayuda, pero tampoco hace acordeones.

Antes de cerrar agosto tendrás una revelación importante sobre tu futuro. Algo que antes parecía indispensable dejará de interesarte y surgirá una meta distinta. No tengas miedo de cambiar de dirección. Madurar también significa aceptar que algunos sueños caducan para dejar espacio a otros mejores.

Este fin de mes tu mayor aprendizaje será sencillo: no necesitas convencer a nadie de quedarse. Quien valore tu presencia encontrará motivos; quien solamente esté esperando obtener algo comenzará a desaparecer cuando pongas límites. Y ahí, criatura, en lugar de tristeza deberías sentir alivio: la basura también se saca sola cuando uno deja la puerta abierta.

Números de la suerte: 03, 19 y 42.

Color para atraer buena energía: naranja.

Consejo de Nana: no confundas palabras bonitas con intenciones bonitas; hasta el veneno puede venir servido en copa fina.

ESCORPIÓN – 29 de agosto de 2026

Es momento de bajarle tres rayitas a ese carácter, Escorpión, porque este 29 de agosto de 2026 podrías despertar con menos paciencia que señora formada dos horas en el banco. Traerás mucha energía acumulada y, si no encuentras dónde acomodarla, terminarás descargándola con la primera persona que te contradiga. En lugar de andar buscando pleito hasta con la puerta porque no cerró bien, utiliza esa fuerza para hacer ejercicio, mejorar tu condición física, caminar, correr o retomar una actividad deportiva. Tu cuerpo necesita movimiento y tu mente necesita dejar de fabricar problemas durante sus ratos libres.

Tendrás que cuidar muchísimo lo que sale de tu boca. Tú tienes esa facilidad de encontrar exactamente dónde le duele a una persona y, cuando te enojas, avientas el comentario directo a la yugular. El problema viene después, cuando se te pasa el coraje y comprendes que terminaste lastimando a alguien que ni la debía ni la temía. Antes de responder, pregúntate si quieres solucionar el asunto o solamente ganar la discusión. Son cosas completamente diferentes.

También podrían surgir chismes o dificultades alrededor de una mujer de piel clara, posiblemente relacionada contigo o con algún integrante de tu familia. Evita enfrentamientos innecesarios y, sobre todo, no participes en historias que únicamente conoces por boca de terceros. Si el asunto no te corresponde, ni metas las manos, porque podrías terminar embarrado en mole ajeno.

En el amor, vienen movimientos intensos. Si tienes pareja, podrían aparecer celos provocados por redes sociales, mensajes, reacciones, amistades o una persona que anda demasiado amable para tu gusto. Antes de convertirte en investigador privado revisando hasta quién puso “me encanta” en una foto de 2021, habla directamente. Si existe algo raro, tarde o temprano saldrá; si no existe, podrías terminar dañando la relación por alimentar fantasmas.

La intimidad también estará bastante encendida. Una reconciliación después de una diferencia podría acabar con poca ropa y muchas explicaciones pendientes para el día siguiente. Disfruta, pero recuerda que un buen revolcón puede quitar el coraje, no necesariamente resolver el problema.

Si estás soltero o soltera, conocerás mejor qué clase de persona necesitas. Has confundido intensidad con amor y misterio con interés demasiadas veces. Ahora comenzarás a buscar estabilidad sin perder esa chispa que tanto te gusta. Podría acercarse alguien con personalidad fuerte que despertará curiosidad, pero deja que primero enseñe sus cartas antes de entregar las tuyas.

En cuestiones de trabajo y dinero, el panorama comienza a moverse favorablemente. Se marcan cambios de horario, nuevas responsabilidades, horas extras, comisiones o alguna actividad adicional que podría mejorar tus ingresos. El detalle será administrar correctamente ese dinero, porque también aparecerán gastos relacionados con casa, transporte o alguna compra que llevas tiempo posponiendo. No te gastes el premio antes de terminar la carrera.

Emocionalmente necesitas conocerte sin filtros. Has pasado demasiado tiempo intentando entender por qué otros actúan como actúan y muy poco preguntándote qué necesitas tú para sentirte estable. Este final de agosto te ayudará a reconocer límites, deseos y prioridades que habías dejado olvidados.

Además, deja esa costumbre de encontrar primero el pelo en la sopa. Cuando algo bueno sucede inmediatamente buscas dónde está la trampa, y cuando aparece una dificultad piensas que todo se fue al carajo. Ni una cosa ni la otra. Hay situaciones que solamente necesitan tiempo.

Los últimos días de agosto pueden traerte una conversación, propuesta o coincidencia que te hará modificar un plan para septiembre. No rechaces inmediatamente aquello que salga diferente a como lo habías imaginado. A veces la vida te cambia la ruta porque adelante había un bache tamaño alberca.

Tu misión será aprender a utilizar tu intensidad para construir, no para destruir. Tienes energía suficiente para transformar muchas cosas en tu vida, pero primero deja de desperdiciarla peleando con personas que ni siquiera merecen cinco minutos de tu atención.

Números de la suerte: 09, 24 y 37.

Color para atraer buena energía: negro.

Consejo de Nana: cuando tengas ganas de mandar a alguien a la fregada, asegúrate primero de que no seas tú quien necesita acomodar sus ideas.

LIBRA – 29 de agosto de 2026

Este 29 de agosto de 2026 vas a comenzar a mirar ciertas situaciones con otros ojos, Libra, y ya era hora, porque llevabas días queriendo resolver hasta lo que ni te correspondía. Entrarás en una etapa más positiva donde algunas preocupaciones perderán fuerza y entenderás que no todo necesita una solución inmediata. A veces las cosas también se acomodan cuando uno deja de estarlas manoseando cada cinco minutos.

En la familia se destraba un asunto que llevaba bastante tiempo causando preocupación, distancia o diferencias. Puede tratarse de dinero, propiedades, responsabilidades, documentos o una decisión donde nadie quería aflojar. Finalmente aparecerá una alternativa que permitirá avanzar. Eso sí, no vuelvas a sacar pecados viejos cuando estén intentando arreglar las cosas. Si ya acordaron empezar de nuevo, no sirve andar desempolvando pleitos de cuando todavía usaban Facebook para jugar FarmVille.

En cuestiones de dinero y negocios, vienen noticias bastante interesantes. Podría caer un ingreso adicional, pago que dabas casi por perdido, oportunidad de venta o propuesta para iniciar algo que deje ganancias. También se marca un proyecto donde necesitarás invertir cierta cantidad y posiblemente recibirás apoyo de un familiar. Antes de emocionarte y aventar los billetes como padrino de quinceañera, revisa números, tiempos y responsabilidades. Si habrá dinero familiar involucrado, todo deberá quedar perfectamente hablado para que después nadie diga “yo entendí otra cosa”.

Una amistad del pasado podría reaparecer mediante mensaje, llamada, redes sociales o encuentro inesperado. Su regreso te dará tranquilidad porque quedaron conversaciones pendientes o simplemente porque fue alguien que marcó una etapa bonita de tu vida. No necesariamente significa que volverá para quedarse para siempre; quizás solamente aparezca para cerrar correctamente una historia que había quedado con la puerta entreabierta.

Y hablando del pasado, necesitas comenzar a soltar ciertos rencores. Hay situaciones que recuerdas y todavía te hierven la sangre como si hubieran ocurrido ayer. Mientras tú sigues repasando mentalmente lo que te hicieron, probablemente la otra persona anda muy quitada de la pena comprando tortillas. No se trata de olvidar ni de permitir nuevamente lo mismo, sino de dejar de cargar un costal que ya no te corresponde.

En el amor, si tienes pareja, cuidado con volverte demasiado frío o distante. Has estado endureciendo ciertas partes de tu carácter porque aprendiste que mostrar sentimientos también puede dejarte vulnerable. Sin embargo, tu pareja no tiene por qué adivinar cuánto la quieres. Un abrazo, mensaje inesperado, detalle sencillo o conversación sincera puede cambiar muchísimo la dinámica entre ustedes. El cariño que nunca se demuestra termina pareciendo ausencia.

Si estás soltero o soltera, podrías descubrir que alguien cercano lleva tiempo mirándote diferente. No te precipites, pero tampoco cierres la puerta únicamente porque esa persona no coincide con la idea física o emocional que habías construido en tu cabeza. A veces aquello que termina funcionando llega en un empaque completamente distinto al solicitado.

También viene una lección importante relacionada con alguien a quien has ayudado o defendido demasiado. Podrías descubrir información que cambie tu opinión. No armes escándalo inmediatamente; observa primero y aprende. La vida estará enseñándote que ayudar no significa convertirte en salvador profesional de gente que disfruta vivir metida en problemas.

Para cerrar agosto, tendrás que confiar más en tus capacidades. Hay una meta que sigues aplazando porque esperas sentirte completamente preparado, y esa seguridad absoluta probablemente nunca llegará. Empieza con lo que tienes. El camino también enseña mientras avanzas.

Septiembre comenzará moviendo asuntos de trabajo, economía y relaciones personales, así que aprovecha estos días para ordenar pendientes. Viene una etapa donde deberás elegir con más firmeza y dejar de querer quedar bien con todo mundo. Recuerda que por andar manteniendo contentos a diez, muchas veces terminas siendo tú el único encabronado.

Números de la suerte: 14, 28 y 41.

Color para atraer buena energía: rosa palo.

Consejo de Nana: perdonar no significa volver a abrir la puerta; también puedes perdonar y dejar el candado bien puesto.

VIRGO – 29 de agosto de 2026

Ponte las pilas con esos proyectos que traes entre manos, Virgo, porque este 29 de agosto de 2026 tendrás una oportunidad excelente para comenzar a materializar algo que durante semanas solamente ha vivido en tu cabeza, libreta o conversaciones. Ideas tienes de sobra; el problema es que algunas veces quieres tener absolutamente todo bajo control antes de comenzar y terminas esperando el momento perfecto. Pues te aviso que ese condenado momento casi nunca llega. Empieza con lo que tienes, corrige sobre la marcha y deja de ponerle tantas trabas a tus propias capacidades.

Se marcan llamadas, mensajes o noticias relacionadas con tu pasado. Puede reaparecer una persona con quien quedó una conversación pendiente, pero también podría tratarse de un asunto de trabajo, dinero o documentos que creías terminado. Atiéndelo. No dejes nuevamente la situación guardada en el cajón porque precisamente necesitas cerrar ese capítulo para avanzar. Eso sí, cerrar ciclos no significa regresar a donde te hicieron pedazos para comprobar si todavía duele. Significa entender la lección y continuar.

En cuestiones del amor, recuerda que tú estás para escoger y no para andar rogando que te escojan. Si alguien te hace sentir como opción, reserva o entretenimiento de fin de semana, dale las gracias y que le vaya bonito. Has aprendido demasiado como para volver a competir por un lugar en la vida de alguien.

Si estás soltero o soltera, podría aparecer una persona bastante interesante que sabrá envolverte con conversación y atención. Disfruta el coqueteo, pero no le entregues inmediatamente hasta las escrituras emocionales de tu corazón. Conoce primero cómo trata a otras personas, cómo reacciona cuando algo no sale como quiere y qué tanta congruencia existe entre lo que promete y hace. El enamoramiento es bien traicionero: primero todo parece perfume francés y después resulta que era aromatizante de baño.

Si tienes pareja, una conversación sobre planes futuros podría poner sobre la mesa temas importantes. Evita convertirla en interrogatorio ministerial. Escucha también lo que la otra persona necesita.

Tu carácter estará particularmente directo. Eres de quienes pueden soportar bastante, pero cuando algo rebasa tus límites dices las cosas sin pelos en la lengua. Esa sinceridad será útil para poner un alto a alguien que lleva tiempo queriendo pasarse de listo, aunque tendrás que cuidar las formas. Tener razón no significa que necesites aventársela en la cara a la otra persona con todo y recibo.

En trabajo y dinero, viene una etapa productiva si sabes organizarte. Podrían aumentar pendientes, surgir una propuesta adicional o presentarse una oportunidad para demostrar alguna habilidad. No regales tu trabajo ni aceptes responsabilidades adicionales únicamente para quedar bien. Si haces más, aprende también a negociar mejor.

En cuanto a tu salud y bienestar, no descuides alimentación, descanso y actividad física. Si llevas tiempo sin revisar presión arterial, colesterol u otros indicadores y tienes motivos para hacerlo, considera un chequeo profesional. No esperes a sentirte mal para comenzar a cuidarte. También evita convertir cada síntoma que encuentras en internet en diagnóstico, porque empiezas buscando dolor de cabeza y diez minutos después ya estás repartiendo la herencia.

Este final de agosto traerá una decisión donde la lógica te dirá una cosa y tus sentimientos otra. Tú acostumbras analizar hasta el último detalle, pero esta vez también necesitarás escuchar lo que genuinamente deseas. No todo puede resolverse con una tabla de ventajas y desventajas.

Además, podrías descubrir que una persona a quien considerabas indiferente ha estado observando tus movimientos más de lo que imaginabas. No necesariamente con malas intenciones; simplemente has despertado interés.

Para entrar a septiembre necesitarás hacer una limpia de pendientes, personas y compromisos que solamente consumen tiempo. No sigas sosteniendo relaciones por costumbre ni proyectos por orgullo. Saber retirarse también es inteligencia.

Y deja de minimizar tus logros. Te exiges tanto que cuando alcanzas algo inmediatamente preguntas qué sigue, sin darte oportunidad de disfrutarlo. Reconoce cuánto has avanzado. No para conformarte, sino para recordar que sí puedes con lo que viene.

Números de la suerte: 05, 23 y 36.

Color para atraer buena energía: beige.

Consejo de Nana: no entregues el corazón con garantía extendida a quien todavía anda preguntando si de verdad te quiere; primero que demuestre y después vemos.

LEO – 29 de agosto de 2026

Si tienes pareja, este 29 de agosto de 2026 será momento de revisar la relación sin maquillajes ni cuentos chinos, Leo. Pregúntate qué has hecho bien, dónde la has regado y, sobre todo, si la persona que tienes a tu lado realmente merece la versión de ti que estás intentando construir. Tampoco cargues automáticamente con toda la culpa: una relación se hace entre dos y cuando el barco trae agujeros, hay que averiguar quién los está haciendo antes de ponerse a sacar el agua con una cubetita.

Tendrás que cuidar muchísimo tus palabras. Cuando te enojas puedes soltar comentarios bastante pesados y después querer arreglarlos con un “no era mi intención”. El detalle es que la lengua no tiene botón para borrar. Hay frases que permanecen años en la memoria aunque después lleguen disculpas, flores y hasta cena con postre. Si algo te molesta, dilo, pero procura hacerlo cuando tengas la cabeza fría. Una cosa es sinceridad y otra aventar verdades como chancla voladora.

También necesitas hablar sobre algo que has estado guardando. Quizá no sea una infidelidad ni un secreto de novela, pero sí información, preocupación o sentimiento que tu pareja debería conocer. Quedarte callado para “evitar problemas” puede terminar creando precisamente uno más grande. Ocultar deliberadamente aquello que afecta a ambos también rompe confianza. Habla claro y que truene lo que tenga que tronar, porque una verdad incómoda siempre será más útil que una tranquilidad construida con silencios.

Si estás soltero o soltera, aparece movimiento proveniente del pasado amoroso. Una expareja, casi algo o persona con quien existió mucha química podría buscarte nuevamente. Quizás llegue con el clásico discurso de que ha cambiado, madurado y ahora sí comprendió cuánto valías. Escucha si quieres, pero recuerda por qué terminó aquello. Esta vez difícilmente habrá espacio para regresar. Ya no eres la misma persona que se quedó esperando explicaciones.

Incluso podrías darte cuenta de que ciertas personas tuvieron que salir de tu vida porque estaban ocupando lugares destinados a algo mejor. Lo que hace meses interpretaste como rechazo, abandono o pérdida comenzará a tener sentido. Algunas despedidas no fueron castigos; fueron desalojos necesarios.

En trabajo y proyectos personales tendrás buena energía para avanzar. Una idea que parecía difícil comenzará a mostrar posibilidades reales si confías más en tus capacidades. Eso sí, no esperes aplausos para comenzar. Hay gente que solamente reconocerá tus logros cuando ya no pueda fingir que no los ve. Haz lo tuyo sin andar buscando aprobación.

Con el dinero, evita gastar por apariencia. Puedes sentir ganas de darte un lujo, renovar algo o demostrar que económicamente estás mejor de lo que realmente estás. Date gustos, claro, pero no conviertas tres horas de felicidad en seis meses de mensualidades. También podría aparecer una oportunidad para recuperar dinero, vender algo o generar un ingreso mediante una actividad que habías dejado de lado.

En la familia se visualiza una conversación que pondrá límites. Alguien podría opinar demasiado sobre tus decisiones personales. Escucha consejos cuando vienen desde el cariño, pero recuerda que nadie tiene derecho a manejar tu vida desde la tribuna.

Este cierre de agosto también te hará recuperar seguridad. Habías dudado de ti por errores recientes, comentarios ajenos o porque algunos planes no caminaron como esperabas. Deja de medir tu valor utilizando resultados temporales. Una mala temporada no significa una mala vida.

Antes de comenzar septiembre tendrás una señal bastante clara respecto a una decisión que vienes aplazando. No necesariamente caerá un rayo del cielo; puede ser una conversación, coincidencia o información que termine confirmando lo que internamente ya sabías.

Leo entra en una etapa donde deberá aprender que tener carácter no significa ganar todas las discusiones. Algunas veces la verdadera fuerza estará en saber cuándo hablar, cuándo retirarte y cuándo cerrar definitivamente una puerta.

Números de la suerte: 10, 27 y 45.

Color para atraer buena energía: dorado.

Consejo de Nana: si alguien regresa del pasado diciendo que ahora sí cambió, recuerda que hasta las sopas recalentadas parecen nuevas cuando traes mucha hambre.

CÁNCER – 29 de agosto de 2026

Tu carácter anda más bravo que perro cuidando carnicería, Cáncer, y este 29 de agosto de 2026 tendrás que aprender a administrarlo porque cualquier comentario fuera de lugar podría prenderte el boiler en cuestión de segundos. Durante los últimos meses has desarrollado muy poca tolerancia hacia las mentiras, irresponsabilidades y personas que prometen demasiado pero cumplen pura madre. Eso tiene su lado bueno porque ya no permites tantas tonterías, pero también su lado peligroso: estás comenzando a reaccionar igual ante problemas grandes que ante cosas que podrían resolverse hablando.

Decir las cosas como son seguirá siendo una de tus características, pero recuerda que ser directo no significa ser hiriente. Cuando explotas puedes decir exactamente aquello que sabes que lastimará al otro y después viene el arrepentimiento. Controlar tu carácter no significa dejarte pisotear; significa aprender a poner a cada persona en su lugar sin terminar tú también revolcado en el mismo lodo.

Además, detrás de algunos de tus arranques existe cierta inseguridad que necesitas trabajar. Hay situaciones donde te pones a la defensiva antes de comprobar si realmente existe una amenaza. No interpretes silencios, mensajes cortos o cambios de actitud como ataques personales. A veces la gente también trae sus propios problemas y no todo gira alrededor de lo que hiciste o dejaste de hacer.

En tus proyectos personales, ya no dejes las cosas a medias. Traes una idea, pendiente o meta que comenzaste con muchas ganas y después abandonaste cuando aparecieron las primeras complicaciones. Retómala. El cierre de agosto te dará una oportunidad para reorganizar tiempos y comenzar nuevamente, pero necesitarás disciplina. No sigas diciendo “cuando tenga tiempo”, porque el tiempo no llega en paquetería; se hace.

También podrías perder la paciencia con alguien que lleva demasiado tiempo haciéndote esperar. Puede tratarse de una respuesta laboral, pago, trámite, reparación, compromiso o persona que lleva semanas con el “mañana te resuelvo”. Vas a llegar al límite. Antes de hacer un escándalo digno de programa de Laura, exige fechas concretas y soluciones claras. Si nuevamente incumplen, entonces cambia de estrategia y deja de depender de esa persona.

En cuestiones de dinero, vienen movimientos bastante favorables. Podría aparecer un negocio, venta, propuesta, cliente o actividad adicional que te permita aumentar ingresos. Incluso una recomendación de alguien cercano podría abrirte una puerta interesante. Eso sí, no te emociones antes de cobrar. Primero que el dinero llegue a tu mano y después haces las cuentas, porque tú ya andas repartiendo ganancias cuando todavía ni ponen la primera piedra.

Si tienes pareja, cuidado con querer imponer siempre tu manera de hacer las cosas. Si la otra persona tiene un carácter parecido al tuyo, una diferencia pequeña podría convertirse en competencia para descubrir quién grita más fuerte. Y ahí nadie gana. Si ambos están calientes de la cabeza, mejor separarse un rato y retomar la conversación después.

Si estás soltero o soltera, podrías sentir atracción por alguien con personalidad fuerte, independiente y bastante difícil de impresionar. Precisamente eso te llamará la atención. No quieras acelerar las cosas; permite que la conexión avance naturalmente.

En la familia podrías intervenir en una situación que realmente no te corresponde. Ayuda si te lo piden, pero evita convertirte en árbitro de pleitos ajenos porque después los involucrados se reconcilian y tú quedas como la vieja metiche del bautizo.

Este final de agosto será perfecto para demostrarte que puedes avanzar sin esperar permiso ni aprobación. Tienes capacidad para sacar adelante mucho de lo que deseas, pero necesitas dejar de desperdiciar energía peleando con personas que no van hacia ningún lado.

Septiembre se acerca con decisiones económicas y personales importantes. Llega con menos coraje acumulado y más claridad. No necesitas demostrarle a todo mundo que tienes carácter; quienes realmente te conocen ya saben que cuando te buscan, normalmente te encuentran.

Números de la suerte: 07, 22 y 39.

Color para atraer buena energía: blanco.

Consejo de Nana: no conviertas cada desacuerdo en una guerra; hay gente que no merece ni que te despeines, mucho menos que pierdas la paz.

GÉMINIS – 29 de agosto de 2026

Que te venga valiendo tres hectáreas de pepino lo que la gente diga o piense de ti, Géminis, porque este 29 de agosto de 2026 necesitarás concentrarte más en tus propios asuntos y menos en opiniones de personas que ni cooperan para la renta. Has permitido que ciertos comentarios influyan demasiado en decisiones personales y llegó el momento de recordar que la última palabra sobre tu vida la tienes tú. Escucha consejos cuando sean inteligentes, pero tampoco entregues el volante a quien ni siquiera conoce el destino.

Vienen días bastante buenos para proyectos, planes y metas personales. Algo que llevas tiempo visualizando podría comenzar a tomar forma antes de terminar agosto o durante los primeros días de septiembre. Sin embargo, necesitarás constancia. Tu problema no es falta de talento, sino que algunas veces empiezas veinte cosas al mismo tiempo y terminas cansándote antes de concluir cinco. Elige prioridades y deja de brincar de rama en rama como chango con tres cafés encima.

En cuestiones de dinero, deja de lamentarte por aquello que todavía no puedes comprar o conseguir. Si quieres mejorar tus ingresos, necesitarás cambiar estrategias. Puede aparecer una oportunidad mediante ventas, redes sociales, comercio, recomendaciones o una actividad que requiera tu facilidad para comunicarte. El dinero no llegará únicamente porque lo visualices muy bonito antes de dormir; tendrás que moverte, preguntar, negociar y tocar puertas.

También cuida los gastos pequeños. Esos de “son nomás doscientos pesos” se reproducen como conejos y después no sabes por qué la tarjeta parece escena del crimen.

En el amor vienen movimientos interesantes. Si estás soltero o soltera, podrías conocer a alguien mediante una salida, amistad o conversación inesperada. Habrá química, pero evita empezar inmediatamente con tu lista de requisitos como si estuvieras contratando gerente general. Tener estándares está perfecto; exigir perfección mientras tú también traes tus detallitos de fábrica ya es pasarse de rosca.

Has tenido buenas oportunidades sentimentales anteriormente, pero algunas se te fueron porque buscaste demasiado aquello que faltaba en lugar de observar lo que sí había. Eso no significa conformarte con cualquier cosa, sino aprender a distinguir entre un defecto normal y una verdadera bandera roja.

Si tienes pareja, una conversación podría ayudarlos a corregir una situación que estaba provocando distancia. Será importante dejar el sarcasmo para otro día y decir exactamente qué necesitas. Tu pareja no estudió adivinación y difícilmente sabrá qué te molesta si respondes “nada” mientras traes una cara capaz de marchitar plantas.

Respecto a las envidias, sí conviene ser más reservado con ciertos planes. Hay personas que sonríen cuando les cuentas tus avances, pero internamente quisieran que te tropezaras con la primera piedra. No necesitas obsesionarte pensando que todo lo malo sucede por energías ajenas; muchas veces también existen retrasos, decisiones equivocadas o simplemente circunstancias fuera de control. Lo inteligente será proteger tus proyectos hablando de ellos solamente con quien realmente pueda aportar.

Una persona cercana podría mostrar su verdadera cara cuando recibas una buena noticia. Pon atención a quién celebra sinceramente contigo y quién inmediatamente intenta minimizar tu logro o cambiar el tema. Ahí tendrás información bastante valiosa.

Antes de terminar agosto podrías recibir una invitación, propuesta o mensaje inesperado que modificará tus planes. No respondas automáticamente. Analiza si realmente te conviene, porque algo que inicialmente parecerá poca cosa podría convertirse en una oportunidad interesante.

También habrá un cambio importante en tu manera de relacionarte. Comenzarás a cansarte de perseguir conversaciones, amistades y personas que solamente aparecen cuando necesitan algo. Excelente. Cuando dejas de alimentar relaciones unilaterales descubres rápidamente quién estaba por cariño y quién únicamente tenía membresía gratuita.

Para entrar a septiembre necesitarás menos ruido y más enfoque. Tienes posibilidades reales de conseguir algo importante, pero deberás mantenerte en tu camino aunque otros no comprendan lo que estás haciendo.

Números de la suerte: 12, 31 y 44.

Color para atraer buena energía: amarillo.

Consejo de Nana: tus planes son como los frijoles en la olla: déjalos cocinar antes de andar destapándolos para enseñárselos a todo mundo.

TAURO – 29 de agosto de 2026

Deja de hacer inventario de todo lo que todavía no tienes, Tauro, porque este 29 de agosto de 2026 la vida te va a recordar que muchas de las cosas que deseas no están tan lejos como imaginas; simplemente requieren que dejes la hueva, organices tus prioridades y comiences a trabajar en serio. Querer una vida mejor mientras haces exactamente lo mismo todos los días es como esperar adelgazar viendo videos de ejercicio acostado con una bolsa de frituras: mucha intención, pero poca cooperación.

Traes capacidad para materializar un proyecto importante, pero has postergado decisiones esperando sentirte más preparado o tener mejores condiciones. Ya no esperes que todos los semáforos se pongan verdes al mismo tiempo. Empieza. Una llamada, cotización, trámite o conversación que realices durante estos días podría convertirse en el primer movimiento de algo que te dejará beneficios durante los próximos meses.

En trabajo y dinero, enfócate en aquello que realmente produce resultados. Últimamente podrías estar gastando demasiada energía resolviendo problemas ajenos o participando en actividades que no te dejan ni aprendizaje ni dinero. Tu tiempo también cuesta. Antes de aceptar una responsabilidad nueva pregúntate qué vas a obtener a cambio. No todo tiene que medirse en pesos, pero tampoco vivas regalando trabajo mientras otros cobran hasta por respirar.

Podría aparecer una oportunidad para comprar, vender o negociar algo. No aceptes la primera cantidad que te ofrezcan. Tu capacidad para negociar estará bastante despierta y podrías conseguir mejores condiciones si tienes paciencia.

En el amor, tú tienes muchísimo para entregar, pero tampoco repartes cariño como muestras de supermercado. Para permitir que alguien entre realmente en tu vida necesitas confianza, estabilidad, atracción y hechos. Esa exigencia te ha evitado varios dolores de cabeza, aunque algunas veces también has descartado demasiado pronto a personas interesantes porque no cumplieron inmediatamente con todas tus expectativas.

Si estás soltero o soltera, se marca un encuentro de una noche o una conexión bastante física. Podría surgir durante una fiesta, reunión, salida con amistades o incluso después de una conversación que comenzó inocentemente. Si ambos saben qué están buscando, disfruta con responsabilidad y sin inventar sentimientos donde solamente hubo calentura. No quieras ponerle nombres a los hijos después del primer arrimón.

También podrías recibir una invitación a fiesta, reunión o celebración que inicialmente te dará flojera aceptar. Ve. Necesitas salir de la rutina y convivir con personas distintas. Ahí podría surgir una conversación importante o conocer a alguien que posteriormente tendrá peso en tu vida social o profesional.

Si tienes pareja, tendrás ganas de recibir más atención y podrías molestarte si sientes indiferencia. En lugar de aplicar la ley del hielo esperando que la otra persona adivine qué hizo, dilo claramente. A veces quieres que te conozcan tanto que prácticamente esperas que te lean la mente.

En cuanto a tu bienestar físico, pon atención a la espalda, especialmente si pasas muchas horas sentado, cargas peso o entrenas. Cuida postura, movilidad y descanso; si aparece dolor persistente, intenso o acompañado de otros síntomas, será mejor revisarlo profesionalmente y no confiar únicamente en que “mañana se quita”.

Este cierre de agosto también traerá una reflexión importante sobre tus ambiciones. Está perfecto querer más, pero asegúrate de que aquello que persigues realmente te hará feliz y no sea solamente algo que deseas para demostrarle a otras personas que pudiste conseguirlo.

Vas a comenzar septiembre con hambre de crecimiento y eso será excelente siempre que mantengas los pies en la tierra. Piensa positivo, sí, pero acompaña cada pensamiento bonito con una acción concreta. Las afirmaciones ayudan a enfocar la mente; las acciones son las que pagan las cuentas.

Y deja de subestimar cuánto puedes avanzar cuando realmente te comprometes. Tu problema nunca ha sido falta de capacidad. Cuando Tauro agarra camino resulta difícil detenerlo; nomás falta que arranques, criatura, porque estacionado hasta un Ferrari parece maceta.

Números de la suerte: 04, 18 y 33.

Color para atraer buena energía: verde olivo.

Consejo de Nana: deja de pedirle señales al universo cuando ya te mandó veinte; ahora te toca mover las nalgas.

ARIES – 29 de agosto de 2026

Aprende a quererte sin necesitar que alguien más venga a confirmarte cuánto vales, Aries. Este 29 de agosto de 2026 tendrás que recordar que tu felicidad no puede depender de quién te escribe, quién se queda, quién se va o quién decide darte atención. Cuando colocas tu estabilidad emocional en manos ajenas terminas viviendo como elevador: subiendo cuando te quieren y bajando cuando te ignoran. Quiérete bonito, reconoce lo que aportas y permite que el mundo ruede sin sentir la obligación de controlar cada movimiento.

Traes energía excelente para retomar sueños y metas que habías dejado estacionados. Algo que tiempo atrás no se te concedió podría volver a presentarse bajo circunstancias completamente diferentes. La vida comenzará a devolverte oportunidades, pero tampoco esperes que lleguen envueltas y con moño hasta la puerta de tu casa. Tendrás que moverte, preguntar, insistir y tomar decisiones.

Se visualiza un viaje, salida o desplazamiento que te ayudará a despejar muchísimo la mente. Puede ser algo planeado o una escapada que surja casi de último momento. También aparece una reunión con amistades donde habrá risas, chisme del bueno y una conversación que necesitabas tener. Acepta la invitación. Has cargado demasiadas responsabilidades y también necesitas recordar que la vida no es únicamente trabajar, pagar cuentas y resolver problemas.

En el amor, si tienes pareja, bájale un poquito a las exigencias. Algunas veces esperas que la otra persona responda exactamente como tú responderías y cuando no sucede comienzan los cuestionamientos. Cada quien demuestra cariño de manera diferente. Lo importante será observar si existe respeto, compromiso y reciprocidad.

Los celos podrían convertirse en problema si permites que tu imaginación tome el volante. Un mensaje, comentario, amistad o movimiento en redes sociales podría despertarte sospechas. Antes de montar una investigación digna de la Fiscalía, pregunta directamente. Si aprietas demasiado una relación intentando impedir que alguien se vaya, podrías terminar provocando precisamente aquello que tanto temes.

Si estás soltero o soltera, tendrás una etapa interesante porque comenzarás a disfrutar más tu independencia. Y justamente cuando dejes de andar buscando desesperadamente que alguien llegue, podría aparecer una persona con personalidad bastante distinta a quienes normalmente te atraen. No juzgues demasiado rápido.

En la familia se visualizan situaciones complicadas que requerirán cabeza fría. Podría existir preocupación por dinero, decisiones de una persona cercana, diferencias entre familiares o algún pendiente que nadie quiere enfrentar. Tú tendrás capacidad para ayudar a poner orden, pero evita convertirte en responsable absoluto de problemas que corresponden a otros adultos. Apoya sin cargar el costal completo.

Respecto al dinero, podrías realizar un gasto relacionado con viaje, entretenimiento, apariencia o algo que llevas tiempo deseando. Si tus posibilidades económicas lo permiten, disfrútalo sin culpa. Trabajar también sirve para darte gustos. Lo importante será no confundir felicidad con gastar a lo bruto, porque luego la tarjeta también trae sentimientos y en septiembre se pone a llorar.

Este cierre de agosto te enseñará además a dar menos explicaciones. No necesitas justificar cada decisión frente a familiares, amistades o personas que únicamente preguntan para tener material nuevo de conversación. Aprende a responder lo necesario y guardar ciertas cosas para ti.

En trabajo o proyectos personales tendrás una oportunidad de demostrar iniciativa. Si estás esperando respuesta, propuesta o movimiento, podrían aparecer novedades durante los siguientes días. Mantente atento y no dejes mensajes importantes sin responder por andar distraído.

Tus números de la suerte serán el 10 y el 12, especialmente para decisiones, fechas o situaciones que necesiten ese empujoncito simbólico de buena vibra.

Antes de entrar a septiembre comprenderás que muchas cosas que no sucedieron anteriormente no fueron necesariamente pérdidas. Algunas puertas cerradas evitaron que terminaras metido donde después habría sido complicado salir.

Tu misión ahora será dejar de perseguir aquello que constantemente te obliga a demostrar tu valor. Amor, amistad, trabajo o familia: donde tengas que mendigar respeto, probablemente estás tocando la puerta equivocada.

Números de la suerte: 10 y 12.

Color para atraer buena energía: rojo quemado.

Consejo de Nana: quiérete tanto que cuando alguien amenace con irse no tengas que agarrarlo de la pata; quien quiera estar, que se acomode, y quien no, que no tape la salida.