Horóscopo de hoy para Capricornio del 29 agosto de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 29 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Tu mente estará guiada por una intuición especial y algunas ideas que surjan ahora podrán tomar forma con el tiempo. Evita que las exigencias cotidianas interrumpan este proceso. Los estudios y nuevos aprendizajes traerán orientación para desarrollar una mirada más amplia.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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