Horóscopo de hoy para Sagitario del 29 agosto de 2026

Este eclipse te pedirá resolver asuntos familiares pendientes con una mirada a largo plazo. Podrán surgir situaciones inesperadas que alteren tus planes, pero contar con el afecto de tus seres queridos será clave. Compartir responsabilidades te ayudará a atravesar los momentos de mayor exigencia.

Horóscopo de amor para Sagitario Tu vida amorosa es exhilarante Lo que más te ayuda es tener esa actitud tan considerada y pensativa. Si tú alejas a tu pareja, es más probable que sea por un cambio en tu actitud que está causando fricción en la relación. Si haces un poco más de esfuerzo es fácil sobrepasar los obstáculos y enfocarse en el futuro.

Horóscopo de dinero para Sagitario Tus finanzas no son exactamente muy sanas. No puedes llegar a ver los beneficios que pensabas ganar y haces un error sobre del otro. No hagas ninguna inversión a gran escala, tus asesores financieros están unidos para darte un mal negocio. Mantente con pequeñas inversiones para limitar cualquier daño potencial.