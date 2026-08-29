Horóscopo de hoy para Sagitario del 29 agosto de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 29 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Este eclipse te pedirá resolver asuntos familiares pendientes con una mirada a largo plazo. Podrán surgir situaciones inesperadas que alteren tus planes, pero contar con el afecto de tus seres queridos será clave. Compartir responsabilidades te ayudará a atravesar los momentos de mayor exigencia.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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