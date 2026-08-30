Aaron Donald sale del retiro para volver a jugar con los Rams

Aaron Donald volverá a vestir el uniforme de Los Angeles Rams después de anunciar su regreso a la NFL, luego de permanecer fuera de los emparrillados durante las dos últimas temporadas. El tackle defensivo, tres veces elegido como Jugador Defensivo del Año por Associated Press, decidió poner fin a su retiro para reincorporarse al equipo con el que construyó toda su carrera profesional.

Los Rams confirmaron el regreso del veterano, quien disputó 154 partidos de temporada regular con la organización, 150 de ellos como titular. Durante ese recorrido acumuló 543 tacleadas, 111 capturas, 176 tacleadas para pérdida, 790 presiones al quarterback, 256 golpes al pasador y 525 apresuramientos, además de 24 balones sueltos forzados, siete recuperaciones y 21 pases defendidos.

Su última etapa con los Rams también quedó marcada por uno de los momentos más importantes en la historia reciente de la franquicia.

Donald fue parte del equipo que disputó el Super Bowl LVI en el SoFi Stadium y protagonizó la jugada defensiva que selló la victoria de Los Angeles, con una detención decisiva que permitió a la organización conquistar el campeonato.

Un regreso con números históricos

Aunque estuvo alejado de la NFL durante las dos campañas anteriores, Donald mantiene una posición destacada entre los jugadores activos en varias categorías defensivas. De acuerdo con TruMedia, sus 111 capturas ocupan el séptimo lugar entre los jugadores activos, mientras que sus 790 presiones son la cifra más alta.

También aparece segundo en tacleadas para pérdida, con 176, y en golpes al quarterback, con 256. Sus 525 apresuramientos lo sitúan tercero, posición que comparte además en balones sueltos forzados, con 24.

Dentro de la historia de los Rams, su producción es todavía más significativa. Donald es el líder de la franquicia en capturas desde que esta estadística comenzó a registrarse oficialmente en 1982. También encabeza al equipo en tacleadas para pérdida y ocupa el segundo lugar en balones sueltos forzados. Sus 154 partidos de temporada regular con Los Angeles representan la vigésima primera cifra más alta en la historia de la organización.

Su hoja de vida incluye además 11 partidos de postemporada, entre ellos dos Super Bowls y dos finales de la Conferencia Nacional. En esos encuentros registró 34 tacleadas, seis capturas, 10 tacleadas para pérdida, 51 presiones, 16 golpes al quarterback, 34 apresuramientos y un pase defendido.

Donald también vuelve con un historial individual poco común.

Fue elegido Jugador Defensivo del Año de la NFL por Associated Press en tres ocasiones, en 2017, 2018 y 2020. Es uno de apenas tres jugadores en la historia de la liga que han conseguido ese reconocimiento tres veces. Antes de ello, en 2014, recibió el premio al Novato Defensivo del Año.

Durante sus 10 temporadas en la NFL, Donald fue seleccionado al Pro Bowl en cada una de ellas y obtuvo ocho nombramientos como All-Pro del primer equipo. Además, integró de manera unánime el equipo de la década de la NFL de los años 2010, junto a figuras como Tom Brady y J.J. Watt.

Ahora, el defensor regresará a los Rams después de dos años fuera de la competición, retomando una relación con la franquicia que comenzó con su llegada a la NFL y que quedó marcada por una extensa colección de récords, reconocimientos individuales y el campeonato conseguido en Los Angeles.

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