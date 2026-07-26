Exjugador de la NFL nacido en Kenia fue deportado de los Estados Unidos

Daniel Ogama Adongo, el primer jugador de la NFL nacido en Kenia, fue deportado de Estados Unidos luego de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) determinara que permaneció en el país tras el vencimiento de su visa y acumuló antecedentes penales durante los últimos años, informó la agencia federal.

La expulsión del exapoyador de los Indianapolis Colts se concretó el lunes pasado, según detalló ICE en un comunicado oficial. La dependencia señaló que Adongo permanecía en territorio estadounidense desde 2016 sin autorización migratoria, una vez expiró el permiso con el que había ingresado al país mientras desarrollaba su carrera deportiva.

El caso del exjugador se produce en un contexto de incremento de las acciones migratorias en Estados Unidos, donde las autoridades reportaron más de 43,000 arrestos durante junio entre operaciones realizadas por ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la cifra más alta registrada desde el inicio del segundo mandato presidencial de Donald Trump en enero de 2025.

Adongo, de 36 años, disputó cinco partidos en la NFL, todos con la franquicia de Indianápolis entre las temporadas de 2013 y 2015.

This CRIMINAL and former NFL linebacker has been DEPORTED after he broke our laws.



Daniel Ogama Adongo, from Kenya, has a criminal record in the U.S. that includes arrests for criminal mischief with damage, felony intimidation, battery and disorderly conduct.



Our communities? https://t.co/NNsS6tVHtd pic.twitter.com/PPdYCBcq1P — Homeland Security (@DHSgov) July 25, 2026

ICE señaló antecedentes penales y permanencia irregular

En su comunicado, la agencia federal indicó que el exdeportista fue detenido en varias oportunidades por autoridades del estado de Indiana durante los últimos nueve años.

Según la información oficial, esos arrestos estuvieron relacionados con acusaciones por intimidación grave, agresión y alteración del orden público. Además, ICE recordó que en 2020 recibió una condena cercana a un año de prisión por daños a propiedad privada.

Las autoridades también informaron que los cargos más recientes contra Adongo fueron presentados bajo la denominada ley Laken Riley.

Esa legislación establece la detención obligatoria, sin posibilidad de libertad bajo fianza, para determinados inmigrantes en situación irregular acusados de ciertos delitos.

La agencia sostuvo que la combinación entre el vencimiento de la visa y los antecedentes judiciales derivó en la ejecución del proceso de deportación.

Autoridades defienden la medida

Tras confirmar la salida del exjugador del país, el director asistente de la oficina de ICE en Chicago, Douglas Thompson, defendió la actuación de la agencia y afirmó que la comunidad estará más segura tras la expulsión.

“Este peligroso individuo era claramente una amenaza para la comunidad, que está más segura desde que lo removieron. Todos aquellos que violen la ley de inmigración rendirán cuentas, incluidos los exatletas profesionales”, declaró Thompson.

Adongo se convirtió en el primer futbolista nacido en Kenia en disputar encuentros de temporada regular en la NFL, donde integró la plantilla de los Colts entre 2013 y 2015.

Después de finalizar su trayectoria deportiva, permaneció en Estados Unidos más allá del vencimiento de su autorización migratoria, situación que, de acuerdo con ICE, culminó con su deportación esta semana en medio del endurecimiento de las políticas migratorias implementadas durante la actual administración estadounidense.

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