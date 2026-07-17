Tom Brady lanzó bofetada a Logan Paul durante un evento público en Nueva York

Tom Brady y Logan Paul protagonizaron uno de los momentos más comentados del Fanatics Fan Fest 2026, celebrado en Nueva York, después de un intercambio que terminó con una bofetada del exmariscal de campo sobre la estrella de la WWE frente al público presente.

Hasta ahora, no existe una confirmación sobre si el episodio respondió a una pelea genuina o si formó parte de una estrategia promocional vinculada a futuros proyectos de alguno de los protagonistas.

La discusión ocurrió sobre el escenario durante una actividad del evento y obligó a la intervención del jugador de la NBA, Karl-Anthony Towns, quien se interpuso entre ambos para evitar que la confrontación pasara a mayores. Aunque ninguno de los dos tenía un micrófono en ese momento, las imágenes difundidas muestran que continuaron intercambiando palabras incluso después de haber sido separados.

Karl-Anthony Towns had to break things up after Tom Brady slapped Logan Paul



(via @Fanatics) pic.twitter.com/fHOs6B4UE7 — Legion Hoops (@LegionHoops) July 17, 2026

Una rivalidad que se venía gestando desde hace meses

El encontronazo en Nueva York no surgió de manera inesperada. La relación entre Brady y Logan Paul ya acumulaba varios episodios de tensión originados por declaraciones públicas realizadas en diferentes podcasts.

En una de esas intervenciones, el siete veces campeón del Super Bowl cuestionó la trayectoria de Paul dentro de la lucha libre profesional. Brady calificó como “tierna” la carrera del influencer convertido en luchador y puso en duda que tuviera la fortaleza necesaria para desempeñarse en la NFL.

La rivalidad también se trasladó al terreno de juego durante un partido de flag football. En aquella ocasión, Brady lanzó deliberadamente un balón contra Logan Paul, una acción que alimentó aún más el intercambio de provocaciones entre ambos y que ahora desembocó en el incidente registrado durante el Fanatics Fan Fest.

El altercado captó la atención de los asistentes y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, aunque ninguno de los involucrados ha aclarado públicamente el origen de la discusión ni si existía algún acuerdo previo para escenificar el momento.

Brady mantiene vivo su interés por la WWE

Más allá del enfrentamiento con Logan Paul, Tom Brady ha reiterado recientemente que le gustaría tener una participación dentro de la WWE, una posibilidad que ya había sido mencionada antes de WrestleMania 42.

Según trascendió en ese momento, existieron conversaciones sobre una eventual aparición del histórico quarterback, aunque las negociaciones no llegaron a concretarse.

En una entrevista concedida al podcast What Do You Wanna Talk About? Brady aseguró que todavía espera una propuesta del presidente de WWE, Nick Khan.

“Necesito una invitación. Llevo tiempo esperando que Nick Khan proponga alguna historia para que yo pueda participar”.

Mientras tanto, el episodio ocurrido en Nueva York añade un nuevo capítulo a la rivalidad entre Brady y Logan Paul, cuyo origen se remonta a meses de declaraciones cruzadas y enfrentamientos públicos que ahora tuvieron su momento de mayor tensión durante el Fanatics Fan Fest 2026.

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