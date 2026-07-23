Fernando Mendoza firma contrato millonario con Raiders: ¿cuánto ganará el pick 1 del Draft NFL 2026?

Las Vegas Raiders aseguró a la pieza más importante de su proyecto a futuro. Fernando Mendoza, primera selección global del Draft de la NFL 2026, firmó su esperado contrato de novato y quedó oficialmente vinculado con la franquicia antes del inicio del campamento de entrenamiento.

El acuerdo llama la atención no solo por tratarse del primer pick del Draft, sino también por el monto que recibirá el quarterback. El convenio es completamente garantizado y confirma la apuesta de la organización por el desarrollo del joven pasador, quien competirá por la titularidad desde su primera temporada.

¿De cuánto es el contrato de Fernando Mendoza con Raiders?

Los Raiders anunciaron este jueves la firma del contrato de Fernando Mendoza, quien acordó un vínculo por cuatro temporadas y $57.27 millones de dólares totalmente garantizados, además de incluir una opción para un quinto año, como ocurre con las selecciones de primera ronda del Draft NFL.

Officially employed ?



We have signed QB Fernando Mendoza.



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Con esta firma, la franquicia completó la contratación de los 10 jugadores que integran su generación del Draft NFL 2026, justo antes del inicio del campamento de entrenamiento. Los novatos reportaron este jueves, mientras que los veteranos se incorporarán el 28 de julio y el primer entrenamiento del equipo está programado para el día siguiente.

El contrato de Mendoza deja a un solo jugador de primera ronda sin firmar

Tras el acuerdo de Fernando Mendoza con Raiders, el único jugador de primera ronda que permanece sin contrato es el quarterback Ty Simpson, de Los Angeles Rams.

El movimiento permite a Las Vegas iniciar su preparación con toda su clase del Draft bajo contrato, evitando negociaciones pendientes durante una etapa clave de la pretemporada.

Fernando Mendoza buscará ganar la titularidad en Raiders

Aunque Fernando Mendoza fue elegido con la primera selección global del Draft NFL 2026, el puesto como quarterback titular no está asegurado.

El novato competirá con los veteranos Kirk Cousins y Aidan O’Connell. De acuerdo con el desarrollo de las actividades de temporada baja, Cousins parte con ventaja tras recibir la mayoría de las repeticiones con el primer equipo.

Por su parte, Mendoza trabajó principalmente con el tercer equipo y tuvo participaciones ocasionales con la segunda unidad ofensiva.

La organización incorporó a Kirk Cousins durante el receso entre temporadas con la expectativa de que pueda iniciar la campaña como titular, una decisión que también permitiría desarrollar con mayor calma a Fernando Mendoza antes de darle el control definitivo de la ofensiva.

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