Editorial: por la aprobación de la AB 2222 y por el periodismo latino en California

Para nadie es un secreto que los medios de comunicación, tanto impresos como digitales, han estado sufriendo una grave crisis económica.

El retroceso es nacional; California no se salvó de esta tendencia.

Los cambios tecnológicos, la problemática socioeconómica, el clima de emergencia que vivimos colaboraron con bruscas y severas caídas en la circulación de numerosos medios. Se enfrentan a la contracción de fuentes de ingresos publicitarios, las ventas en la calle y suscripciones. En el último año se le agregó un nuevo enemigo: la extracción ilegal de contenido original mediante Inteligencia Artificial. Los periodistas locales viven un momento difícil. Y un asedio continuo por la administración federal que a menudo los trata como si fueran traidores y terroristas.

Muchos medios han debido reducir la frecuencia de su aparición, recortar el tamaño y la cantidad de páginas, gastar menos a como dé lugar. O directamente cerrar. Más de la tercera parte de las salas de redacción del estado desapareció, a un ritmo de dos por semana.

La ola de despidos continuó en las redacciones por internet, que sufrieron la pérdida de tráfico de búsqueda con cada cambio en sus algoritmos, mientras las plataformas de búsqueda y las redes sociales acaparan los ingresos publicitarios publicando contenido por el que no pagan.

Muchísimos periodistas perdieron sus empleos. Se perdió la experiencia de reporteros, fotógrafos, editores, diseñadores, productores, y los dedicados equipos de avisos y administrativos.

Para los periodistas que quedan, el trabajo es siempre insuficiente, y su calidad está constantemente en jaque.

En los medios latinos se produjo una brusca contracción que devino en la desaparición paulatina pero implacable de la comunidad de lectores informados. Su papel como guía para los inmigrantes se puso en peligro.

Los números lo dicen.

Hace menos de 25 años, Estados Unidos tenía un promedio de unos 40 periodistas por cada 100.000 habitantes, según el California Journalism Review; hoy esa cifra ha caído a solo 7.8 por cada 100,000, un derrumbe de más del 80%.

En California la situación es peor: 6.1 periodistas por cada 100,000 residentes, según la metodología empleada por los autores de la legislación. En esto estamos en el lugar 42 de los 50 estados, según el Comité de Ingresos y Tributación de la Asamblea.

Sufre las consecuencias el público lector, cuyas opciones de información han mermado. Simultáneamente ya se impone la generación de contenido “trendy, viral, clicky, y sexy” con resultados nefastos.

Y los más damnificados son aquellos para quienes los medios tradicionales constituían su ventana a la integración en la sociedad: la juventud y los inmigrantes.

Para sobrevivir las publicaciones no tienen otra alternativa que buscar el reconocimiento oficial a su contribución crucial a la sociedad.

Una contribución importante es la propuesta de ley AB 2222, Ley de Empleo y Sostenibilidad de las Redacciones Comunitarias (y Community NEWS por sus iniciales en inglés).

El asambleísta Christopher M. Ward, un demócrata de San Diego, quien introdujo la pieza legislativa en enero, describe su visión: “Los californianos merecen un ecosistema sólido de noticias locales capaz de exigir cuentas a los gobiernos locales de manera efectiva, informar a los votantes y fomentar la cohesión comunitaria”.

La ley crea un mecanismo de adjudicación de créditos fiscales destinados a conservar los puestos existentes en medios calificados a razón de $20,000 por cada uno de los primeros cinco periodistas de tiempo completo y $15,000 por cada periodista adicional. Además, ofrece un crédito adicional de $15,000 por cada nuevo puesto periodístico de tiempo completo que cree un medio calificado.

Para los medios sin personal la contratación de su primer periodista de tiempo completo podría generar hasta $35,000 en créditos ?$20,000 por el puesto y otros $15,000 por tratarse de una nueva plaza?. Incluso propietarios que trabajan como periodistas podrían calificar, si cumplen ciertos requisitos legales, como se detalla en el sitio de Rebuild Local News

¿Y el costo? Sí, el dinero provendría de los ingresos fiscales del estado de California en el Fondo General, lo que reduciría los ingresos fiscales del estado. Según el Departamento de Finanzas, serían $19 millones en 2026–27, $43 millones en 2027–28 y $42 millones en 2028–29-

Sin embargo, una cláusula dentro de la AB 2222 eliminará el gasto. Esta segunda medida tributaria afecta a ciertas grandes corporaciones y a su deducción de altos salarios, según nuevas reglas federales a las que California – como muchos otros estados – se adaptaría. La nueva legislación fiscal federal impide a las empresas deducir salarios por más de un millón de dólares. Gracias a estos pagos California saldría ganando 10 millones de dólares en el primer año, 15 en el segundo y 23 en el tercero.

Pero los números son proyecciones, lo que llevó al Departamento de Finanzas a oponerse oficialmente a la AB 2222. Creemos que es una reacción errónea.

La AB 2222 fue aprobada por la Asamblea, y enviada al Senado donde ya se encuentra esperando un voto crucial del plenario.

La batalla por la AB 2222 no se da en el vacío.

Latino Media Collaborative figuró entre los primeros partidarios registrados de la medida AB 2222 y contribuyó a presentarla públicamente como una infraestructura esencial para los medios. Posteriormente, American Community Media, ayudó a explicar y promover el crédito reembolsable entre los pequeños editores étnicos y comunitarios.

Esta vez, se puede decir que al organizarse, los medios, tanto latinos como de otras comunidades, ejercieron una influencia considerable sobre los destinos de la legislación.

Pero queda por ver cuál será la posición del gobernador Gavin Newsom, que no se ha pronunciado abiertamente.

La AB 2222 merece ser aprobada por el Senado. La Asamblea debe aprobar en un voto de concurrencia las enmiendas de la Cámara Alta. El gobernador Gavin Newsom debe rubricar su firma y convertir la propuesta en Ley.

La AB 2222 ayudará a la recuperación de un sector especialmente golpeado y que tiene una extraordinaria importancia sobre la salud cívica de nuestra población. Es un salvavidas que se arrojaría a los medios estatales, al que se pueden aferrar para quedarse a flote y con el resto de sus fuerzas llegar a la costa para comenzar a caminar por sí sola de nuevo.

Frente a la adversidad seguimos nuestra misión de averiguar las verdades y hacérselas conocer a nuestro público. Lo dijimos ya en 2021 y lo repetimos: en estos tiempos de desinformación y mentiras, cuando la democracia depende de la difusión de la verdad, cuando la noticia veraz y el periodismo real son reemplazados por ideas conspirativas no verificadas en los medios sociales y desinformación planificada, es más importante aún nuestra misión.

