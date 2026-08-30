Nepal advierte de una crecida en la zona de la violenta inundación

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres nepalí (NDRRMA) advirtió este domingo de un aumento del caudal en la cuenca del Bhote Koshi, donde una riada el miércoles ha causado casi 700 muertos entre Nepal y el Tíbet y casi 3,000 desaparecidos.

“Según la Oficina de Policía del Distrito de Rasuwa, el caudal del río Bhote Koshi ha aumentado”, informó la NDRRMA en un comunicado difundido esta mañana, después de solicitar que se extremen las medidas de precaución en las zonas aledañas al río.

No obstante, la agencia gubernamental indicó que por el momento no hay riesgo de “inundaciones importantes”.

La cifra de muertos por la devastadora riada del miércoles en la cuenca del Bhote Koshi se acerca ya a los 700, mientras Nepal y China continúan las labores de rescate contra el reloj para seguir localizando a personas atrapadas por la subida del nivel del río y han comenzado ya a enterrar a personas sin identificar.

Además, el número de personas en paradero desconocido se mantiene en casi 3,000 en Nepal y el Tíbet.

La saturación de las morgues y el rápido deterioro de los cadáveres recuperados en los ríos ha obligado a las autoridades locales, como en el distrito de Nawalparasi Este (Nawalpur), a iniciar la toma masiva de muestras de ADN antes de proceder a sepultar los cuerpos no identificados o irreconocibles en zonas forestales comunitarias.

Los equipos de rescate, que ya han auxiliado a más de 7,500 personas, siguen intentando localizar a afectados atrapados en el lodo y a quienes quedaron incomunicados después de que puentes y carreteras fueran arrasados por la riada.

Por su parte, China aumentó a 16 la cifra de muertos por el deslave ocurrido en la región autónoma del Tíbet y 546 personas continúan desaparecidas, dijeron medios estatales este domingo al citar a funcionarios locales.

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