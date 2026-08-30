Predicción del clima en Dallas, Texas para este domingo 30 de agosto

Este domingo 30 de agosto se espera que la temperatura en Dallas, Texas, aumente hasta un máximo de 102 grados Fahrenheit (39ºC). La probabilidad de lluvia será del 1% y habrá cielos despejados. Además, las predicciones estiman ráfagas de viento de hasta 8.08 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 81 grados Fahrenheit (27ºC), con una probabilidad de precipitación del 1%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 8.08 millas por hora.

La sensación térmica, es decir, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 106ºF (41ºC) de máxima y 106ºF (41ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:00 h y se marchará a las 19:55 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que se esperan cielos sin nubes. Las temperaturas variarán entre los 81 y los 102 grados Fahrenheit (27 y 39ºC). De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la Big D será del 3% por la mañana, 3% por la tarde y 3% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar todos los días nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. El mes más cálido del año en Dallas es agosto, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

Por otro lado, la temporada fresca dura otros tres meses, de noviembre a febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para finalizar, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes comprendido en este periodo con más lluvias, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

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