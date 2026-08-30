“¿Qué clase de persona roba a los muertos?”: arrestan a tres sospechosos por saquear mausoleos en EE.UU.

Tres personas de Indiana fueron arrestadas por su presunta participación en una serie de robos cometidos en mausoleos y nichos funerarios en distintas partes de Estados Unidos, donde las autoridades aseguran que sustraían joyas y otros objetos de valor dejados como recuerdos junto a los restos cremados de seres queridos.

La investigación, que involucra a agencias policiales de varios estados, ha permitido identificar al menos 20 casos en Florida, aunque los detectives creen que el número de víctimas podría ser mucho mayor.

La Oficina del Sheriff del Condado de Orange, en Florida, pidió a las personas que tienen familiares enterrados en cementerios revisar sus nichos para comprobar que las pertenencias que dejaron como recuerdo continúan allí.

“¿Qué horrible persona eres si decides robarle a los muertos?”, cuestionó un portavoz de la oficina del sheriff en un video en el que solicitó ayuda de la ciudadanía para identificar a los sospechosos.

Según las autoridades, los implicados ingresaban a cementerios y abrían nichos de mausoleos para retirar joyas y objetos personales que las familias habían dejado junto a las urnas con las cenizas de sus seres queridos.

Tres arrestos y una investigación que abarca varios estados

Los sospechosos fueron identificados como Drake Lee Milam, de 33 años; Angela Christine Garrett, de 52; y Porsche Roschell Bancroft, de 32.

Milam y Garrett fueron arrestados en Indiana pocos días después de que las autoridades difundieran información sobre la investigación. Bancroft, identificada en documentos judiciales como novia de Milam e hija de Garrett, se entregó en la cárcel del condado de Seminole, Florida.

Su comparecencia inicial está programada para el 22 de septiembre en Sanford, Florida, mientras que el juicio está previsto para el 8 de febrero.

Milam y Garrett serán extraditados a Florida para enfrentar los cargos correspondientes, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Orange.

Los tres enfrentan diferentes acusaciones, entre ellas dañar o retirar una tumba o monumento, alterar el contenido de una tumba o sepulcro y hurto mayor de más de $20,000, de acuerdo con las autoridades.

La investigación continúa para determinar el alcance total de la presunta cadena de robos.

Las cámaras captaron los robos en los mausoleos

Videos de cámaras de seguridad obtenidos por las autoridades aparentemente muestran a los tres sospechosos ingresando a mausoleos y abriendo nichos con frentes de vidrio.

En esas imágenes, según la policía, se observa cómo retiran objetos de los espacios donde se exhiben urnas con restos cremados y recuerdos familiares antes de abandonar los cementerios.

El recorrido habría abarcado una amplia zona del país.

“Han estado en todas partes, desde Oklahoma City hasta Minnesota y Texas, y aquí en Florida”, explicó un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange.

Las autoridades también señalaron que los sospechosos habrían visitado Georgia, Iowa, Carolina del Norte y Buffalo, en el estado de Nueva York. La investigación igualmente los vincula con posibles robos en Illinois y Nueva Jersey.

“Imaginen perder a su esposa o esposo y colocar su anillo de bodas, y el suyo, en el nicho, solo para que unos ladrones se los roben buscando dinero fácil”, señaló el portavoz.

Anillos de boda y recuerdos familiares entre los objetos robados

Los reportes policiales de Florida muestran que los objetos desaparecidos no solo tenían un valor económico, sino también un profundo significado sentimental para las familias.

En uno de los casos, un hombre informó que del nicho de su esposa fallecida desaparecieron sus anillos de matrimonio, además del anillo de graduación de ella, correspondiente a la promoción de 1992 de Miami Southridge Senior High School. El anillo era de plata y tenía una piedra azul.

En otro caso, una mujer denunció el robo de un anillo que le había regalado a su esposo fallecido para conmemorar sus 25 años de trabajo en The Walt Disney Co.

Un padre reportó la desaparición del anillo de graduación de su hija, correspondiente a la promoción de 1972 y también con una piedra azul.

Otra familia denunció que desapareció del nicho de un hombre una cadena de oro de 22 pulgadas con un ancla. De acuerdo con la denuncia, el fallecido había expresado su deseo de ser enterrado con esa joya.

También se reportó el robo de un anillo de matrimonio de oro, dos aretes de oro, dos anillos de oro y una pulsera de oro que una familia había colocado junto a los restos de una esposa y madre.

En otro caso, un hombre denunció la desaparición del anillo de bodas de platino y diamantes de su esposa fallecida, además de un diamante que le había regalado cuando se comprometieron.

Entre los afectados también figura la familia de Charles Taaffe, antiguo coordinador ofensivo del equipo de fútbol de la Universidad de Florida Central. Su esposa informó que dos anillos de campeonato de oro habían desaparecido del lugar donde estaban enterrados sus restos.

Al menos $35,000 en objetos fueron robados en Florida

En Florida, las autoridades han identificado hasta ahora bienes sustraídos por un valor aproximado de $35,000, correspondientes a casos registrados en los condados de Orange, Seminole y Hillsborough.

Sin embargo, la Oficina del Sheriff del Condado de Orange insistió en que el monto económico no es lo más importante.

“Que perturben el lugar de descanso final de un ser querido y se lleven preciadas reliquias familiares es profundamente doloroso”, señaló la agencia.

Las autoridades reconocieron que ninguna detención puede revertir el daño sufrido por las familias.

La investigación continúa mientras los detectives intentan localizar a otras posibles víctimas y determinar si existen más cementerios afectados fuera de los casos que ya han sido identificados.

Autoridades piden revisar los nichos de familiares fallecidos

Ante la posibilidad de que existan más víctimas que todavía no sepan que sus familiares fueron afectados, las autoridades hicieron un llamado a revisar los nichos y mausoleos.

“Si tiene un familiar descansando en un cementerio, tómese un momento para revisar su nicho y asegurarse de que los objetos que colocó allí sigan en su lugar”, pidió la Oficina del Sheriff del Condado de Orange.

Las personas que tengan información sobre la investigación o crean que sus familiares podrían haber sido víctimas pueden comunicarse con Central Florida Crimeline al 800-423-TIPS (8477).

Las autoridades buscan establecer el verdadero alcance de una investigación que, hasta ahora, ha revelado una cadena de presuntos saqueos de mausoleos que atravesó varios estados y convirtió recuerdos familiares dejados junto a los muertos en el objetivo de los delincuentes.

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