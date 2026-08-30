Tres estudiantes de 14 años resultan heridos en un apuñalamiento en una secundaria de Texas

Tres estudiantes de 14 años resultaron heridos el viernes durante un apuñalamiento ocurrido en Americas High School, en El Paso, Texas, en un incidente que las autoridades calificaron como un “ataque aislado”.

Un adolescente de 14 años fue detenido en relación con el hecho, informó la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso. El sospechoso enfrenta al menos tres cargos por agresión agravada con un arma mortal, según el comandante Jerome Washington.

Las autoridades recibieron alrededor de las 8:30 a. m. un reporte sobre una persona con un cuchillo cerca del campo de béisbol de la escuela.

De acuerdo con Washington, dos de los estudiantes resultaron heridos cuando intentaban intervenir para ayudar a un tercer compañero.

Las víctimas son dos adolescentes varones y una adolescente, todos de 14 años. Los tres fueron trasladados a hospitales locales debido a las heridas provocadas por el arma blanca.

Las autoridades informaron que los tres se encontraban en condición estable. Posteriormente, dos de los estudiantes fueron dados de alta.

Detienen a un adolescente cerca de la escuela

La policía del distrito escolar logró detener al sospechoso cerca del plantel sin que se registraran incidentes adicionales.

Washington señaló que el adolescente enfrenta al menos tres cargos por agresión agravada con un arma mortal. Sin embargo, las autoridades no han confirmado si el sospechoso es estudiante de Americas High School.

La Oficina del Sheriff del Condado de El Paso continúa investigando las circunstancias que llevaron al ataque, con asistencia de los Texas Rangers y de la Policía del Distrito Escolar Independiente de Socorro.

“Nuestros investigadores están trabajando activamente para determinar las circunstancias que llevaron al incidente”, declaró Washington durante una conferencia de prensa.

Hasta el momento, las autoridades no han informado qué desencadenó el enfrentamiento ni cuál era la relación entre el sospechoso y los tres estudiantes heridos.

Americas High School fue puesta bajo confinamiento

Tras el ataque, la escuela fue puesta bajo lockdown como medida de precaución mientras los agentes aseguraban el área.

El Distrito Escolar Independiente de Socorro informó que el resto de los estudiantes y el personal se encontraban a salvo y bajo la supervisión de profesores y trabajadores de la institución.

“Todos los demás estudiantes y miembros del personal están a salvo bajo la supervisión de profesores y personal”, indicó el distrito en un comunicado.

Las autoridades escolares también anunciaron que estarán disponibles servicios de orientación y apoyo para los estudiantes y trabajadores afectados por el incidente.

Michael Najera, presidente de la junta del Distrito Escolar Independiente de Socorro, afirmó que la seguridad de la comunidad escolar continúa siendo la principal prioridad.

“Nada es más importante para nosotros que la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y empleados”, señaló Najera.

El funcionario agregó que el distrito continuará trabajando con las autoridades mientras avanza la investigación y que mantendrá su atención en brindar apoyo a estudiantes, empleados y familias.

Autoridades continúan investigando el ataque

El senador estatal de Texas César Blanco también reaccionó al incidente y afirmó que su oficina mantiene comunicación con funcionarios locales y estatales.

“Estoy profundamente entristecido por la violencia sin sentido en Americas High School”, manifestó Blanco en un comunicado, en el que expresó su solidaridad con los estudiantes, sus familias, profesores y trabajadores afectados.

La investigación permanece abierta. Las autoridades aún buscan determinar las circunstancias que precedieron al apuñalamiento y qué provocó el ataque dentro o en las inmediaciones del plantel.

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