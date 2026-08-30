Un policía murió y otro resultó herido tras tiroteo en un parque de Carolina del Sur

El oficial de policía Christopher DeLong, de 29 años, murió en el cumplimiento de su deber y su compañero resultó herido después de que un hombre abriera fuego contra ambos durante un enfrentamiento ocurrido el sábado en un parque de Columbia, Carolina del Sur.

DeLong fue trasladado a un hospital junto con el oficial David Dymock, también de 29 años. DeLong murió durante una intervención quirúrgica, mientras que Dymock permanece hospitalizado en condición estable.

El sospechoso, identificado por las autoridades como Adam Dowdy, de 33 años, también murió durante el intercambio de disparos.

El Departamento de Policía de Columbia informó inicialmente que al menos dos agentes habían sido baleados durante el incidente y que el lugar había quedado asegurado. Las autoridades indicaron posteriormente que no existía una amenaza adicional para la comunidad.

La investigación está a cargo de la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur (SLED).

El tiroteo comenzó después de una denuncia por violencia doméstica

La cadena de acontecimientos comenzó alrededor de las 9:30 a.m., cuando una mujer llamó a la policía para denunciar que Dowdy había violado una orden de protección en su contra.

Según el jefe de la Policía de Columbia, Skip Holbrook, la mujer aseguró que Dowdy había ingresado a su vivienda y estaba destruyendo objetos de su propiedad.

DeLong acudió al domicilio, pero el sospechoso ya había escapado cuando llegó. La mujer proporcionó a los agentes su nombre y una descripción del automóvil que conducía.

El oficial abandonó la vivienda alrededor de las 10:30 a.m.

Unos 20 minutos después, DeLong recibió otra llamada, esta vez relacionada con un individuo sospechoso que se encontraba cerca de un parque.

Cuando llegó al lugar, encontró a Dowdy junto a su vehículo.

Dymock acudió como agente de respaldo alrededor de las 10:41 a.m.

Cuatro minutos después, Dymock informó que tanto él como DeLong habían recibido disparos. También comunicó que el sospechoso había sido abatido.

DeLong dejó a una esposa y dos hijos

DeLong llevaba aproximadamente dos años trabajando para el Departamento de Policía de Columbia. Estaba casado con Hannah, de 28 años, con quien tenía dos hijos.

La muerte del agente dejó a su familia sumida en el dolor.

En una publicación en Facebook, Hannah describió a su esposo como el amor de su vida y lamentó que sus hijos tendrán que crecer sin su padre.

“Estoy desconsolada. Mi persona. Mi amor. El mejor papá para nuestros bebés y la persona con la que he estado desde que tenía 16 años fue asesinado hoy en el cumplimiento de su deber”, escribió.

La mujer agregó: “Las decisiones egoístas de alguien me quitaron a la única persona que amaba y que sabía que siempre tendría, y ahora mis bebés tienen que crecer sin su papá”.

Hannah también reconoció que todavía no logra procesar lo ocurrido.

“No puedo procesar esto. Quiero despertar de esto”, escribió.

La abuela del oficial, en otra publicación, confirmó que DeLong murió durante la cirugía.

Su compañero permanece estable

Dymock también resultó herido durante el enfrentamiento y fue trasladado a un hospital. Las autoridades informaron que se encuentra en condición estable.

El agente aparece en fotografías junto a su esposa, Lauren.

Mientras tanto, familiares, compañeros y autoridades han expresado su pesar por la muerte de DeLong y han destacado tanto su trabajo policial como su papel dentro de su familia.

El alguacil del condado de Kershaw, Lee Boan, dijo que DeLong hizo “el sacrificio máximo” al servir a los demás.

La Asociación de Bomberos de Columbia también rindió homenaje al agente.

“Detrás de la insignia había un esposo, un padre, un amigo y un hombre que respondió al llamado de servir sabiendo los riesgos que implicaba”, señaló la organización.

El sindicato expresó además sus condolencias a Hannah y a los dos hijos de la pareja.

Dowdy tenía antecedentes criminales

Según Holbrook, Dowdy tenía un historial de arrestos y antecedentes que incluían alteración del orden público, conducir bajo los efectos del alcohol, intoxicación pública, posesión de una sustancia controlada, violaciones de libertad condicional y desacato judicial, entre otros delitos.

El jefe policial señaló que, de acuerdo con la investigación preliminar, Dowdy podría haber estado en libertad bajo fianza por un caso de violencia familiar y agresión de primer grado registrado en DeKalb, Georgia.

Sus antecedentes incluían arrestos en Carolina del Sur, Kentucky, Wisconsin y Georgia.

Las autoridades aún no han establecido qué llevó a Dowdy a disparar contra los oficiales.

La policía también encontró publicaciones en sus redes sociales en las que expresaba una marcada hostilidad hacia los agentes policiales y los calificaba de “tiranos”.

No obstante, las autoridades no han establecido públicamente que esas publicaciones estén directamente relacionadas con el tiroteo.

Investigan las circunstancias del enfrentamiento

La División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur continúa investigando el tiroteo para determinar exactamente cómo se desarrolló el enfrentamiento y qué llevó a Dowdy a disparar contra los agentes.

El Departamento de Policía de Columbia lleva además a cabo las acciones correspondientes tras la muerte de uno de sus oficiales.

El parque donde ocurrió el tiroteo permaneció cerrado mientras los investigadores trabajaban en la escena.

Las autoridades reiteraron que no existe una amenaza adicional para el público.

Para la familia de DeLong, sin embargo, la investigación transcurre mientras comienza una vida que Hannah describió como una pesadilla y en la que sus dos hijos tendrán que crecer sin el padre al que sus seres queridos recuerdan como un esposo dedicado, un padre amoroso y un hombre comprometido con proteger a su comunidad.

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