Balacera en una reunión vecinal en Nueva Jersey deja dos muertos y nueve heridos

Dos personas murieron y otras nueve resultaron heridas después de que un hombre abriera fuego durante una reunión vecinal en Trenton, Nueva Jersey, en las primeras horas del domingo, informaron las autoridades.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 12:25 a.m. en la intersección de Locust Street y Chamber Street, donde la policía encontró a varias personas con heridas de bala tras recibir múltiples reportes de disparos.

De acuerdo con el alcalde de Trenton, Reed Gusciora, el incidente ocurrió durante una “gran reunión de adultos no autorizada” a la que asistieron aproximadamente 200 personas.

Las autoridades todavía no han anunciado arrestos ni han identificado públicamente a las víctimas o al responsable de la balacera.

Una discusión habría provocado el tiroteo

Familiares de algunas de las víctimas dijeron a NBC10 que las personas se habían reunido para un encuentro vecinal y una parrillada antes de que comenzara la violencia.

Según esos testimonios, una discusión entre varios asistentes se intensificó hasta desembocar en el tiroteo.

Una mujer entrevistada por la cadena contó que esperaba noticias sobre su sobrino, quien resultó herido. La mujer explicó que ella misma lo llevó inicialmente a un hospital, aunque posteriormente fue trasladado a Cooper Health, en Camden.

La policía acordonó una entrada del Capital Health Regional Medical Center, ubicado aproximadamente a dos millas del lugar del tiroteo. Un vehículo estacionado frente al área de emergencias también fue retirado por una grúa y presentaba daños visibles, según NBC10.

En la escena, los investigadores colocaron cerca de 40 marcadores de evidencia mientras trabajaban para reconstruir lo ocurrido.

Dos personas murieron y nueve resultaron heridas

Las autoridades confirmaron que dos personas murieron como consecuencia del tiroteo, mientras que otras nueve resultaron heridas.

Algunos de los lesionados fueron trasladados al Capital Health Regional Medical Center, donde familiares y amigos permanecieron durante horas a la espera de información sobre su estado.

El alcalde Gusciora señaló que una de las personas asesinadas estaba intentando reconstruir su vida después de haber salido de prisión.

Por ahora, las autoridades no han divulgado mayores detalles sobre las otras víctimas ni sobre la gravedad de las heridas de los sobrevivientes.

La investigación está a cargo del Grupo de Trabajo de Homicidios de la Fiscalía del Condado de Mercer, con apoyo de otras agencias.

Trenton había impuesto un toque de queda por violencia

El tiroteo ocurrió pocas semanas después de que las autoridades de Trenton implementaran un toque de queda de emergencia durante los fines de semana debido a una serie de incidentes violentos registrados en la ciudad.

Funcionarios locales habían advertido previamente sobre los riesgos asociados con las grandes concentraciones de personas durante la noche y las habían señalado como una preocupación para la seguridad pública.

Los detectives permanecían en el lugar durante las primeras horas del domingo recopilando evidencia y entrevistando a posibles testigos.

Las autoridades tampoco han informado si recuperaron algún arma relacionada con el tiroteo ni han determinado si hubo más de un atacante.

El Grupo de Trabajo de Homicidios de la Fiscalía del Condado de Mercer continúa investigando el caso.

Se espera que la policía y los fiscales proporcionen información adicional a medida que avance la investigación.

Por ahora, las autoridades no han anunciado detenciones relacionadas con la balacera.

Sigue leyendo:

–Arrestan a maestra de Nueva Jersey que abuso de un estudiante de 13 años y quedó embarazada

–Acusan a mujer de Nueva Jersey de matar a golpes a su madre

–Hispano en Nueva Jersey condenado por vender videos sexuales de una adolescente en OnlyFans