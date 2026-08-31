Horóscopo de hoy de Nana Calistar 31 de agosto de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
ARIES – 31 DE AGOSTO DE 2026
No te lamentes por lo que todavía no tienes ni te estés comparando con gente que presume hasta lo que debe, porque cada quien carga su costal y tú ni sabes cuántas mensualidades trae encima. Este 31 de agosto de 2026, Aries, necesitas entender que aquello que has deseado durante meses sí podría comenzar a tomar forma, pero tendrás que dejar la flojera mental y ponerte las pilas. Hay un proyecto, compra o meta personal que parece lejana, pero entre finales de octubre y mediados de noviembre podrías ver resultados bastante buenos si desde ahora trabajas con disciplina y dejas de gastar dinero en pen$dejada y media.
En cuestiones de amistades viene limpia general, como cuando la señora sacaba todo al patio y hasta lo que no estorbaba terminaba en la basura. Una amistad podría necesitar mucho de ti debido a un problema personal o familiar; apóyala hasta donde puedas, pero tampoco quieras convertirte en salvador de todo mundo. Al mismo tiempo descubrirás que otra persona cercana ha estado hablando más de la cuenta, llevando y trayendo información y posiblemente metiéndote en chismes que ni te corresponden. A esas amistades mándalas mucho a la shingada, porque quien verdaderamente te quiere no anda usando tus problemas como tema de sobremesa.
En el amor se aproximan días bastante intensos. Si tienes pareja, habrá momentos muy perros para reconectarse, salir de la rutina y hasta ponerle unas páginas nuevas al Kamasutra, porque últimamente entre pendientes, cansancio y preocupaciones podrían haber dejado la pasión estacionada. Sin embargo, cuida muchísimo tu shingado hocico. Vas a traer la lengua más rápida que el cerebro y podrías soltar una indirecta, comentario o reclamo que termine convirtiendo una noche romántica en audiencia del Ministerio Público. Antes de hablar enojado, cuenta hasta diez; y si sigues enchilado, cuenta hasta cincuenta.
También aparece la posibilidad de un viaje importante para Aries, incluso hacia un destino bastante lejano. París o algún lugar internacional podría comenzar como simple conversación, invitación o sueño y terminar convirtiéndose en un plan verdadero. Ese movimiento no solo sería para turistear y tomarte la fotografía de rigor; podría ayudarte a despejar la mente y definir hacia dónde quieres dirigir tu vida durante los próximos meses.
En salud, no abuses de irritantes, comidas pesadas, alcohol ni desveladas, porque tu estómago podría reclamarte con gastritis o colitis. Si presentas molestias persistentes, atiéndelas profesionalmente en lugar de andar preguntándole a la comadre qué menjurje tomó ella. También procura cuidar rodillas y mantener una buena hidratación; cualquier síntoma relacionado con riñones merece revisión médica y no adivinanzas.
En dinero comenzarás septiembre con ganas de reorganizarte. Puede aparecer un gasto que no tenías contemplado, pero también una oportunidad para recuperar una cantidad, recibir un pago o generar un ingreso adicional. No prestes dinero solamente porque te da pena decir que no, porque después vas a andar cobrando como abonero y todavía terminarás siendo tú el malo.
Y una última cosa: no cuentes tus planes antes de tiempo. Traes proyectos buenos, pero también tienes alrededor personas curiosas que preguntan demasiado y aportan muy poco. No todo mundo necesita saber cuánto ganas, con quién sales, qué estás preparando ni cuál será tu siguiente movimiento. Trabaja calladito, Aries, porque el caldo sabe mejor cuando nadie estuvo metiendo la cuchara. Agosto termina enseñándote que no necesitas anunciar tus próximos pasos: necesitas darlos.
TAURO – 31 DE AGOSTO DE 2026
No quieras correr antes de aprender a caminar, Tauro, porque este 31 de agosto de 2026 vas a traer muchas ideas relacionadas con dinero, negocios y proyectos nuevos, pero todavía no es momento de aventar los ahorros como si fueran confeti de quinceañera. Si alguien llega ofreciéndote el negociazo del siglo, ganancias rápidas o la oportunidad que “jamás volverá a repetirse”, abre bien los ojos y revisa hasta las letras chiquitas. Tu mejor jugada durante las próximas semanas será observar, investigar, ahorrar y estructurar correctamente ese proyecto que tienes rondándote la cabeza.
Entre noviembre y diciembre de 2026 podría presentarse una etapa mucho más favorable para consolidarlo. Lo que construyas con paciencia tendrá mayores posibilidades de funcionar que aquello que hagas por desesperación. Haz cuentas, compara precios, revisa gastos y no metas dinero que necesitas para cubrir compromisos importantes. Recuerda que negocio que comienza con pura emoción y cero planeación muchas veces termina dejando solamente experiencia… y una deuda bien grandota.
También se marca un viaje con amistades que comenzará a tomar forma. Podría haber cambios de fechas, personas que primero digan que sí y después salgan con que siempre no, pero finalmente se acomodarán las cosas. Lo interesante será que durante ese movimiento podrías conocer personalmente a alguien con quien llevas tiempo hablando mediante redes sociales. Si existe química, atracción y confianza, date oportunidad de conocerle sin inventarte una boda desde la primera salida. Una cosa es sentir mariposas y otra andar comprando vestido cuando todavía ni sabes cómo mastica.
Para los Tauro solteros, septiembre comienza movidito en cuestiones del corazón. Podría aparecer una persona de tez clara mediante una amistad, reunión, mensaje inesperado o red social. La atracción podría sentirse rápidamente y eso te sacará de balance porque cuando alguien de verdad te mueve el tapete, por fuera te haces el interesante pero por dentro ya estás escogiendo hasta dónde van a poner el comedor.
Eso sí: no quieras jugar en varias canchas al mismo tiempo. Si estás conociendo a dos o tres personas y les prometes exactamente lo mismo, tarde o temprano se te van a juntar las sucursales y ahí vas a andar queriendo explicar lo inexplicable. El karma tiene muy buena memoria y cobra sin necesidad de mandar recordatorio. Si quieres algo casual, dilo; si buscas una relación, demuéstralo; pero no vendas sentimientos que realmente no tienes.
En cuestiones emocionales viene una etapa para recuperar estabilidad. Esos días en que te sentías sin ganas, preocupado o cargando problemas que ni siquiera eran tuyos comenzarán a quedar atrás. No significa que mágicamente todo desaparecerá, sino que empezarás a identificar qué situaciones te drenan y cuáles sí merecen tu energía. Busca hábitos, apoyo y espacios que te ayuden a sentirte mejor; si la ansiedad o la tristeza se vuelven persistentes o interfieren con tu vida cotidiana, buscar ayuda profesional también es una decisión inteligente.
En el trabajo podrías recibir una noticia relacionada con responsabilidades, horarios o un pendiente que creías detenido. No discutas por cualquier cosa ni te enganches con compañeros chismosos, porque alguien podría querer sacarte información para después adornarla a su conveniencia. Habla solamente lo necesario y deja que tus resultados hagan el escándalo.
Con la familia será importante poner límites. Has permitido ciertas situaciones por evitar pleitos, pero guardar demasiado también te llena el buche hasta que explotas por cualquier tontería. Aprende a decir lo que necesitas sin gritar ni aventar indirectas.
Cierras agosto entendiendo algo importante: no necesitas tener resuelta toda tu vida para comenzar septiembre con el pie derecho. Organiza tus dineros, cuida tu corazón, selecciona mejor tus compañías y deja de regresar emocionalmente a lugares donde ya comprobaste que no eras feliz. Lo que viene puede ser muy bueno, Tauro, pero tendrás que ponerte más perro para elegir lo que te conviene y no solamente lo que momentáneamente te calienta el boiler.
GÉMINIS – 31 DE AGOSTO DE 2026
No permitas que ninguna persona venga a robarte la paz que tanto trabajo te ha costado recuperar, Géminis. Este 31 de agosto de 2026 necesitas seleccionar muy bien tus batallas, porque vas a traer el carácter medio atravesado y cualquier comentario fuera de lugar podría hacerte brincar como comal con agua. No todo merece respuesta, explicación ni mentada de madre; algunas personas solamente buscan picarte las costillas para verte reaccionar y después hacerse las víctimas. Aprende a dejarlas hablando solas, porque cuando dejas de alimentar el circo hasta los payasos buscan otra función.
Se aproximan movimientos importantes en tu economía. Una entrada de dinero, pago atrasado, comisión, venta o ingreso que no contemplabas podría darte oportunidad de acomodar varias cuentas. Sin embargo, así como llegue podrías querer gastarlo. Cuidado con las compras de último momento, porque traerás el “para eso trabajo” bien atravesado y cuando revises la cuenta vas a querer devolver hasta lo que ya estrenaste. Date gustos, sí, pero primero resuelve pendientes y guarda una parte para las próximas semanas.
En cuestiones laborales se abre una puerta interesante. Podría tratarse de una propuesta, colaboración o proyecto que inicialmente no te convenza del todo, pero que al analizarlo encontrarás posibilidades de crecimiento. Tienes varios sueños guardados que no has podido materializar por falta de capital, contactos o porque simplemente no sabías por dónde comenzar. Durante septiembre podrías encontrar una persona con experiencia que te dé una idea, recomendación o contacto clave. Escucha consejos, pero tampoco entregues tu proyecto completito al primero que llegue sonriendo; una cosa es recibir ayuda y otra regalar el mole junto con la receta.
También aparece un viaje o vacaciones para Géminis. Puede surgir casi de último momento y será justamente lo que necesitas para despejarte. Has acumulado cansancio mental por querer resolver trabajo, familia, dinero y problemas ajenos al mismo tiempo. Necesitas desconectarte un poco para volver a escuchar tus propias ideas. Incluso durante un viaje, reunión o salida podrías obtener inspiración para algo que posteriormente se convierta en una fuente adicional de ingresos.
En el amor viene movimiento del bueno. Si estás soltero o soltera, podrían aparecer dos posibilidades sentimentales muy diferentes: una persona que te ofrezca emoción inmediata y otra que avance más despacio pero muestre mayor estabilidad. No te deslumbres únicamente porque alguien te diga exactamente lo que quieres escuchar. Observa hechos, porque hocicos enamorados abundan, pero gente responsable emocionalmente ya está más escasa que aguacate barato.
Si tienes pareja, evita discutir por suposiciones. Una reacción en redes sociales, mensaje o comentario podría despertar celos y hacerte construir una película completa sin tener siquiera el tráiler. Pregunta antes de acusar. Y también revisa tus propias acciones, porque algunas veces exiges transparencia mientras tú escondes conversaciones “porque no significan nada”. No hagas cosas buenas que parezcan malas ni malas que quieras disfrazar de buenas.
En tu entorno familiar o social habrá tensión por una persona que quiere imponer su voluntad. No tienes obligación de resolverle la vida ni cambiar tus planes para evitar que se moleste. Establecer límites no significa dejar de querer; significa evitar que te agarren de su puerquito.
Además, presta atención a tu descanso. Traer la cabeza llena de pendientes puede hacerte dormir mal, levantarte cansado y andar durante el día con menos paciencia que cajera cinco minutos antes del cierre. Organiza horarios y deja el teléfono un rato antes de dormir.
Cierras agosto con posibilidades bastante buenas, Géminis, pero tu principal trabajo será no sabotear lo que está comenzando a crecer. Hay dinero que puede mejorar, proyectos que pueden tomar forma, un viaje que puede acomodarte las ideas y oportunidades sentimentales que podrían sorprenderte. No quieras resolver septiembre completo desde el último día de agosto. Camina con calma, cuida tus planes y recuerda: la oportunidad correcta no siempre llega haciendo ruido; algunas veces llega bajito, y por andar atendiendo el mitote uno ni cuenta se da.
CÁNCER – 31 DE AGOSTO DE 2026
Tienes un carácter más fuerte de lo que muchas personas imaginan, Cáncer, y este 31 de agosto de 2026 vas a necesitar sacarlo, pero con inteligencia, porque una cosa es poner límites y otra andar aventando la chancla a cualquiera que te mire feo. Sabes perfectamente qué quieres y hacia dónde deseas moverte; el problema aparece cuando permites que críticas pen$dejas, comentarios de gente metiche o la opinión de quien ni siquiera tiene su vida resuelta comiencen a hacerte dudar de tus decisiones. Que hablen. Mientras ellos gastan saliva, tú utiliza ese tiempo para avanzar.
Se marca una etapa bastante buena para demostrar de qué estás hecho. Un asunto que anteriormente te daba inseguridad comenzará a acomodarse y vas a darte cuenta de que tenías más capacidad de la que creías. Eso sí, evita contar cada paso que das. Hay personas alrededor que preguntan demasiado, no porque quieran verte triunfar, sino porque necesitan material fresco para el mitote.
En el dinero para Cáncer tendrás que caminar con pies de plomo. Durante septiembre podrías enfrentarte a un gasto importante y, si comienzas el mes despilfarrando, hacia finales vas a andar contando hasta las monedas que aparecen debajo del sillón. No firmes compromisos económicos sin leerlos, evita prestar cantidades que no estés dispuesto a perder y piensa dos veces antes de comprar algo costoso solamente por impulso. Podría aparecer una oportunidad interesante para incrementar tus ingresos, pero necesitará organización y paciencia antes de dejar ganancias.
En cuestiones del corazón se aproxima movimiento sabroso. Si estás soltero o soltera, tendrás oportunidades para conocer personas nuevas y hasta para recibir unas buenas caricias de esas que acomodan el ánimo y despeinan hasta las ideas. Disfruta, pero date tu lugar. No necesitas demostrarle nada a nadie ni aceptar migajas simplemente porque alguien te gusta mucho. Quien verdaderamente quiera conocerte tendrá que mostrar interés con acciones y no únicamente aparecer a medianoche preguntando ese famoso “¿qué haces?” que ya sabemos perfectamente para dónde va.
Si tienes pareja, habrá oportunidad de mejorar la comunicación y recuperar cercanía, pero evita guardar molestias hasta explotar. Tu costumbre de decir “no pasa nada” cuando traes tres corajes, dos decepciones y una mentada atorada solamente termina complicando las cosas. Habla cuando algo te moleste, pero hazlo antes de que tu cabeza escriba veinte capítulos de una novela que posiblemente ni existe.
También deberás mandar mucho a la mierda a quien únicamente se acerca cuando necesita favores, dinero, contactos o apoyo emocional. Ya estuvo bueno de funcionar como centro de atención gratuito para gente que desaparece cuando eres tú quien necesita algo. Durante los próximos días vas a descubrir quién realmente está contigo y quién solamente estaba disfrutando de tus beneficios.
Una noticia proveniente del extranjero o de una persona que vive lejos podría alegrarte bastante. Puede estar relacionada con familia, trabajo, un trámite, invitación o posibilidad futura de viaje. No necesariamente significará movimiento inmediato, pero sí podría abrir una puerta que hace meses no contemplabas.
En salud, pon atención a molestias persistentes relacionadas con cabeza o pecho y no las minimices; si aparecen síntomas fuertes, nuevos o recurrentes, lo adecuado es buscar valoración médica. También procura dormir mejor, hidratarte y bajarle un poco al estrés. Tu cuerpo no es máquina de tortillas para traerlo trabajando día y noche sin mantenimiento.
Y hablando de cuerpo, llegó el momento de atender ese cuerpazo criminal. No por darle gusto a nadie, sino porque necesitas recuperar energía y sentirte mejor contigo. Movimiento físico, alimentación más ordenada y descanso pueden ayudarte mucho durante septiembre.
Terminas agosto entrando en una etapa donde podrás conseguir bastante de lo que te propongas, pero los resultados no aparecerán por obra del Espíritu Santo mientras tú estás acostado viendo quién se conectó. Cáncer: septiembre premiará la constancia, no las prisas. Haz lo tuyo, administra tus dineros, selecciona mejor a quién le das acceso a tu vida y no vuelvas a hacerte chiquito para caber en lugares donde claramente ya te quedó grande el destino.
LEO – 31 DE AGOSTO DE 2026
Ya deja de fingir sentimientos que no existen, Leo, porque este 31 de agosto de 2026 vas a comenzar a cuestionarte muchas cosas que durante meses preferiste dejar debajo del tapete. Si tienes pareja y la relación ya no te llena el tanque, no tienes por qué seguir actuando como protagonista de novela solamente para mantener contenta a la otra persona. Una relación necesita reciprocidad, deseo, respeto y ganas de seguir construyendo; si solamente uno está empujando la carreta mientras el otro va sentado comiendo cacahuates, tarde o temprano alguien terminará hasta la madre.
Antes de tomar una decisión definitiva, habla claro. No amenaces con terminar cada vez que discutan ni utilices el silencio para castigar. Si todavía existe amor, busquen soluciones; pero si llevas tiempo sintiéndote vacío y únicamente permaneces por costumbre, miedo o compromiso, tendrás que preguntarte cuánto más quieres prolongar algo que ya perdió sentido. Cerrar un ciclo duele, pero vivir permanentemente en uno que ya caducó también.
Los últimos días de agosto y el comienzo de septiembre traerán mucha reflexión. Vas a mirar hacia atrás y reconocer decisiones que hoy habrías tomado de manera diferente. No utilices eso para castigarte. Lo pasado sirve como escuela, no como domicilio permanente. También comenzarás a preguntarte qué quieres lograr antes de terminar 2026 y ahí podría nacer una decisión relacionada con trabajo, dinero o un proyecto personal que cambiará tus prioridades.
En el terreno laboral se aproxima movimiento. Una propuesta, cambio de responsabilidades o posibilidad de generar dinero por otra vía podría aparecer durante septiembre. No la descartes solamente porque implique salir de tu zona cómoda. Investiga, pregunta y analiza números. Traes capacidad para crecer económicamente, pero últimamente has esperado demasiado el momento perfecto, y ese condenado momento casi nunca llega con mariachi y pancarta.
También necesitarás fortaleza porque podría llegar una noticia poco agradable relacionada con una persona cercana o situación familiar. No te adelantes imaginando tragedias; atiende los hechos conforme aparezcan y evita cargar con problemas que todavía ni existen. Tu tendencia será querer resolver todo inmediatamente, pero algunas situaciones necesitarán tiempo.
Dentro de la familia podría presentarse una separación, distanciamiento o incluso conversación relacionada con divorcio. Evita convertirte en juez matrimonial. Puedes escuchar y apoyar, pero no tomes partido basándote únicamente en una versión, porque después los involucrados se contentan y tú quedas como la vieja mitotera que ya había repartido hasta los muebles.
También aparece energía relacionada con embarazo o noticia de embarazo dentro del entorno familiar. Si personalmente no buscas tener hijos, toma decisiones responsables sobre anticoncepción y no dejes algo tan importante a la suerte, porque después el “no creo que pase nada” termina convertido en bautizo con tamales.
En cuestiones de amistades, abre bien los ojos. Existe gente que no necesariamente quiere aquello que tienes; simplemente le molesta verte avanzar. No necesitas vivir pensando que todo mundo te envidia, pero sí aprender a distinguir entre una crítica constructiva y alguien que constantemente minimiza tus logros. No reveles información privada a quien ya te demostró que tiene el hocico más flojo que puerta de cantina.
Una noticia procedente del extranjero o de alguien que vive lejos podría cambiarte el ánimo para bien. Puede relacionarse con una invitación, trámite, oportunidad laboral, visita o posibilidad de viajar más adelante. Algo que dabas por detenido podría comenzar nuevamente a moverse.
En el amor, si estás soltero, no regreses con alguien únicamente porque te agarró la nostalgia. Septiembre traerá posibilidades nuevas y necesitarás espacio emocional para reconocerlas.
Leo, cierras agosto con una limpia necesaria de pensamientos, relaciones y prioridades. No necesitas demostrarle a nadie que eres fuerte cargando cosas que ya te están quebrando la espalda. Tu verdadera fortaleza estará en saber qué conservar, qué transformar y qué mandar definitivamente a la shingada. Septiembre puede abrirte caminos importantes, pero primero tendrás que dejar de estacionarte frente a puertas que desde hace tiempo sabes que ya están cerradas.
VIRGO – 31 DE AGOSTO DE 2026
Cuida mucho lo que comes, pero todavía más lo que sale de tu boca, Virgo, porque este 31 de agosto de 2026 vas a traer la lengua más filosa que cuchillo de taquero y podrías terminar diciendo cosas que llevabas tiempo guardando. El problema no será hablar claro, sino la manera en que lo hagas. Cuando te enojas sabes perfectamente dónde le duele a cada persona y tienes esa maña de aventar el comentario exacto para dejarla pensando tres días. Después se te baja el coraje, llega el arrepentimiento y quieres recoger las palabras como si fueran frijoles tirados. Piensa antes de hablar, porque una disculpa ayuda, pero no siempre borra el madrazo.
También presta atención a tu alimentación. Tu cuerpo podría ponerse más delicado ante excesos, comidas demasiado pesadas, irritantes o desórdenes de horario. No necesitas vivir comiendo lechuga como conejo castigado, simplemente organizarte mejor. Si notas molestias digestivas persistentes, atiéndelas profesionalmente y no esperes a que el cuerpo tenga que mandarte un oficio membretado.
En cuestiones económicas, aguas con los juegos de azar, apuestas o decisiones tomadas por impulso. No pinta como etapa para andar tentando a la suerte pensando que de veinte pesos vas a sacar para escriturar la casa. Cuida tu dinero porque durante septiembre aparecerá algo en lo que sí valdrá la pena utilizarlo: una compra necesaria, reparación, proyecto o compromiso que no tienes contemplado todavía. Tu mejor apuesta será administrar correctamente lo que ya tienes.
La familia tendrá un papel fundamental durante los próximos días. Una reunión, comida, celebración o simple conversación podría hacerte recordar que has estado demasiado ocupado resolviendo pendientes y dejando para después a personas importantes. No esperes una fecha especial para acercarte. A veces una llamada de diez minutos vale más que cualquier regalo comprado de último momento.
Además, alguien de tu familia podría darte un consejo relacionado con trabajo o proyectos que inicialmente te parecerá demasiado sencillo, pero terminará acomodándote varias ideas. Escucha antes de decir “eso ya lo sé”, porque precisamente por creer que sabemos todo algunas veces seguimos atorados en el mismo hoyo.
En el terreno laboral se empieza a mover una situación que permanecía lenta. Septiembre podría traerte oportunidad de demostrar capacidad, asumir una responsabilidad distinta o comenzar algo por tu cuenta. No esperes resultados inmediatos. Lo que hagas durante las primeras semanas del mes podría comenzar a dejar frutos hacia octubre.
En el amor tendrás días medio revueltos. Una persona del pasado podría aparecer en tus pensamientos, sueños o incluso mediante alguna señal en redes sociales. Quizás te dé por revisar perfiles que juraste no volver a visitar y ahí vas a andar de investigador privado viendo hasta quién le dio “me gusta” a una fotografía del 2024. No confundas nostalgia con amor. Muchas veces no extrañas a la persona, extrañas quién eras tú cuando estabas con ella.
Si aquello no funcionó, recuerda también las razones por las cuales terminó y no solamente los momentos bonitos. Deja de lamentarte por lo que pudo haber sido, porque vivir enamorado de una posibilidad imaginaria impide reconocer lo que sí está llegando.
Para los Virgo solteros se aproxima una oportunidad sentimental interesante, pero será diferente a tus relaciones anteriores. Podría ser alguien más tranquilo, reservado o con una manera distinta de demostrar cariño. Dale oportunidad antes de descartarlo porque “no es tu tipo”; tu famoso tipo ya te ha dejado suficientes historias como para escribir tres temporadas.
Si tienes pareja, evita comparar la relación actual con una anterior. Nadie merece competir contra fantasmas que ni sabe que existen.
Este cierre de agosto viene a enseñarte que la paz también se elige. No necesitas a quien te provoque mariposas si después te deja el avispero completo. Necesitas gente que aporte estabilidad, reciprocidad y ganas verdaderas de permanecer.
Virgo, entra a septiembre cuidando tres cosas: tu boca, tu dinero y tu corazón. Disfruta más a tu familia, escucha consejos, organiza tus proyectos y deja descansar al pasado. Porque aquello que no ocurrió quizás no era una oportunidad perdida, sino la manera en que la vida te evitó meterte en una pen$dejada todavía más grande.
LIBRA – 31 DE AGOSTO DE 2026
Este 31 de agosto de 2026 vas a cerrar el mes cuestionándote qué necesitas realmente para sentirte satisfecho con tu vida, Libra. Durante mucho tiempo has perseguido cosas, personas y hasta situaciones pensando que cuando las consiguieras finalmente serías feliz, pero resulta que algunas ni eran para tanto. Es momento de separar tus deseos verdaderos de esas expectativas que te metieron familiares, parejas, amistades o las benditas redes sociales, donde todo mundo presume felicidad aunque deban hasta los calzones.
No necesitas tener la vida resuelta mañana, pero sí comenzar septiembre sabiendo hacia dónde quieres caminar. Define prioridades y deja de cambiar de dirección cada vez que alguien opina diferente. Tu indecisión te ha hecho perder tiempo valioso y oportunidades que sí tenían futuro.
En el amor, no pinta para segundas oportunidades. Si una persona del pasado regresa jurando que ahora sí cambió, escucha si quieres, pero no te emociones antes de comprobarlo. Ya conoces esa película y hasta sabes dónde salen los créditos. Hay relaciones que merecen reparación, pero también existen otras que solamente regresan porque alguien se sintió solo y recordó que contigo tenía atención garantizada. No vuelvas a abrir una puerta únicamente porque tocaron bonito.
Si estás soltero o soltera, la pasión estará bastante despierta. Vas a traer la hormona brincando como burra en primavera y cualquier mirada medio coqueta podría hacerte imaginar cosas que ni Televisa en sus mejores tiempos. Disfruta tu sexualidad con responsabilidad y consentimiento, pero no confundas calentura con compatibilidad. Porque una cosa es que alguien te encienda el boiler y otra muy diferente que quieras compartir con esa persona hasta el recibo del gas.
Si tienes pareja, utiliza esa energía para romper la monotonía. Una salida distinta, una conversación sin teléfonos o mayor intimidad podría ayudar muchísimo. Eso sí, evita andar provocando celos para comprobar cuánto te quieren; esas pruebas infantiles algunas veces terminan saliendo más caras que el experimento.
Dentro de la familia se visualiza una separación, distanciamiento o conversación seria relacionada con una pareja. No quieras convertirte en abogado de ninguna de las partes. Escucha si te buscan, aconseja solamente cuando te lo pidan y evita llevar información de una casa a otra. En problemas matrimoniales ajenos, quien lleva el chisme termina embarrado hasta donde no.
En trámites y asuntos pendientes vienen avances favorables. Firmas, documentos, contratos o papeleo que llevaban tiempo causando dolores de cabeza podrían comenzar a destrabarse durante septiembre. Lee todo antes de firmar y guarda copias de lo importante. Lo que parecía detenido puede tomar velocidad de repente.
También viene un cambio relacionado con tu imagen. Podría ser cabello, ropa, ejercicio, arreglo personal o simplemente una nueva manera de presentarte ante los demás. Te beneficiará un shingo porque no solamente cambiará cómo te ven, sino cómo te sientes contigo mismo. Hazlo porque te nace, no para llamar la atención de alguien que ni siquiera sabe lo que quiere.
Tu carácter será otro asunto. Últimamente puedes pasar de estar riéndote a querer mandar a todos a la shingada por un comentario. No permitas que algo que leas, escuches o veas en redes sociales determine el humor de todo tu día. No puedes controlar el hocico ajeno, pero sí cuánto espacio le das dentro de tu cabeza.
En trabajo y dinero será importante actuar con diplomacia. Podría aparecer una diferencia con alguien que tiene autoridad o influencia sobre un proyecto. Si explotas, pierdes; si sabes negociar, podrías terminar obteniendo incluso más de lo esperado.
Libra, este cierre de agosto viene para recordarte que ser feliz también implica dejar de insistir donde ya comprobaste que no funciona. No rescates relaciones caducadas, no cargues pleitos familiares, no permitas que comentarios pendejos controlen tu ánimo y, sobre todo, aprende a moldear ese inche carácter.
Septiembre llegará con documentos que avanzan, cambios personales, decisiones importantes y bastante fuego en el cuerpo. Disfruta lo que venga, pero usa tantita cabeza, criatura, porque no toda persona que te mueve el tapete merece terminar instalada en la sala.
ESCORPIÓN – 31 DE AGOSTO DE 2026
Deja de querer convencer a todo mundo de pensar como tú, Escorpión, porque este 31 de agosto de 2026 podrías meterte en una discusión completamente innecesaria con una amistad o familiar solamente por querer tener la última palabra. Tú ves la vida desde tus experiencias y los demás desde las suyas; que alguien piense diferente no significa automáticamente que esté pen$dejo, aunque algunas veces haga méritos suficientes para parecerlo. Expón tu opinión, escucha y después deja que cada quien se haga bolas con su propio mecate.
Vas a necesitar trabajar muchísimo en tu autoestima y valor personal. Últimamente has permitido ciertas actitudes que antes jamás habrías tolerado por miedo a perder personas, quedarte solo o comenzar nuevamente. Has bajado demasiado tu precio emocional por gente que llega con cincuenta centavos queriendo comprar toda la tienda. Ya estuvo bueno. Quien quiera permanecer en tu vida tendrá que aportar respeto, reciprocidad y tranquilidad.
No permitas humillaciones disfrazadas de bromas ni comentarios que constantemente te hagan sentir insuficiente. Una cosa es aceptar nuestros defectos y otra acostumbrarnos a que alguien los utilice para pisotearnos. Y tampoco necesitas demostrar cuánto vales; quien requiere veinte explicaciones para reconocerlo probablemente no merece asiento en primera fila dentro de tu vida.
En el dinero y los negocios para Escorpión se aproxima una etapa interesante. Algo que llevabas meses imaginando podría comenzar a materializarse durante septiembre. Puede tratarse de una venta, sociedad, emprendimiento, cliente importante o proyecto que finalmente encuentre las condiciones necesarias para avanzar. Eso sí, no mezcles emoción con números. Revisa costos, acuerdos y responsabilidades antes de comprometerte. El entusiasmo paga pocas facturas; una buena administración sí puede hacerlo.
También existe posibilidad de recibir una propuesta de alguien conocido. Escúchala, pero no digas que sí inmediatamente por confianza. Cuando hay dinero de por medio hasta el compadre más buena gente necesita contrato. Dejar las cosas claras desde el principio evita andar después cobrando con rosario en una mano y mentada en la otra.
La familia necesitará mayor atención. Una persona cercana podría sentirse sola, preocupada o simplemente necesitar compañía sin saber cómo pedirla. No esperes a que exista un problema para acercarte. Una llamada, visita o conversación podría ayudarte a descubrir algo que no habías notado. Has estado concentrándote tanto en tus propios pendientes que quizás no has visto ciertas señales alrededor.
En cuestiones físicas viene una transformación que dependerá completamente de tu constancia. Si quieres mejorar condición, bajar grasa, aumentar músculo o simplemente sentirte con mayor energía, tendrás que dejar de empezar cada lunes y renunciar el miércoles cuando alguien llega con tacos. Septiembre puede ser excelente para recuperar disciplina, pero no busques resultados absurdos en una semana. Alimentación ordenada, ejercicio y descanso harán más por ti que cualquier solución milagrosa anunciada por alguien enseñando abdominales en internet.
En el amor, no permitas que otra persona decida por ti. Si estás en una relación y alguien externo constantemente te dice qué debes hacer con tu pareja, pon límites. Puedes escuchar consejos, pero solamente tú conoces realmente lo que ocurre dentro de tu relación.
Si estás soltero, podrías sentir atracción por una persona con carácter bastante fuerte. Habrá química, pero también posibilidades de choque porque ninguno querrá aflojar. Ahí descubrirás si existe compatibilidad verdadera o solamente dos calenturas queriendo demostrar quién manda.
También habrá una decisión importante durante septiembre relacionada con trabajo, dinero, relación o cambio personal. Escucha opiniones, pero la última palabra debe ser tuya. Si sale bien, disfrutarás el resultado; y si sale mal, por lo menos aprenderás de una decisión propia y no vivirás reclamándole a alguien por haberte manejado como carrito de supermercado.
Escorpión, terminas agosto entrando en una etapa donde necesitas recuperar algo que nunca debiste entregar: el control de tus propias decisiones. Cuida a tu familia, trabaja en tu cuerpo, concreta tus proyectos y sube nuevamente ese precio personal.
Porque quien quiera estar contigo tendrá que aprender a valorarte completo, no solamente cuando le eres útil. No eres liquidación de fin de temporada, criatura; deja de aceptar ofertas miserables de gente que ni para pagar emocionalmente trae cambio.
SAGITARIO – 31 DE AGOSTO DE 2026
Comienza a buscar mejores oportunidades laborales, Sagitario, porque este 31 de agosto de 2026 cierras el mes entrando en una etapa donde tendrás más posibilidades de hacerte escuchar. Si llevas tiempo sintiendo que trabajas mucho, cobras poco y todavía tienes que poner cara de agradecido, septiembre puede convertirse en el momento indicado para mover las piezas. Actualiza información, pregunta, toca puertas y deja de pensar que solamente existe una opción para ti. Hay capacidades tuyas que no estás explotando porque te acostumbraste demasiado a lo conocido.
En trabajo podrías tener una conversación importante con una persona que tiene autoridad, contactos o capacidad para abrirte una puerta. Habla con seguridad y no minimices tus conocimientos. Si vas a pedir aumento, presentar proyecto, solicitar cambio o negociar condiciones, llega preparado y con argumentos. Tu voz tendrá peso, pero tendrás que utilizarla; los jefes todavía no desarrollan poderes para leer la mente.
En cuestiones económicas también aparecen oportunidades. Si estás pensando en invertir o comenzar un negocio, el panorama puede ser favorable para estudiar opciones y avanzar, pero no confundas una buena racha con permiso para aventar dinero a lo pen$dejo. Investiga, compara riesgos y no pongas todo tu capital en una sola idea. Si alguien te promete rendimientos maravillosos sin explicarte claramente de dónde salen, agarra tus centavos y corre como señora cuando escucha que ya llegó el recibo de la luz.
En salud deberás cuidarte más de contagios comunes. Mantén buenos hábitos de higiene, descanso y sentido común, sobre todo si convives con personas enfermas. Si presentas síntomas importantes o persistentes, busca atención médica en vez de diagnosticarte viendo videos mientras ya te estás despidiendo hasta del perro. Tu cuerpo podría pedirte bajar un poco el ritmo después de semanas de andar queriendo estar en veinte lugares al mismo tiempo.
Una persona del pasado podría reaparecer mediante mensaje, llamada, redes sociales o información que llegue por terceras personas. Y ahí se pondrá interesante la cosa, porque quizás durante mucho tiempo imaginaste cómo sería volver a verla, pero cuando suceda podrías descubrir que aquello que extrañabas ya ni existe.
No idealices lo que terminó. La memoria es bien mañosa: guarda los besos y convenientemente borra las shingaderas. Si vuelves a encontrarte con esa persona, observa quién es hoy y no quién era cuando te enamoraste. Existe posibilidad de que ese encuentro termine dejándote más decepcionado que emocionado, pero hasta eso será positivo porque finalmente podrías cerrar una puerta que permanecía medio abierta.
Si tienes pareja, mucho cuidado con ocultar ese posible contacto “para evitar problemas”. Lo que comienza como una conversación aparentemente inocente puede convertirse en bronca si después aparece por otro lado. Transparencia primero; andar borrando mensajes y luego jurando que no significaban nada es receta antigua para terminar durmiendo mirando hacia la pared.
También vuelve a marcarse un viaje de placer para Sagitario. Puede ser una escapada, visita a otra ciudad o plan que empiece a organizarse durante septiembre. Te vendrá muy bien porque necesitas salir de la rutina y recordar que la vida no solamente consiste en trabajar, pagar cuentas y resolver problemas ajenos.
En tus proyectos personales tendrás que mantenerte firme. Tu mayor enemigo durante esta etapa no será la falta de oportunidades, sino la facilidad con que te emocionas con una meta y después quieres cambiarla cuando aparece otra cosa más brillante. Escoge un objetivo importante y llévalo hasta donde tenga que llegar. No puedes cosechar si cada semana desentierras la semilla para plantarla en otra maceta.
Sagitario, cierras agosto con una enseñanza bastante clara: el pasado puede tocar la puerta, pero tú decides si vuelve a entrar. Septiembre traerá movimientos laborales, posibilidades económicas, un viaje y decisiones que podrían acercarte bastante a la vida que quieres.
No pierdas nuevamente tu camino por personas que ya demostraron que no saben acompañarte. Si alguien regresa y te deja mucho que desear, no pidas descuento: devuelve el paquete completo y sigue avanzando. Esta vez tu futuro necesita más atención que cualquier recuerdo bonito que ya cumplió su fecha de caducidad.
CAPRICORNIO – 31 DE AGOSTO DE 2026
Deja de esperar señales de esa persona que te gusta, Capricornio, porque este 31 de agosto de 2026 necesitas abrir los ojos y aceptar lo que probablemente ya sabes, pero no quieres reconocer. Esa criatura puede gustarte muchísimo, moverte el tapete y hasta alborotarte las hormonas, pero sus intereses parecen estar en otro lado. Es de esas personas que disfrutan prender varios boilers y no meterse a bañar en ninguno, así que no confundas atención ocasional con interés verdadero.
Si tarda siglos en contestarte, aparece únicamente cuando se siente solo, te busca cuando necesita atención y después vuelve a desaparecer como papá irresponsable después del bautizo, ahí tienes tu respuesta. No necesitas andar rogando cariño ni preguntando veinte veces “qué somos”. Cuando alguien quiere construir algo contigo se nota, y cuando no quiere también; el problema es que algunas veces uno se hace bien pen$dejo porque la respuesta no le conviene.
Este cierre de agosto viene precisamente para que recuperes dignidad sentimental. No persigas a quien solamente disfruta sentirse perseguido. Tienes sueños, proyectos y metas que has descuidado por estar pensando demasiado en personas que probablemente duermen perfectamente mientras tú analizas hasta el punto final de sus mensajes.
En cuestiones laborales, septiembre comenzará con mayor estabilidad. Algo que durante agosto te generó incertidumbre podría empezar a acomodarse. Tendrás oportunidad de organizar pendientes, demostrar capacidad y posiblemente recibir reconocimiento por algo que hiciste correctamente. No esperes necesariamente aplausos; algunas veces el verdadero premio será que te den mayor libertad, responsabilidad o una oportunidad que anteriormente no estaba disponible.
En dinero necesitarás orden. No se visualiza un desastre, pero sí gastos pequeños que juntos podrían hacer un boquete considerable. Cuidado con compras por ansiedad o con querer aparentar un nivel económico que en este momento no necesitas demostrarle a nadie. Quien te quiera por la marca de tus zapatos que vaya buscando patrocinador a otro lado.
Hay una sensación de protección y conexión emocional con el recuerdo de una persona querida que ya no está físicamente contigo. Puedes encontrar consuelo recordando sus consejos, costumbres o aquello que te enseñó. Si para ti la espiritualidad tiene un significado especial, aprovecha estos días para honrar esa memoria de la manera que te dé paz: una oración, visitar un lugar significativo o simplemente guardar un momento de silencio. Lo importante será utilizar ese vínculo como fuerza para avanzar, no como motivo para quedarte detenido en la tristeza.
También se marca un viaje con contratiempos. Puede existir cambio de horario, retraso, gasto inesperado, modificación de reservación o persona que termine cancelando. Revisa documentos, dinero, equipaje y detalles con anticipación. Si algo cambia, no permitas que eso arruine toda la experiencia. Algunas veces el viaje que no sale como uno quería termina dejando la mejor anécdota.
En cuestiones sociales tendrás que quitarte máscaras. Has tratado de encajar en ciertos ambientes modificando tu manera de hablar, vestir o comportarte para evitar críticas. ¿Y para qué? Si aun haciendo maromas la inche gente encuentra de qué hablar. No necesitas aparentar una vida perfecta ni demostrar éxito a personas que no pagan una sola de tus cuentas.
Si tienes pareja, septiembre requerirá mayor comunicación sobre planes futuros. Puede surgir conversación relacionada con dinero, convivencia, familia o algún compromiso importante. No respondas solamente lo que crees que tu pareja quiere escuchar; expresa lo que realmente piensas.
Si estás soltero, deja espacio para algo nuevo. Mientras sigas emocionalmente estacionado esperando que la persona equivocada finalmente te elija, podrías ignorar a alguien que sí llega con intenciones claras.
Capricornio, cierras agosto entrando en una etapa de paz, estabilidad y recuperación personal. Pero necesitarás hacer tu parte: dejar de mendigar atención, ordenar tus prioridades y volver a confiar en ti.
Mírate al espejo y recuerda todo lo que has superado. No eres perfecto ni necesitas serlo, pero tampoco eres plato de segunda mesa para estar esperando a que alguien termine de probar el menú completo.
Quien quiera estar contigo tendrá que elegirte con claridad. Y quien siga dudando, que siga su camino, porque septiembre no está para andar correteando gente: está para corretear tus propios sueños.
ACUARIO – 31 DE AGOSTO DE 2026
Cuida muchísimo lo que comes, Acuario, porque este 31 de agosto de 2026 tu cuerpo podría comenzar a reclamarte todos esos excesos que has querido justificar con el famoso “una vez al año no hace daño”, cuando tú ya llevas como diecisiete veces en el mes. Has estado echándole demasiado a la piñata con comidas pesadas, horarios desordenados, desveladas y uno que otro antojo que entra muy sabroso pero después anda cobrando renta en el estómago. Procura mayor higiene con los alimentos y, si presentas síntomas persistentes de alguna infección o malestar, busca atención médica en lugar de andar recetándote con lo que sobró en el botiquín.
También necesitas recuperar descanso y energía. Si llevas días sintiéndote agotado, no quieras arreglarlo solamente con café y coraje. Dormir bien, hidratarte y alimentarte mejor será fundamental para comenzar septiembre con otro ánimo.
Se empiezan a mover los planes de un viaje para Acuario que podría resultar bastante divertido. Puede tratarse de una escapada, vacaciones o visita a un lugar que llevas tiempo queriendo conocer. Lo importante será que dejes la amargura guardada en la casa. No te lleves problemas que no puedes resolver durante esos días ni quieras estar revisando cada cinco minutos quién te escribió. Si vas a salir, disfruta; la vida está demasiado corta para pagar hotel y terminar encerrado haciendo corajes con el celular.
Eres una persona con una capacidad enorme para levantarte cuando la vida te pone pruebas y, desde tu propia fe, puedes sentirte acompañado y protegido por Dios. Pero esa confianza espiritual no significa esperar sentado a que todo se resuelva solo. Agradece lo que tienes y haz también la parte que te corresponde.
Has cometido un error importante últimamente: poner en un altar a personas que ni para banquito alcanzaban. Les has dado demasiado valor a ciertas opiniones, atenciones y promesas, mientras minimizas a quienes sí han permanecido contigo. Septiembre te ayudará a distinguir mejor quién merece un lugar importante y quién solamente estaba ocupando espacio.
En negocios y economía vienen oportunidades interesantes. Podría aparecer una propuesta, cliente, venta o posibilidad de invertir. Sin embargo, no metas dinero solamente porque alguien te diga que “es seguro”. Revisa números, condiciones y riesgos. Una inversión que parece maravillosa podría tardar mucho más de lo previsto en dejar resultados. No comprometas dinero destinado a necesidades básicas y desconfía de ganancias extraordinarias prometidas sin explicaciones claras.
En el amor habrá movimiento del pasado. Una persona con quien existió historia podría reaparecer mediante mensaje, reacción en redes o encuentro inesperado. Antes de emocionarte, pregúntate algo sencillo: ¿qué trae de nuevo? Porque si regresa con las mismas palabras, mismos problemas y mismas mañas, entonces no es una nueva oportunidad; es una repetición.
Si tienes pareja, mucho cuidado con los celos y la posesividad. Podrías interpretar una conversación, amistad o actividad en redes como amenaza cuando posiblemente no existe nada. No conviertas tu relación en oficina de investigación donde hasta el “última vez en línea” termina presentado como evidencia. Si tienes dudas, pregunta directamente. Y si existe un problema verdadero, enfréntalo con hechos, no con películas que tú mismo produces y diriges.
También aparecerán comentarios pen$dejos de personas que quieren provocar una reacción. No les des ese gusto. Cuando respondes cada indirecta terminas jugando exactamente el juego que ellos querían. El silencio algunas veces da unas cachetadas preciosas sin necesidad de levantar la mano.
En lo laboral podrías comenzar septiembre con ganas de hacer cambios. No renuncies por un coraje momentáneo, pero sí analiza qué necesitas para sentir mayor crecimiento y estabilidad. Una oportunidad podría comenzar mediante un contacto que ya conoces.
Acuario, este cierre de agosto viene para acomodarte prioridades: salud, dinero, amor propio y paz mental. Deja de darle categoría de santo a quien apenas merece fotografía tamaño infantil y aprende a reconocer a las personas que verdaderamente suman.
Disfruta ese viaje, administra mejor tus inversiones, cuida tu cuerpo y no abras nuevamente una puerta solamente porque alguien del pasado aprendió a tocarla.
Septiembre no necesita versiones recicladas de tus viejos problemas; necesita un Acuario más despierto, más selectivo y con menos ganas de andar recogiendo aquello que con tanto trabajo ya había sacado de su vida.
PISCIS – 31 DE AGOSTO DE 2026
Ten muchísimo cuidado con lo que deseas, Piscis, porque este 31 de agosto de 2026 cierras el mes con una energía de cambios y decisiones que puede acercarte precisamente a eso que llevas tiempo pidiendo. El detalle está en que algunas veces quieres algo con todas tus fuerzas y, cuando finalmente aparece, descubres que venía con más condiciones que promoción de banco. Define bien qué quieres para septiembre y, sobre todo, qué estás dispuesto a hacer para conseguirlo, porque los deseos sin movimiento solamente sirven para decorar pensamientos.
Se vienen cambios en tu rutina, prioridades y manera de relacionarte con otras personas. Algunos serán incómodos al principio, pero necesarios. No quieras conservar situaciones solamente porque ya te acostumbraste a ellas. Hay trabajos, amistades, relaciones y costumbres que uno mantiene por miedo a comenzar de cero, cuando precisamente empezar de cero puede ser lo que termine salvándolo de continuar dando vueltas en el mismo lugar.
En el amor necesitas hacer una limpia urgente. Cuando te enamoras puedes ponerte medio pen$dejo y comenzar a justificar comportamientos que normalmente jamás permitirías. Te dan dos cucharadas de atención y tú ya estás imaginando casa, perro y fotografía familiar para Navidad. Baja dos rayitas. Deja de mendigar cariño, mensajes y atención a quien claramente puede dártelos pero decide no hacerlo.
Si una persona únicamente aparece cuando necesita compañía, favor, dinero, intimidad o alguien que le levante el ego, no confundas utilidad con amor. Quien te quiere también se preocupa por cómo estás cuando no necesita nada de ti.
Para los Piscis solteros aparece posibilidad de un encuentro bastante intenso, de esos que comienzan con “sin compromisos” y terminan con uno revisando a qué hora se conectó el otro. Mucho cuidado con los amores de una noche si sabes perfectamente que tú no sabes separar tan fácilmente el cuerpo del corazón. No tiene nada de malo disfrutar una aventura entre adultos con consentimiento y responsabilidad, pero conócete: si después de dos besos ya estás escogiendo nombres para los chamacos, quizás lo casual no sea tu deporte.
Si tienes pareja, evita caer en conductas tóxicas provocadas por inseguridad. No revises, persigas ni armes interrogatorios basándote en chismes. Si existe una duda, háblala directamente. El vecino, la comadre y la prima que “te cuenta porque te quiere” no deberían dirigir tu relación.
Precisamente los chismes familiares y murmuraciones estarán fuertes. Podrías enterarte de comentarios sobre tu persona que te van a enchilar bastante. Antes de reaccionar, confirma quién dijo qué y en qué contexto, porque las historias familiares pasan por tres bocas y para cuando llegan a ti ya traen efectos especiales. No respondas inmediatamente desde el coraje ni publiques indirectas que solamente harán crecer el mitote.
También necesitas dejar de apropiarte de problemas ajenos. Tienes facilidad para escuchar a todo mundo y después terminas emocionalmente cargando asuntos que ni te corresponden. Ayudar está bien; convertirte en departamento de emergencias disponible las veinticuatro horas, no.
En cuestiones laborales y económicas septiembre podría comenzar obligándote a reorganizar prioridades. Un gasto, pago o pendiente requerirá atención, pero también puede aparecer una oportunidad para obtener dinero mediante algo que sabes hacer y no has explotado suficientemente.
Habrá días en los que te sientas desanimado, cansado o con pocas ganas de enfrentar pendientes. No te exijas funcionar perfectamente todos los días. Descansa, organiza las cosas por partes y apóyate en personas de confianza. Si esa sensación de no poder con tu existencia se vuelve intensa, persistente o aparecen pensamientos de hacerte daño, busca apoyo profesional o de emergencia de inmediato; no tienes que manejar algo así sin ayuda.
Piscis, termina agosto poniendo tu vida en una balanza: qué quieres, qué necesitas y qué ya solamente estás soportando por costumbre. Ahí estará la diferencia.
Septiembre puede traerte cambios muy buenos, pero tendrás que creer más en ti, controlar esa lengua cuando estés enchilado y cerrar la ventanilla donde llevas demasiado tiempo regalando cariño.
Eres capaz de levantarte otra vez, pero esta vez no te levantes para regresar al mismo lugar. Levántate para caminar hacia algo que sí te dé paz, porque amor que tienes que andar mendigando sale demasiado caro aunque te lo estén ofreciendo gratis.