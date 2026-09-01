Cómo fueron los últimos minutos antes de que las inundaciones arrasaran la frontera entre Nepal y China

El video dura solo unos segundos.

Una pared oscura emerge tras los edificios de Gyirong, en el lado chino de la frontera entre Nepal y Tíbet. Al principio, parece casi una nube negra. Luego, adquiere forma y velocidad: agua, lodo, rocas, hielo y piedras que descienden a toda velocidad por el valle.

Las imágenes de las cámaras de seguridad se hicieron virales.

Para muchos, fue la primera evidencia visual de la magnitud de la destrucción que se estaba desarrollando.

Lo que ocurrió en los minutos siguientes aún es difícil de reconstruir. Pero fragmentos de video e imágenes satelitales muestran que gran parte del complejo fronterizo fue arrasado, y que los edificios que antes llenaban el fondo del valle simplemente desaparecieron.

Los registros electrónicos de inmigración del puesto fronterizo de Rasuwagadhi, en Nepal, están sirviendo para completar algunos datos, al igual que la información de su único empleado sobreviviente.

Tika Ram Pokharel, que casualmente se encontraba en Katmandú haciendo un examen ese día, declaró a la BBC que el cruce estaba inusualmente concurrido cuando llegaron las inundaciones.

Trasiego de visitantes

“Esta es una ruta de viaje histórica entre Katmandú y Tíbet. La zona es geológicamente vulnerable, caracterizada por profundos desfiladeros y ríos escarpados que fluyen a gran velocidad, transportan sedimentos pesados y pueden arrastrar enormes rocas”, afirma Ajay Dixit, hidrólogo residente en Katmandú.

Es un lugar donde los peregrinos que se dirigen al monte Kailash se cruzan con comerciantes que viajan entre Nepal y China, camioneros, funcionarios de aduanas, turistas y personas que viven a lo largo de la frontera.

La mañana de la inundación, más de 100 indios podrían haber estado en el cruce o sus alrededores. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de India, al menos 275 indios siguen desaparecidos en Nepal.

El departamento de inmigración de Nepal ha estado intentando reconstruir quiénes pasaron por Rasuwagadhi en las últimas horas antes del desastre.

Los registros electrónicos muestran que 89 ciudadanos nepalíes y extranjeros habían superado los controles de inmigración para salir de Nepal con destino a Tíbet, mientras que cuatro personas habían registrado su entrada en Nepal.

SOCIAL MEDIA/via REUTERS: Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a personas huyendo mientras el lodo y el agua invaden los edificios en la frontera entre Nepal y China en Gyirong el 26 de agosto.

El sistema de inmigración tuvo su último registro a las 08:35:03 hora local (10:52 hora de Tíbet), menos de 10 minutos antes de que el torrente de lodo apareciera en las imágenes de las cámaras de seguridad de Gyirong.

Cuatro empleados de inmigración, entre ellos el jefe de la oficina de Rasuwagadhi, desaparecieron durante las inundaciones. Su cuerpo fue recuperado posteriormente río abajo. La funcionaria que registró las últimas transacciones sigue desaparecida.

Entre los extranjeros que salieron de Nepal esa mañana se encontraban 32 indios, 12 ciudadanos chinos y 9 estadounidenses, así como ciudadanos de Reino Unido, Canadá, Australia e Italia.

Tika Ram Pokharel, el asistente de inmigración sobreviviente de Rasuwagadhi, afirma que los registros electrónicos solo recogen una parte de lo que ocurrió en la frontera aquella mañana.

La oficina de inmigración se encontraba en Ghatte Khola Bazar, a aproximadamente 1,5 km al norte de Timure, un pequeño asentamiento comercial situado alrededor del paso fronterizo. Desde allí, había otros 2 km hasta el Puente de la Amistad, que marca la frontera con Tíbet. A lo largo de ese tramo había tiendas, hoteles y aparcamientos donde se reunían viajeros y vehículos antes de cruzar.

La oficina de inmigración nepalí abrió a las 8:00, según Pokharel. Una vez que los viajeros pasaron el control de inmigración, podían continuar hacia la frontera o esperar en la zona antes de cruzar.

NurPhoto via Getty Images: Las inundaciones en Rasuwagadhi destruyeron el Puente de la Amistad, carreteras y una subestación hidroeléctrica, y arrastraron vehículos en Rasuwa, Nepal, el pasado mes de julio.

Un cruce concurrido

Cuando Pokharel llamó a un colega a las 8:20 de la mañana, le dijeron que el cruce fronterizo estaba inusualmente concurrido. Según él, entre 300 y 400 personas esperaban para salir de Nepal hacia Tíbet, mientras que otras que llegaban del lado chino también se encontraban en la zona.

“Creo que quienes completaron los trámites de inmigración esa mañana no pudieron finalizar su proceso migratorio en el lado chino”, declaró Pokharel a la BBC.

Pokharel afirma que, una vez que los viajeros habían pasado el control de inmigración, tardaban entre 15 y 20 minutos en caminar desde la oficina de inmigración nepalí hasta el puente.

Los viajeros que llegaban a última hora de la tarde anterior a veces tenían que esperar hasta que la frontera reabriera a la mañana siguiente, mientras que los que viajaban en grupo o en autobús a menudo tenían que esperar a que todos pasaran el control de inmigración antes de continuar juntos.

Eso dificulta saber dónde se encontraban esas 89 personas cuando se produjo la inundación.

A las 08:37, menos de dos minutos después de que el sistema de inmigración completara su último registro, los instrumentos sísmicos detectaron movimiento en las montañas situadas sobre la frontera, según una cronología elaborada por el Centro de Hidrología e Investigación de Recursos Hídricos de Nepal. Posteriormente, los investigadores atribuyeron la señal al derrumbe parcial de un glaciar que provocó la inundación.

Según China, el deslizamiento de tierra tardó unos siete minutos en llegar al paso fronterizo desde su origen.

BBC: Tika Ram Pokharel, asistente de inmigración en la Oficina de Inmigración de Rasuwagadhi, fue el único miembro del personal que sobrevivió. Se encontraba en Katmandú para un examen cuando ocurrieron las inundaciones.

Las personas que se encontraban en el cruce podrían estar dirigiéndose hacia el puente, esperando en Ghatte Khola o preparándose para cruzar hacia las instalaciones chinas. Aún se desconoce la ubicación exacta de cada persona.

Y Ghatte Khola era mucho más que una zona de espera. Pokharel afirma que allí se encontraban entre 50 y 60 casas, junto con hoteles, negocios locales y cuatro oficinas de la compañía hidroeléctrica.

También era la última parada de los autobuses procedentes de Katmandú, y un punto de encuentro para conductores, ayudantes, guías turísticos y trabajadores de carga que esperaban el despacho de aduanas. Los viajeros que se dirigían a Tíbet solían hacer cola allí desde el día anterior.

“Mis 40 o 50 amigos más cercanos están desaparecidos”, dijo Pokharel.

Pokharel cree que el número de víctimas podría ser mucho mayor que las cifras oficiales, y estima que entre 2.000 y 2.500 personas podrían haber quedado atrapadas por la inundación. Esta cifra es una estimación suya y no ha sido verificada de forma independiente.

Reuters: Es posible que más de 100 indios se encontraran en el cruce cuando se produjo la inundación. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de India, al menos 275 personas siguen desaparecidas en Nepal.

“Estamos esperando para entrar en China”

La oficina de inmigración se encontraba a unos 100 metros sobre el río, cuenta Pokharel. Pero durante la inundación, el agua pareció subir aún más. Inicialmente, esperaba que sus compañeros desaparecidos hubieran podido escapar a pastizales a varios kilómetros de distancia.

Para algunos de los peregrinos indios en la frontera, la mañana había comenzado casi con tranquilidad. Hicieron videollamadas y enviaron videos a sus familiares en casa, mostrándoles las montañas mientras esperaban a que abriera la oficina de inmigración china.

Sudipto Bhattacharya recibía mensajes de su esposa, Subhrasree Chakraborty, que viajaba con un grupo de más de 60 personas. A las 07:57, hora de Nepal, ella le envió una fotografía del sello de salida de su pasaporte: el control de inmigración nepalí había finalizado.

Seis minutos después, a las 08:03, envió otro mensaje: “Estamos esperando para entrar en China”. Entonces cesaron los mensajes.

Entre las personas que se encontraban en el centro de inmigración chino había un grupo de 77 peregrinos asociados con la Fundación Isha, que regresaban del Monte Kailash. Ellos, junto con tres miembros del personal, desaparecieron tras las inundaciones que azotaron la zona.

China News Service/VCG via Getty Images: Los equipos de rescate llevan a cabo operaciones de búsqueda y rescate en la zona afectada por el deslizamiento de tierra en Gyirong.

“Pero mis amigos no tuvieron esa oportunidad”

Cuando un equipo de rescate chino compuesto por 21 miembros llegó a Gyirong el 28 de agosto, uno de los rescatistas declaró a los medios estatales chinos: “Hasta donde alcanzaba la vista, no había más que ruinas”.

El cruce se había recuperado recientemente de otra gran inundación. En julio de 2025, las inundaciones obligaron a cerrar Rasuwagadhi durante casi seis meses. Reabrió sus puertas el 1 de enero después de que China construyera un puente provisional.

El tráfico se había reanudado. Las autoridades fronterizas chinas afirman que más de 100.000 personas habían pasado por Gyirong hasta junio, mientras que los registros de inmigración nepalíes muestran 53.742 llegadas y salidas en Rasuwagadhi en el año hasta mediados de julio. Ambas cifras se basan en periodos de notificación y sistemas de recuento diferentes, lo que dificulta una comparación directa.

Los indios constituían el grupo más numeroso registrado en el punto de inmigración nepalí, seguidos por los nepalíes y los chinos.

Gyirong se había convertido además en una de las principales arterias que conectaban Nepal y China.

Posh Raj Pandey, presidente emérito de South Asia Watch on Trade, Economics and Environment, con sede en Katmandú, afirma que Rasuwagadhi es uno de los dos principales puntos comerciales de Nepal con China, junto con Tatopani, y representa aproximadamente un tercio de los US$2.950 millones del comercio de Nepal con su vecino del norte.

Entre 60 y 70 camiones transitaban diariamente por el desfiladero, transportando productos electrónicos, maquinaria, vehículos, frutas, ropa y otras mercancías con destino a Katmandú. Pandey afirma que esta ruta también gestionaba cerca del 80% de las importaciones de vehículos eléctricos de Nepal procedentes de China.

Su cierre ha provocado que Nepal dependa cada vez más de Tatopani, que las autoridades chinas también han cerrado temporalmente debido al riesgo de deslizamientos de tierra en el lado nepalí, según informa el Kathmandu Post.

El cruce también se encuentra a lo largo de la ruta propuesta para el ferrocarril que conectará la región con Katmandú, como parte de los planes de Nepal y China para desarrollar una red ferroviaria transhimalaya.

“Nepal debería desarrollar una ruta comercial alternativa con China y reconsiderar su estrategia de desarrollo más amplia, incluida la gran concentración de proyectos hidroeléctricos a lo largo del mismo sistema fluvial”, afirma Pandey.

“Hemos depositado todas nuestras reservas aquí. Necesitamos desarrollar un puerto fronterizo alternativo”.

Al otro lado de la frontera, Pokharel se quedó pensando en las conversaciones que había mantenido con los compañeros que ahora estaban desaparecidos.

Las inundaciones del año anterior habían hecho que el personal de la oficina de inmigración de Rasuwagadhi fuera plenamente consciente del peligro. Por la noche, cuenta, a veces “sentían vibraciones” y salían a comprobar el estado del río. Incluso habían hablado entre ellos sobre la posibilidad de refugiarse en una zona más elevada si se producía otra inundación.

“Pero mis amigos no tuvieron esa oportunidad”, dijo.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.