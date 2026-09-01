México bate récords pese a la guerra arancelaria de Trump: ¿milagro o espejismo?

El Gobierno de México está celebrando cifras macroeconómicas que deslumbran: en los primeros siete meses de 2026 las exportaciones crecieron casi un 28 % anual, su mayor ritmo desde 2010. La balanza comercial registró un superávit de más de 9,200 millones de dólares. Y a esto se suma un nivel récord de inversión extranjera directa de casi 35,000 millones de dólares.

Todo, pese a los aranceles de Trump.

¿Encontró México su motor estructural, o son fuegos artificiales estadísticos? DW conversó con dos economistas para saberlo.

El boom de las computadoras ensambladas

“Los datos generales continúan mostrando un desempeño a simple vista muy positivo. Sin embargo, el valor agregado en México de las exportaciones de equipo de cómputo es bajo, por lo que persiste el deterioro del perfil de exportación mexicano”, explica Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero BASE.

Ella se refiere a que buena parte del salto exportador se debe a computadoras ensambladas: insumos de Taiwán, Vietnam, Corea del Sur, Malasia y Tailandia llegan a México para su ensamble final y reexportación a Estados Unidos, donde el boom de la inteligencia artificial (IA) dispara la demanda de servidores para centros de datos. Mientras, otros sectores exportadores como el de los automóviles u otro tipo de maquilas, están cayendo.

Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN), lo resume así: “Nos hemos vuelto maquiladores de productos que están siendo utilizados en el boom de la inteligencia artificial de Estados Unidos y en la construcción de los centros de datos.”

El problema, advierte Siller, es que ese ensamblaje deja poco valor agregado nacional, mientras las importaciones de insumos también crecen a tasas récord (25,57 %). México, básicamente, se ha convertido en un trampolín para productos asiáticos que transitan hacia EE. UU.

Inversión no es igual a nearshoring

Algo similar pasa con la inversión: su nivel histórico se explica sobre todo por reinversión de utilidades, no por proyectos nuevos. “La reinversión no necesariamente se convierte en maquinaria, equipo o construcción, sino que es dinero que las empresas dejan en México […] por eso no se puede hablar de nearshoring“, detalla Cortés.

El nearshoring (o relocalización) es una estrategia en la que una empresa traslada sus procesos de producción o servicios a un país cercano geográficamente a su mercado principal, en lugar de tenerlos en lugares lejanos.

Los datos que maneja Siller indican más bien lo contrario: la inversión fija bruta —que mide la ampliación real de la capacidad productiva— cayó un 0,5 % hasta mayo, con un desplome de casi 4 % en maquinaria y equipo, según la también profesora de economía en el Tecnológico de Monterrey.

Pero detrás de esta cautela de las empresas privadas hay tres incertidumbres, según los analistas: la jurídica (por la controvertida elección de los jueces en México) , la internacional (por los vaivenes de Trump y el T-MEC), y la física (por la violencia de los cárteles que afecta la logística).

No todos los huevos deben ponerse en la canasta del T-MEC

Cortés advierte que sería peligroso apostar todo al comercio con EE. UU., como ha sido la estrategia de todos los Gobiernos desde la entrada en vigor del primer tratado de libre-comercio norteamericano en 1994, hoy conocido como T-MEC. “El Gobierno pone todos los huevos en la canasta del T-MEC, cuando hace falta una estrategia de diversificación y desarrollo integral del país”, critica Cortés, profesor de economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y doctorado en la Complutense de Madrid.

Sobre todo, porque Washington empieza a impacientarse. Según la revista mexicana Proceso, el Gobierno de EE. UU. está preocupado por la “triangulación” de productos chinos vía territorio mexicano hacia EE. UU. aprovechando el T-MEC. Ante los aranceles de Trump, Pekín desplazó buena parte de su producción a Vietnam y otros países asiáticos con tratados de libre-comercio con México.

Ahora, desde estos países se exportan a México los insumos que antes salían de China, para su ensamblaje y reexportación libre de aranceles.

La política arancelaria mexicana frente a Asia ha sido insuficiente para impedir esa triangulación: siete de cada diez productos de once países asiáticos, según estadísticas comerciales, siguen siendo competitivos pese a los gravámenes.

Presión para desligar la economía mexicana de China

EE. UU. teme que componentes electrónicos chinos podrían representar un riesgo para su seguridad nacional y está presionando a México para desligar su comercio de China.

Esa presión ya se traduce en medidas concretas: el Ejecutivo envió al Senado hace un par de días una reforma a la Ley de Inversión Extranjera, que exigirá autorización estatal para adquisiciones superiores al 49 % del capital en sectores sensibles —energía, telecomunicaciones, semiconductores, IA, datos y biotecnología—, pensada sobre todo para mantener al capital chino fuera de las cadenas críticas.

Esa medida, según Siller, puede ser contraproducente para México. “Existe una oportunidad de nearshoring de equipos de cómputo para México, pero la nueva ley podría ser una limitante.”

¿Cómo salir de la trampa manufacturera?

Mientras, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, piensa en otra estrategia para salir del abrazo sofocante de su poderoso vecino del norte: la innovación. “No vamos a poder mejorar la riqueza pensando en un modelo de ensamblaje y manufactura cuando estamos en un mundo de inteligencia artificial y robots”, dijo recientemente ante la bancada del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Destacó que solo el 9 % de las patentes tramitadas este año en México son de origen nacional: “Por cada patente que otorguemos en México, China concedió 800 y Estados Unidos 270.”

Sin embargo, México sigue invirtiendo poco en innovación: aproximadamente 3,4 % de su Producto Interno Bruto (PIB) se destina a la educación –menos del 5 % recomendado por organismos internacionales–, y un marginal 0,2 % del PIB va para ciencia, tecnología e innovación.

Así, el “milagro mexicano” descansa sobre pilares más frágiles de lo que sugieren los titulares: exportaciones de bajo valor agregado, inversión que no amplía la planta productiva y una apuesta unidimensional al T-MEC.

Sin diversificación, innovación propia y certidumbre jurídica, los récords de 2026 podrían ser un fuego de corta duración, no el inicio de una transformación duradera.

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