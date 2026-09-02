Abuela muere al intentar salvar a su nieto de un año que cayó a un estanque en Massachusetts

Una visita familiar a un parque de Massachusetts terminó en una tragedia después de que una mujer de 75 años muriera al intentar rescatar a su nieto de casi dos años, quien cayó accidentalmente a un estanque y también perdió la vida.

El hecho ocurrió el viernes en Nara Park, en Acton, donde la abuela había acudido con sus tres nietos. Las autoridades indicaron que no sospechan que haya ocurrido algún acto criminal y creen que el menor cayó accidentalmente al agua en una zona con rocas resbaladizas.

Según la fiscal del distrito de Middlesex, Marian Ryan, la madre de los niños había dejado a sus hijos con la abuela para que disfrutaran de la jornada en el parque.

El menor, de aproximadamente un año, se encontraba junto a su abuela cuando cayó al agua. La mujer habría intentado ingresar al estanque para salvarlo.

Los otros niños pidieron ayuda

Las autoridades indicaron que la abuela y el niño no llevaban ropa apropiada para nadar cuando terminaron en el agua. Los otros dos menores que se encontraban con ellos comenzaron a pedir ayuda al percatarse de lo ocurrido.

Ambos fueron finalmente sacados del agua. Los socorristas iniciaron inmediatamente maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de que la abuela y el niño fueran trasladados a un hospital.

El pequeño murió el mismo viernes.

La mujer, en cambio, permaneció hospitalizada en estado crítico durante la noche, pero falleció al día siguiente como consecuencia de las lesiones sufridas.

“Desafortunadamente, pese a los esfuerzos heroicos de los equipos que respondieron, ambas víctimas finalmente murieron a causa de sus lesiones”, declaró Anita Arnum, jefa del Departamento de Bomberos de Acton.

La funcionaria destacó la dificultad de este tipo de emergencias, particularmente cuando los equipos de rescate no consiguen el resultado esperado.

“Estos incidentes son difíciles para todos los involucrados, particularmente cuando el desenlace no es el que esperamos”, agregó Arnum.

La caída ocurrió fuera del área destinada para nadar

Nara Park cuenta con un espacio específicamente designado para la natación. Sin embargo, las autoridades señalaron que la tragedia ocurrió en otra zona del estanque.

Por ahora, las autoridades no han identificado públicamente a las víctimas.

Ryan pidió mantener presente a la familia afectada por la tragedia y destacó la importancia de acompañar a quienes atraviesan una pérdida de esta magnitud.

“Este es un momento para tener muy presente a esta familia, así como a las personas que amas”, señaló.

Las autoridades continúan tratando el hecho como un accidente y no han señalado indicios de que terceras personas hayan provocado las muertes.

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