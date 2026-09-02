Dos adolescentes de 16 años desaparecieron en Alaska y fueron hallados muertos a tiros horas después

Leotis Phillips y Zoey Clark, dos adolescentes de 16 años que habían sido reportados como desaparecidos en Juneau, Alaska, fueron encontrados muertos a tiros en una zona boscosa pocas horas después de que las autoridades iniciaran su búsqueda.

Los cuerpos fueron localizados alrededor de las 3:00 pm del domingo 31 de agosto en un área de vegetación ubicada sobre Glacier Highway, una carretera costera de Juneau, cerca de Glacier Bay National Park.

La policía confirmó que ambos adolescentes murieron por heridas de bala, aunque todavía no está claro cómo ocurrieron los hechos ni quién accionó el arma.

“La información preliminar indica que ambos juveniles murieron por heridas de bala”, informó el Departamento de Policía de Juneau.

Los investigadores localizaron un arma de fuego en el lugar donde fueron encontrados los cuerpos. Sin embargo, las autoridades aún no han determinado quién la utilizó ni qué ocurrió durante las horas previas a la muerte de Phillips y Clark.

Los adolescentes fueron reportados como desaparecidos el mismo día

Phillips fue visto por última vez poco antes de las 6:00 am, cuando salió de su vivienda en Kanata Street, según la policía.

Varias horas después, Clark fue reportada como desaparecida desde su residencia en Teal Street.

Las autoridades indicaron que ambos adolescentes probablemente estaban juntos. Durante la búsqueda, la policía advirtió que podían tener un arma de fuego en su poder y pidió a la población que no se acercara a ellos ni intentara establecer contacto.

La advertencia fue emitida mientras los agentes trataban de establecer su paradero.

Horas después, la búsqueda terminó con el hallazgo de los dos cuerpos en una zona boscosa sobre Glacier Highway.

La investigación sobre las muertes continúa

Las autoridades trasladarán los cuerpos a la Oficina del Médico Forense del estado de Alaska, en Anchorage, donde serán sometidos a autopsias.

La policía señaló que la investigación continúa y que todavía existen interrogantes sobre las circunstancias que llevaron a la muerte de los adolescentes.

Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente quién disparó el arma ni han establecido si se trató de un homicidio, un suicidio o algún otro escenario.

Un familiar de Phillips expresó en Facebook el dolor de la familia tras conocer el hallazgo.

“Es con un corazón muy, muy pesado que nuestra familia está sufriendo enormemente por esta devastadora pérdida”, escribió.

El familiar confirmó que el joven era conocido por su familia como Leo Phillips y pidió oraciones para sus seres queridos durante este momento.

La comunidad escolar ofreció apoyo

La muerte de los adolescentes también generó preocupación dentro de la comunidad educativa de Juneau.

El Distrito Escolar de Juneau informó que pondrá a disposición de estudiantes y trabajadores servicios de apoyo y orientación para quienes se hayan visto afectados por la tragedia.

El Departamento de Policía de Juneau también expresó sus condolencias a las familias, amigos, compañeros de clase y demás personas afectadas por la muerte de los dos jóvenes.

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