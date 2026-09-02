Madre de Pensilvania se declara culpable tras dejar morir a su bebé y a su perro dentro de un auto caliente en Maine

Kelly Brown, una madre de Pensilvania de 41 años, se declaró culpable de homicidio involuntario por la muerte de su hija pequeña, Fiona, quien fue encontrada sin vida dentro de un vehículo estacionado en Maine durante un día de altas temperaturas.

Brown también se declaró culpable de crueldad animal agravada por la muerte de Penelope, la perra de 13 años de la familia, encontrada junto a la niña dentro del mismo vehículo.

El acuerdo judicial contempla que Brown cumpla entre 20 y 25 años de prisión, siempre que el juez acepte los términos pactados. La sentencia está prevista para noviembre, de acuerdo con información de la Oficina del Fiscal General de Maine citada por WMTW.

Fiona y Penelope fueron encontradas el 9 de agosto de 2025 dentro de una SUV estacionada frente a la tienda Freshies, en Milford, por agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Penobscot.

Según las autoridades, las ventanas del vehículo estaban cerradas y el automóvil permanecía asegurado.

La investigación determinó posteriormente que Brown había dejado a la niña y al animal dentro del vehículo varias horas antes de que fueran encontrados.

La temperatura alcanzó los 82 grados

El día en que Fiona murió, las temperaturas en Milford alcanzaron los 82 grados Fahrenheit, equivalentes a unos 28 grados Celsius, según la denuncia penal.

La pequeña fue trasladada a la Oficina del Médico Forense Jefe de Maine, en Augusta, donde se realizó una autopsia el 11 de agosto de 2025.

El médico forense adjunto concluyó que la hipertermia era la causa más probable de su muerte.

La investigación también estableció que Brown había dejado a Fiona y Penelope dentro de la SUV horas antes de que fueran localizadas.

El caso involucró a investigadores de la Policía Estatal de Maine y de la Unidad de Delitos Mayores Norte, quienes colaboraron con la investigación.

Brown dijo que había sido arrastrada por un río

Cuando las autoridades localizaron a Brown, la mujer se encontraba cerca del lugar donde fueron halladas su hija y la mascota.

Según las autoridades, Brown les dijo inicialmente que había estado acampando cerca del río Penobscot con la niña y que, mientras arrojaba basura, había sido arrastrada por la corriente.

Sin embargo, los agentes observaron que la mujer estaba completamente seca.

Los documentos judiciales también señalan que Brown y su hija habían sido objeto anteriormente de un intento de localización para verificar su bienestar, después de que familiares expresaran preocupación por ellas.

La madre de Brown había solicitado esa revisión luego de que, según los documentos, la mujer comenzara a publicar mensajes extraños en redes sociales.

Las imágenes de las cámaras de vigilancia se convirtieron en una pieza importante de la investigación. De acuerdo con documentos judiciales citados por WMTW, las grabaciones mostraron que Brown dejó a la niña y al perro dentro del vehículo horas antes de que fueran encontrados.

La mujer aceptó declararse culpable de homicidio involuntario de un familiar o miembro del hogar y de crueldad animal agravada.

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