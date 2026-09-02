Reportan tiroteo en una primaria de Virginia: un herido y todos los alumnos bajo resguardo

Un amplio despliegue policial se registró la mañana de este miércoles en una escuela primaria de Virginia después de que las autoridades recibieran un reporte de un posible tirador activo. Una persona resultó herida, pero todos los estudiantes, maestros y empleados de la institución fueron localizados y se encuentran a salvo, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió en Westwood Hills Elementary School, en Waynesboro, donde agentes acudieron alrededor de las 10:00 a. m. tras recibir información sobre un tiroteo en las instalaciones.

La situación provocó una fuerte movilización de cuerpos policiales y de emergencia alrededor del plantel. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) confirmó que estaba respondiendo a un “incidente de tiroteo” reportado en la escuela.

La Oficina del Sheriff del condado Augusta informó posteriormente que la escena había sido “contenida y asegurada”.

Un herido y todos los estudiantes bajo resguardo

De acuerdo con información citada por WJLA, una persona resultó herida durante el incidente. Hasta el momento no se han proporcionado detalles adicionales sobre su identidad o la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades educativas confirmaron que no había estudiantes desaparecidos ni en peligro.

El superintendente adjunto, Dr. Barber, aseguró que “todos los estudiantes, maestros y empleados de Westwood están contabilizados y están a salvo”.

Como medida preventiva, todas las demás escuelas públicas de Waynesboro fueron colocadas bajo confinamiento temporal.

La decisión buscó mantener protegida a la comunidad escolar mientras los cuerpos de seguridad trabajaban para esclarecer lo ocurrido y garantizar que no existiera una amenaza adicional.

Las autoridades también pidieron a los padres no acercarse a Westwood Hills Elementary durante la emergencia. El objetivo era mantener despejado el acceso para los autobuses escolares y los vehículos de emergencia.

Fuerte presencia policial en la zona

Imágenes difundidas desde el lugar mostraron una importante presencia de vehículos policiales y de emergencia alrededor de la escuela.

La Oficina del Sheriff del condado Augusta señaló que el área había sido asegurada, aunque las autoridades solicitaron a la población mantenerse alejada de las inmediaciones.

“Por la seguridad de los estudiantes, las familias, el personal escolar y los primeros respondedores, se pide al público que continúe evitando el área inmediata hasta nuevo aviso”, indicaron las autoridades en un comunicado citado por WRIC.

El despliegue involucró a las autoridades locales y a la ATF, que confirmó su participación en la respuesta al reporte.

Por el momento, no se han divulgado detalles sobre la identidad de la persona herida, las circunstancias exactas en las que ocurrió el disparo ni si se produjo alguna detención relacionada con el incidente.

Familias fueron trasladadas a un punto de reunificación

Mientras las autoridades aseguraban el plantel y las escuelas permanecían bajo medidas preventivas, se estableció un punto de reunificación para que los estudiantes pudieran encontrarse con sus familiares.

La reunificación tuvo lugar en Westminster Presbyterian Church, ubicada cerca de la escuela.

La medida permitió concentrar allí a los estudiantes y sus familias mientras continuaba la respuesta de las autoridades.

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, informó que estaba siguiendo de cerca la emergencia y expresó su solidaridad con la comunidad escolar.

“Mi corazón está con estos jóvenes estudiantes, sus padres y familias, y los maestros y el personal de la escuela”, escribió Spanberger en X.

I am monitoring the emergency at Westwood Hills Elementary School this morning. My heart is with these young students, their parents and families, and the teachers and staff at the school. Thank you to the first responders who are assisting at the scene.



Augusta County and? — Governor Abigail Spanberger (@GovernorVA) September 2, 2026

La gobernadora también agradeció el trabajo de los primeros respondedores que acudieron al lugar.

“Gracias a los primeros respondedores que están asistiendo en la escena”, añadió.

Spanberger señaló que las autoridades policiales y los sistemas escolares de Augusta County y Waynesboro continuarían proporcionando información y orientación a los miembros de la comunidad.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado públicamente una explicación completa sobre cómo se produjo el tiroteo ni han informado si existe un sospechoso bajo custodia.

La investigación permanece en curso.

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